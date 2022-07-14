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【達標路遙】機構紛料中國次季GDP增約1%，全年增4%目標難達

14/07/2022

　　內地今年第二季GDP將於15日公布，在經歷大規模抗疫封控後，機構普遍對內地的經濟預測謹慎。外資大行對第二季的經濟增速預測在1%上下，同一季度GDP增4.8%相去甚遠。至於全年的經濟增長，多數大行調低至4%或以下，幾乎一致認為難達到中國官方定下的5.5%目標值。人行官員亦直言，儘管中國經濟在下半年將出現強勁反彈，但5.5%的目標仍難實現。


　　野村證券首席中國經濟學家陸挺6月中旬時提出「新冠商業周期」(Covid Business Cycle, CBC)概念。他指出，由於內地疫情的不確定性，CBC的持續時間和嚴重程度顯得相當隨機。儘管第二季內地推出了大規模的刺激舉措，但伴隨著感染者數量再度增多、以及更具傳播力的奧密克戎BA5變異株的出現，中國進入「新冠商業周期」下行期的風險在升高。

 

經濟預測圖表

 

「清零政策」走向決定中國增長前景

　　內地新冠疫情在第二季擴散，封控措施大幅加碼，多家大行因而多次下調預測，並指「清零政策」成為影響經濟走勢的最大變量。


　　瑞銀投資銀行將第二季GDP預測由原先估計的增長3.3%降至1.4%，該行預計，下半年經濟將有明顯反彈，認為中央會微調防疫政策，減少對運輸物流的影響。不過在缺乏退出「清零政策」的路線圖之下，削弱消費者及企業信心，料第三季反彈力度較弱，因此將全年國內生產總值(GDP)增長預測從之前預測的4.2%下調至3.0%。呼籲投資者留意中國改變「清零政策」的訊號、超預期的大型刺激措施、房地產發展。


　　高盛則下調中國第二季GDP年增速預測至1.5%，明顯低於之前預測4%；考量到第二季疫情對經濟造成的損害，預計全年GDP年增4%，低於之前預測4.5%。報告中強調，即使是這種較低的增長預測也包含了以下假設，即未來新冠疫情基本得到控制，房地產市場開始改善，政府在未來幾個月透過基礎設施支出提供實質性政策以抵消影響。


　　瑞士私人銀行瑞聯銀行預測認為第二季GDP將按年收縮1.0%，但實際表現也有機會優於該預測。該行指出，內部消費在6月展現韌性，而社融增量加快增長，亦有望支持GDP在第二季增長0.0-1.0%。若當局推出的財政和貨幣政策能夠提供足夠支持，同時逐步重啟經濟，相信中國經濟活動在今年下半年回穩至按年增長約5.0%，維持預測中國經濟在2022年全年將增長3.7%。


外資對下半年經濟看法分化

 

　　6月疫情逐漸趨穩，封控一定程度放寬，惟有大行仍存疑慮。惠譽指出，考慮到內地放鬆疫情調控措施步伐審慎，將對內地經濟增長預測由原來的4.3%降至3.7%。惠譽預期，內地各項活動指標將從2022年下半年開始恢復，2023年經濟增速將達5.3%，但中國政府何時放棄現行的「動態清零」政策，尚存很大不確定性。惠譽認為，中國嚴格的防疫政策可能至少持續至2023年，而且放鬆幅度不會太大。

 

防疫

面對傳染力更強的新變種病毒，中國自3月到現在仍未走出新一波新型冠狀病毒疫情的陰霾，在現行動態清零政策下，防疫措施難以大規模放寬。（cns圖片）


　　也有大行看法樂觀，認為在政府財政和貨幣政策支持下，下半年經濟將回穩。花旗認為中國經濟的至暗時刻或已過去，預計經濟增速下半年恢復到5%左右，全年達到3.9%。同時上調2023年增速預測至6.1%。


　　中國銀行研究院則認為，中國經濟面臨的「三重壓力」持續增大，供需雙雙下滑，市場預期惡化，預計二季度GDP增長1%左右，考慮到疫情不確定性，悲觀、基準、樂觀三種情形下，預計全年GDP分別增長3.2%、4%、4.7%左右。


內地經濟學家料復甦呈「W型」

 

　　值得關注的是，部分內地經濟學家對第二季的預測更為謹慎，不少經濟學家認為，今年的經濟恢復不似2020年的「V型」，而將經歷「W型」復甦。人行貨幣政策委員會委員王一鳴早前直言，儘管經濟在今年下半年將會出現強勁反彈，但預料中國將難以實現5.5%左右的全年經濟增長目標。

 

工業

6月份中國官方製造業採購經理人指數(PMI)反彈至50.2，高於上月0.6個百分點，在連續三個月收縮後重返擴張區間，但仍低於預期。（cns圖片）


　　國家信息中心總經濟師祝寶良指出，同比還是環比速度，經濟恢復會慢於武漢解封後出現的V型恢復速度，預計二季度經濟增長0.5%左右，全年增長4%左右。


　　中國人民大學主辦的中國宏觀經濟論壇(CMF)課題組報告認為，基準情況下預計二季度經濟增長0.8%，樂觀的情形能到1.3%。由於Omicorn較強的傳播性，以及內外環境的變化，預計復甦進程可能比2020年更加脆弱，最終呈現出非對稱的「W型」復甦的特徵。


　　同樣提出「W型」復甦的還有全國政協經濟委員會副主任楊偉民，他表示，2020年經濟恢復的主要動力在信息技術服務業、房地產業、出口這三個領域，目前這三大領域的動力都存在不足，將影響經濟恢復進程。

 

撰文：經濟通記者吳迪

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