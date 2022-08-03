《神州經脈》解放軍繞台軍演 財新服務業PMI靚麗 A場沽壓重

美國眾議院議長佩洛西不顧中國強烈抗議出訪台灣，成為二十五年來踏上台灣的最高級別美國政要。台海局勢緊張，市場態度審慎，不過周三（3日）早上公布的財新中國服務業PMI升至55.5，創逾一年高，好過市場預期，曾令A股三大指數早間開盤後快速衝高，滬綜指一度重返三千二關，不過午後沽壓沉重，滬綜指全日收挫0.71%，報3163.67點，再失三千二關；深成指收跌1%，創業板指插水1.86%。

（資料圖片）



解放軍宣布將於台灣周邊海空域進行連場實彈演習，形同封鎖台灣三天。軍工、半導體股全面爆發，掀漲停潮；汽車產業鏈繼續活躍，新能車、碳中和、房地產股跌幅居前。個股跌多漲少，兩市約3000股飄綠。兩市成交合共11150億元（人民幣．下同），按日少5.6%。



周二（2日）收跌1.56%的台股加權平均指數周三回穩，收升0.2%，報14777.02點。佩洛西表示，美國剛通過晶片法案，有利於美台的經濟交流與投資。台積電股價回升1.83%，報501元新台幣。



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1. 美國眾議院議長佩洛西乘美軍專機，周二10時43分抵達台北松山機場，成為二十五年來踏上台灣的最高級別美國政要。佩洛西在社交平台發聲明稱，代表團的台灣之行履行了美國的堅定承諾，又強調此行和美方長期政策並不矛盾，美方繼續反對單方面改變台灣現狀。佩洛西抵達台灣已成事實，大陸方面即對台灣實施多重經濟制裁，海關總署禁止台灣100多家食品商進口後，又以「防範風險」為由，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸；商務部決定從周三起暫停對台灣的天然砂出口；據官媒報道，大陸決定對資助台灣民主基金會和國際合作發展基金會的企業採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，並禁止有關企業負責人入境。佩洛西將訪問台灣一天，周三早上會晤蔡英文。中國國務委員兼外長王毅周三在柬埔寨出席東盟外長會時表示，佩洛西「竄訪」中國台灣地區是一場「徹頭徹尾的鬧劇」。被問及北京會否針對佩洛西本人進行制裁，外交部發言人華春瑩表示，「該有的都會有，有關措施將是堅決有力的」。



2. 隨著防疫措施總體放鬆，復工復產持續推進，7月服務業景氣度繼續上升，顯示服務業恢復速度加快。周三公布的7月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得55.5，較6月上升1.0個百分點，連續第二個月位於擴張區間，並且創2021年5月以來新高。此前公布的7月財新中國製造業PMI下降1.3個百分點至50.4，仍位於擴張區間，製造業PMI降幅大於服務業PMI升幅，拖累財新中國綜合PMI降至54.0，較6月回落1.3個百分點，顯示中國企業生產經營活動擴張速度放緩。財新中國服務業PMI走勢與國家統計局並不一致，其他兩個PMI則走勢相同。從分項數據看，7月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間小幅上升，分別升至近15個月來和近九個月來最高。7月新出口訂單指數在收縮區間回落，顯示外需仍相對較弱。儘管服務業供需逐漸恢復，但就業持續惡化。7月服務業就業指數連續第七個月落在榮枯線以下，且較6月小幅回落。財新智庫高級經濟學家王喆表示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已逐步消退，三季度將是經濟修復的重要窗口期。7月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。



3. 中國外交部副部長謝鋒深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，就美國眾議院議長佩洛西「竄訪」台灣，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒指，佩洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方強調絕不會坐視不管，要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除佩洛西訪台的惡劣影響，不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。解放軍東部戰區將在周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，在台灣島周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據《新華社》公布的地圖，解放軍會在圍繞台灣的6個不同方位進行軍演，幾乎對台灣本島呈包圍之勢，變相將台灣四周海空域劃為軍事禁區。媒體形容「形同海空鎖台3天」。台灣當局今天表示，大陸針對台灣的實彈演習，侵入了台灣的領土、領海與國際航道，違反聯合國海洋公約，予以嚴厲譴責。根據桃園國際機場公司官網顯示，周四起飛和抵達桃園機場的航班，共有40班取消。在北京，外交部新聞發言人華春瑩回應稱，沒有看到有關的水域的航行自由有任何的問題。



4. 美國晶片法案在長逾一年的醞釀之後，終於獲參眾兩院議員通過，待美國總統拜登簽署後便正式完成立法程序。受惠晶片法案的半導體廠商包括美國公司英特爾，以及總部位於台灣的龍頭大廠台積電，至於南韓兩家頂尖半導體公司三星和SK海力士，據報也因為在美國的投資計劃，而不得不審視公司在中國的投資。據英國《金融時報》引述SK證券分析師兼南韓政府半導體政策顧問金永佑（音譯）指，三星和SK海力士等韓國公司若必須在中美之間站邊，只能選擇美國，因為如果沒有美國的設備和技術，這些公司就無法大規模生產尖端晶片。報道又引述南韓前貿易部長呂漢辜指，韓國晶片製造商針對美國和中國的戰略已經開始重新調整。此外，外電引述美國科技新聞網站Protocol的報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。



5. 全國周二新增本土確診及無症狀感染合計宗數289宗。海南省三亞市疫情升溫，海南省周二新增12宗本土確診病例，為三亞市報告；新增1宗本土無症狀感染者，為三亞市報告。繼該市崖州區封城後，三亞全市管控措施升級。三亞此次疫情病毒基因測序為Omicron BA.5.1.3進化株。三亞市2日公告要求，即日起民眾非必要不離島，如確需離開，需憑48小時核酸陰性證明。民眾就近進行核酸採樣。上海衛健委通報，周二上海無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，已經連續第三日沒有新增。



6. 人行公布2022年第一季度支付體系運行總體情況。數據顯示，中國支付體系運行平穩，銀行帳戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等數據總體保持增長。在銀行帳戶方面，銀行帳戶數量小幅增長。截至一季度末，全國共開立銀行帳戶139.07億戶，環比增長1.78%。在非現金支付業務方面，一季度，全國銀行共辦理非現金支付業務967.30億筆，金額1149.85萬億元，同比分別增長10.74%和7.91%。銀行卡授信總額基本穩定。截至一季度末，銀行卡授信總額21.64萬億元，環比增長2.93%；銀行卡應償信貸餘額8.50萬億元，環比下降1.38%。銀行卡卡均授信額度2.70萬元，授信使用率39.28%。信用卡逾期半年未償信貸總額926.76億元，環比增長7.71%，佔信用卡應償信貸餘額的1.09%。此外，在票據方面，票據業務量總體保持下降趨勢。



7. 美國聯儲局官員表態支持繼續推動鷹派貨幣政策，美元周二自低位反彈，美匯指數紐約尾盤上漲0.84%，報106.34。此外，美眾院議長佩洛西抵台北訪問，分析指台海局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。人民幣中間價急貶逾351點子，至兩個半月新低；即期匯率（CNY）周三早上低開5點子，全日漲31點，收報6.7549，止步兩連貶。交易員稱，多位美聯儲官員談論繼續激進加息，隔夜美債收益率上揚推高美元指數，不過早盤美元多頭止盈較多令人民幣走升，短期匯價料繼續區間震盪，難有明顯方向。他們並表示，市場關注焦點料逐漸從台海局勢轉回美國加息前景；隔夜美債收益率再度走高，而銀行間流動性持續寬鬆，一年期同業存單利率連續下行，中美利差倒掛幅度加深。

撰文：經濟通中國組

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