MINISO | 名創優品69億入主永輝冀造超市龍頭對決好市多山姆，惟美股暴跌

名創優品(09896)公布，斥約62.7億元（人民幣．下同）（約69.2億港元）現金向京東集團(09618)兩家全資附屬公司及牛奶公司收購永輝超市(滬:601933)共約26.68億股，佔約29.4%股權。有關收購需待股東批准。



每股永輝超市收購價2.35元，比該公司上周五(20日)收市價每股2.28元溢價3.1%。至於代價將以內部財務資源及外部融資撥付。京東向名創優品出售所持永輝超市8.3%股權涉約17.74億元（約19.52億港元），牛奶公司出售所持永輝超市21.1%股權涉約44.96億元（約49.6億港元）。



收購完成後，名創優品將持有永輝超市29.4%股權，根據永輝超市截至今年6月30日的十大股東資料，名創優品料將成為永輝超市大股東，不過永輝超市的財務業績將入帳計作名創優品於聯營公司的投資。名創優品首席財務官張靖京在電話會議上表示，公司預計不會控制永輝超市董事會的多數席位，因此公司不會作為永輝超市的控股股東、實控人，也不會合併財務報表，這是根據目前的情況做出的判斷。預計交易2025年上半年完成。



該集團在公告指，永輝超市經營大型綜合超市、超級市場及社區超市，門店總數約850家，遍布全國逾25個省及直轄市，今年上半年純利2.1億元人民幣，正進行門店調整和改革等與其企業使命契合，收購後，該集團可透過業務合作向對方提供支持，以較低成本開發自主品牌產品。

名創優品葉國富：大家都看不懂就對了

然而外界並不看好名創優品入主永輝超市的交易，名創優品美股(MNSO)隔晚在美急跌16.7%，報13.72美元，原因在於永輝超市今年上半年營收大跌一成，淨利急降逾26%，前景堪憂。對此，名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富在朋友圈表示，「大家都看不懂就對了，如果都看得懂我就沒有機會了」。



張靖京在電話會議上表示，雙方在供應鏈和產品開發等方面具有想像空間。目前永輝超市的生活家居用品類目差異化不強、毛利率較低，而名創優品擅長做這方面的事，因此存在協同機會。



張靖京還表示，這筆投資將會增加名創優品在資本結構中對於負債的使用，會優化名創優品的資本結構。如果將來永輝超市在調改後開始盈利，這筆投資會大大優化名創優品的投資回報率。



永輝超市此前為拯救業績，主動宣布向以服務質素著稱的內地網紅超市胖東來學習，葉國富對此表示，中國線下超市面臨著20年一遇的結構性機會，胖東來零售模式比Costco（好市多）、山姆和Trader Joe's更優秀：「現在有一個比山姆更好的模式，沒有理由不看好的，只是大家不要看過去，要看未來……希望大家給點耐心，我希望大家相信我的眼光」。

撰文：經濟通市場組

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