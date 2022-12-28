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【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救

28/12/2022

　　2022年是中國全民抗疫、保經濟的一年。中國經濟增長因疫情爆發進行的大範圍封控而失速，中國第二季GDP增長僅0.4%，是自2020年初疫情以來，最慢增長率；3月被封城的上海市，第二季GDP更萎縮13.7%。穩經濟大盤成為當局防疫以外的重要任務，第三季GDP回升至3.9%。不過，IMF最新中國經濟增長預測，已由6%下調至4.6%，惠譽亦預測中國今年增長只有2.8%。

 

(Shutterstock圖片)


封控政策成經濟最大「黑天鵝」

　　新冠疫情持續近三年，中國一直堅持「動態清零」總方針，實行封城、大範圍隔離和大規模核酸檢測。今年初，天津市出現首例Omicron本土疫情，全市核酸檢測；3月輪到上海爆疫，封城逾2個月，沉重打擊了中國經濟及民生。上海曾是中國GDP總值最高的城市，有分析計算，上海封控1個月的損失高達277億元(人民幣．下同)，若根據去年數據測算，這場封城的損失約為1900億元，同時對上海作為進出口貿易樞紐留下「永久性傷害」。受封城清零拖累，上海第二季度GDP只有9339億元，同比跌幅高達13.7%，是唯一跌幅為兩位數的地區。

 

(資料圖片)


　　面對經濟失速，國務院出大招谷經濟，總理李克強在5月25日罕見召集全國各級政府官員十萬人參加「穩經濟大盤」電視電話會議。會議要求各地政府制定經濟維穩計劃，國務院隨後派遣工作組到各地進行檢查落實。


　　6月上海解封，讓不少人舒了一口氣，可是疫情在炎夏再次來襲。海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊大省，相繼實施靜態管理，一度導致大批遊客滯留。成都市更在9月1日宣布全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施封城的兩千萬級人口大市。

 

(Shutterstock圖片)


　　此起彼伏的封控影響跨國企業對中國的信心。中國美國商會(AmCham China)發布調查顯示，近六成(58%)受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，超過一半(52%)的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。美中貿易全國委員會(USCBC)8月發表報告指出，過去一年，24%的企業已經將部分供應鏈遷出中國。

經濟回升不穩 「三箭齊發」阻樓市爆雷

　　李克強9月下旬主持穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，第三季度「總體恢復回穩」，第三季GDP同比增長回升至3.9%。


　　但是四季度疫情再起，10月、11月經濟再度掉頭向下。11月月度數據更全面證實經濟再次掉頭向下:11月官方製造業PMI雖回升至49.4%，但未能重回擴張區間，11月零售銷售增長出現斷崖式下跌5.9%，首11月固定投資雖然維持正增長，不過增幅5.3%是今年最低。11月出口同比下降8.7%，創2020年2月以來最大單月跌幅。

 

(Shutterstock圖片)


　　此外，內房危機未解，2021年「恒大事件」後引發的骨牌效應，由債務危機蔓延至房地產市場一蹶不振。根據國家統計局的數字，11月內地70個大中城市的新房售價，按年跌了1.6%，按月跌了0.2%，跌勢仍在持續。而據《彭博》統計，中國地產業至明年底至少有2920億美元債務到期。


　　6月30日，江西省景德鎮恒大瓏庭業主發布「強制停貸告知書」，打響業主集體停貸的第一槍，業主集體停貸內房的浪潮席捲全國，「停貸」樓盤總數超過300個，進一步打擊內房現金流。中央不得不推出政策力保內房，銀保監多次公開回應「保交樓」，和人行在11月發布支持房地產市場的「16條」措施，鼓勵金融機構和開發商自主協商，對未來半年內到期的開發貸款、信託貸款等存量融資，容許超出原規定延期1年，大力支持內房。

 

(Shutterstock圖片)


　　繼「16條」措施後，12月召開的中央經濟會議再度強調要確保房地產行業平穩發展，滿足開放商的「合理融資需求」，並促進行業重組併購以穩定房地產行業。中證監決定在股權融資方面調整優化五項措施。在各項救市政策的組合下，形成前所未有的「信貸、債券、股權」三箭齊發，甚至准許並鼓勵上市房企再融資，以防內房失救。

新冠終降級「乙類乙管」 各地「發燒」急增

　　「動態清零」成功控制住了疫情蔓延，減低死亡人數，但隨著社會經濟代價愈來愈大，輿論的天平傾斜。中央在11月初公布優化疫情防控工作的二十條措施，12月初再發布針對新冠疫情的「新十條」，「動態清零」不再提及，取而代之的是大幅減少核酸檢測規模和頻率，無症狀以及輕症患者可以居家隔離。然而，歷經了三年的嚴格疫情防控，在年底突然鬆開，多地疫情卻海嘯式重來，衝擊醫療系統，過往被動封控導致的市場蕭條，變成了由主動的自我封閉或者染疫居家導致的市場蕭條。

 

(Shutterstock圖片)


　　鑒於大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，當局12月14日宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據，相信內地目前公布的本土新冠患者數目難以反映事實。有外媒引述內地消息報道，有關死亡個案被大大低估。


　　取而代之的，是各地「發燒」病人急增，醫院發熱門診被病人逼爆。當中，北京、上海、廣州等一線城市發燒感染者數量持續高位增加，加上市面上退燒藥緊缺，官方公布的疫情數字和醫院超負荷的情況出現反差，外界憂慮中國正面臨全球歷來最大規模的疫情爆發。


　　中國政府在年末就放寬防疫政策上踏上最後一公里，國家衛健委12月26日調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，並實施「乙類乙管」，下月8日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離。出境方面，會根據國際疫情形勢及各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。國家疾控中心表示，新冠病毒感染調整為「乙類乙管」之後，對外公布的頻次將調整為一月一次。

 

(iStock圖片)


　　值得留意的是，自12月初放開防疫限制後，國內已經一片「汪（陽）大海」，日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測。對此，雖然外交部強調各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。仍有不少民眾對出國遊成為熱搜感到擔心，各國或重演2020年初限制中國民眾入境。

 

撰文:經濟通通訊社記者馬湘琪

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