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滙豐報告：香港中產平均需逾2000萬資產組合實現退休

23/09/2024

　　滙豐公布卓越理財2024年新中產報告，結果顯示，香港中產人士平均在45歲時開始認真計劃退休，目標在60歲時能展開人生新階段。

 

滙豐報告：香港中產平均需逾2000萬資產組合實現退休

 

　　報告指，受訪人平均需擁有超過2000萬元的資產組合才能實現他們認為理想的退休生活。所選的組合中，可能包括一個已供滿按揭的自住物業、一筆應付突發醫療開支的額外儲備，以及足夠的儲蓄和投資，以維持每月平均2.7萬元的被動收入。一些受訪者也表示，希望其理想的投資組合能夠包括額外一個提供持續租金收入的物業。

 

　　此外，調查亦發現受訪者都會負擔照顧家人的責任。他們平均需要供養兩名家屬，並在其退休資產組合當中預留專用儲備作相關開支。然而，只有38%尚未退休的受訪者表示有信心在自己的理想退休年齡時，達致他們的目標資產規模。

 

　　根據調查，半數受訪者期望退休時實現「醫療財務自由」，能預留110萬元以應付意外醫療費用。

 

　　調查在今年8月15日至27日進行，滙豐合共對1057名24歲以上、擁有最少100萬港元流動資產的人士進行線上線下的調查。當中包括880名25-64歲、以及177名60-80歲的退休人士。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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