《神州經脈》MLF超額平價續作 滬指重返三千三 人幣續兩月低

人行今日（15日）超額平價續作1250億元（人民幣．下同）MLF，利率連續9個月不變，市場降息預期落空，滬綜指今早小幅低開後，隨著中字頭股持續回調，一度大跌逾1.1%逼近三千二關，午後報道稱上交所將主辦關於「促進金融業估值提升」的座談會，金融股止跌回升強力護盤，促動滬綜指全日V型彈，收升1.17%，報3310.74點，重返三千三關，並終結連跌四個交易日。深成指收升1.57%，創業板指跟漲2.11%。兩市全日成交9383億元，較上個交易日（12日）增加近11%。外資今日通過滬股通、深股通(統稱陸股通)淨流入40.85億元，外資連續七日淨流入。

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今日新聞精選

1. 人行今日開展1250億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.75%，MLF利率連續9個月不變，未如預期下調。對沖1000億元MLF到期，MLF連續6個月超額平價續作。分析認為，本月市場不存在明顯的流動性需求壓力，且企業融資成本持續穩中有降，當前降息的必須性不是很大，而從4月金融數據看，企業對中長期資金需求仍然較強，因此本月超額續作MLF符合市場預期。分析又認為，在MLF利率不變的背景下，預計5月貸款市場報價利率（LPR）也會保持不變。

2. 在相關部門通知調降協定存款、通知存款利率加點上限後，平安銀行、桂林銀行、東營銀行等最少12家中小銀行陸續調整通知存款與協定存款的利率，5月15日起執行。其中桂林銀行對通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利率下調幅度高達55個點子。此外，多家銀行宣布暫停銷售「智能通知存款」（智能自動滾存通知存款）產品，其中平安銀行5月14日起不再新做「智能通知存款」，但存量業務仍可繼續在該銀行各渠道辦理產品支取、查詢、解約等業務。

3. 「互換通」今日正式啟動，初期先行開通「北向互換通」，即境外投資者通過香港和內地的基礎設施機構互聯互通，參與內地銀行間金融衍生品市場。「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣，並設置一定的交易清算限額。香港交易所行政總裁歐冠升在「互換通」啟動儀式上表示，互換通將推動更大範圍且可持續性的人民幣國際化進程，進而進一步提升人民幣在全球市場的地位。

4. 由上交所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將於17日召開。據報會議討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。

5. 內地明天公布4月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近30家機構預估中值顯示，受益於去年疫情管控下的低基數，4月工業規模以上工業增加值預計同比增長反彈至10.9%；社會消費品零售總額同比亦勁增21%，料均將創2021年3月以來最高，汽車、線下餐飲消費改善明顯。1-4月固定資產投資同比增速預計略升至5.5%，因基建投資有望維持高增態勢、地產投資跌幅可能縮窄。

6. 據《上海證券報》從接近阿里達摩院和菜鳥雙方的人士處確認，達摩院自動駕駛團隊全部併入菜鳥集團，達摩院本身不再保留業務和團隊。這意味著，阿里自動駕駛進入一個全新階段，即從實驗室前沿科技探索，轉入場景業務落地實戰。

7. 七大工業國集團（G7）高峰會5月19至21日在日本廣島舉行。外媒指G7領袖將在峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專章專門列出對中國的疑慮，包括關注中國在海外使用經濟脅迫手段，及七國集團如何合力應對。中國外交部發言人汪文斌表示，「經濟脅迫」這頂帽子美國戴最合適，如果七國集團國家真正關注經濟安全，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止將世界分裂成兩大市場，兩套體系；亦應當要求美國不得以不斷提高債務上限的方式，解決國內債務違約問題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內的風險轉嫁給全世界。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9525，較上個交易日4時30分收盤價跌19點子，三連跌，續創3月10日以來逾兩個月新低，全日在6.9460至6.9663之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9654，較上個交易日跌173點子，兩連跌，續創3月10日以來逾兩個月新低，上個交易日報6.9481。

撰文：經濟通中國組

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