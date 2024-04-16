周大福上季經營表現麻麻遭大行降目標，莎莎同樣不濟，零售股未宜沾手？

港人愛北上消費，內地人訪港卻不好使錢，令本地零售市道低迷。近日周大福(01929)及莎莎國際(00178)齊公布上季經營數據，作為本地金行及藥妝龍頭，兩間公司表現都麻麻，其中周大福上季零售值按年增12.4%，港澳同店銷售只增4.5%，內地同店銷售更跌2.7%；莎莎上季營業額跌4.1%，港澳同店銷售跌10.9%，內地同店銷售更跌23.2%。兩股連日下挫，周大福更遭大行下調目標價，當中麥格理只看8.5元，今日(16日)最多再插近半成低見9.95元。即使「五一」假期臨近，零售股也不宜沾手？

（周大福官網截圖）

周大福上季零售值按年增12.4% 內地同店銷售跌2.7%

周大福上周五(12日)收市後公布，截至2024年3月31日止三個月(第四財季)零售值按年增長12.4%，當中內地零售值按年增長12.4%，香港、澳門及其他市場零售值按年增長12.8%。另外，內地同店銷售下跌2.7%，同店銷量下跌6.9%；香港及澳門同店銷售及同店銷量均增長4.5%。按產品劃分的同店銷售增長方面，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌19.5%，香港及澳門下跌27.2%；內地黃金首飾及產品同店銷售增長3.4%，香港及澳門增長16.6%。



季內，集團於內地淨關閉89個周大福珠寶零售點。截至2024年3月31日止財政年度，集團分別於內地淨開設143個，而於香港、澳門及其他市場則淨開設10個周大福珠寶零售點。

麥格理：同店銷售放緩開店目標謹慎 目標價降至8.5元

麥格理發表研報指，周大福第四財季在內地凈關閉89個銷售點，未能達到早前訂立2024財年凈開設300個銷售點的目標。管理層曾表示，公司將會集中提高店舖效率去推動業務增長，預期2025財年的門店關閉比率維持在5%左右，亦會對開新店抱謹慎態度。內地及港澳地區的同店銷售在第四財季分別跌2.7%及升4.5%，比起第三季分別升22.7%及66.6%明顯放緩。考慮到同店銷售放緩的趨勢及謹慎的開店目標，將公司2024、2025及2026三個財年的盈測分別調低1.1%、7.3%及12.4%，將目標價由9.4元下調9.6%至8.5元，評級「跑輸大市」。

里昂表示，周大福第四財季門店開業未達管理層指引，與該行對公司的擔憂如出一轍。儘管金價上升使黃金需求強勁，但業務正常化仍在繼續。內地及港澳地區的同店銷售增長受高基數影響，分別跌2.7%及升4.5%，符合該行預期，而零售銷貨價值按年升12.4%。然而，周大福第四財季淨關閉89個銷售點，全年淨開設143個銷售點，未能達到早前訂立開設300至400家的目標。而強勁的黃金需求對毛利率來說是一把雙面刃，即使金價上漲有所幫助，但黃金產品銷售佔比不斷增加是一個抵銷因素，維持「跑輸大市」評級，目標價10.6元。

美銀：內地同店銷售遜預期 目標價降至12.1元

美銀指，周大福第四財季內地同店銷售按年跌2.7%，遜於該行預期的低至中單位數增長。期內集團淨關閉89間周大福珠寶零售點(POS)，2024財年的淨開店數量為143間，亦低於管理層指引的300至400間。管理層指，第四財季零售點關閉較預期多是由於商場及百貨公司因經營狀況不佳而暫停營業。管理層維持對24財年的預期，料收入及營業利潤分別增長約15%及20%。另外，金價上升對周大福未必是正面影響，因金價急升或令消費者希望待金價回復正常才購買，因此令銷量下降。金價上升或有利於近期的毛利，但只是暫時的，而影響亦可能被集團的黃金借貸所抵銷，將目標價由13.2元降至12.1元，重申「中性」評級。

高盛稱，周大福擁有行業領先品牌地位和市場份額增長趨勢，但2024財年第四季度的業績明顯存壓力，包括進入第二及第三季度嚴峻，訂單增長疲軟；可能加速關閉門市或增加加盟商支持，以實現2025財年的淨擴張；金價漲幅放緩及產品結構仍不利，對毛利率造成壓力。該行等待集團新產品表現和品牌升級的更多措施，予以目標價12元，評級「中性」。



另高盛指，周大福第四財季港澳市場同店銷售增長4.5%，遜預期，儘管同店銷售基數正常化，且澳門同店銷售增長在第四財季跌7%，但由於內地遊客流量在政府刺激政策下仍然強勁，管理層仍有信心在2025財年實現同店銷售正增長。另預計周大福首季度淨關閉95家門市，即2024財年淨開設126家門市，低於管理層指引。對於中國大陸市場，集團管理層有信心維持正淨門市增加，門市關閉率維持在5%的正常水平。在穩定的銷售及行政支出成本比率的基礎上，公司也將努力在有利的金價和改善固定價格黃金組合的推動下，持續擴大核心經營利潤。

莎莎上季營業額按年跌4.1% 港澳同店銷售跌10.9%





（李崇偉攝）



莎莎國際亦於上周五公布，在2024年1月1日至3月31日止第四季度，集團營業額按年下降4.1%至約10.41億元，港澳特區跌7.7%至約8億元，佔總營業額76.9%。另集團線下銷售下跌8.7%至約8.65億元，線上銷售則增加27.1%至約1.76億元，佔總營業額16.9%。港澳特區線下銷售及同店銷售按年分別下降7.4%及10.9%。於2024年3月31日，儘管集團在港澳特區經營的店舖數目較疫情前減少36間或30.5%至82間，但銷售額已恢復至疫情前的42.5%。港澳特區的線上銷售4810萬元，佔其總銷售額約6%，由於顧客選擇回到實體店購物，導致集團於該地區的線上銷售按年下降11.7%。集團表示，正積極於非旅遊區地段尋找市場缺口，冀能更好地服務本地顧客，同時亦在核心旅遊區布局，與現有的業務覆蓋範圍互補。



期內，集團在內地的營業額為1.5億元，按年增加18.2%，線上銷售按年增長67.5%至1.1億元，佔集團在該地區的總銷售額的73%。同店銷售按年23.2%。集團在內地經營的店舖數目按年減少5間或13.5%，線下銷售按年下降30.5%(按當地貨幣計算)至4050萬元。

富瑞：莎莎2024財年銷售額符預期 予目標價2元

富瑞指，莎莎2024財年銷售額符合該行預期。香港銷售額比預期低6%，但被其他市場更好的表現所抵銷。莎莎2024財年第四季香港市場表現低於預期的部分原因，是由於2023財年第四季的基數較高，另外，疫情後的正常化早於預期，香港居民消費模式的轉變，在通關後港人北上及到海外消費，亦影響香港市場的表現。另內地銷售額按年增18.2%，受惠於線上銷售的高增長，已恢復至2019年水平的60.5%，予目標價2元，評級「買入」。

李偉傑：周大福近10元可博反彈 莎莎及其他零售股不值博

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，周大福上季經營數據未算太差，而其內地業務佔比較高，仍可看高一線，現時股價跌至近10元，該處為去年10月以來重要支持位，料會有技術反彈，可短線買入，以9.5元止蝕。至於莎莎，其港澳業務佔比高，內地業務只佔10%，港人北上消費及內地人消費模式轉變對其影響較大，加上本地商舖租金未見回落，經營成本難以下降，除非內地訪港人次大增，否則股價再低殘也只宜觀望。其他本地零售股亦不建議吸納，惟收租股如九龍倉置業(01997)可吼，因九置持有港九大型商場，人流還算多。

周大福收市跌2.68%收報10.18元，連跌4日，累跌16.28%。莎莎跌2.86%報0.68元，連跌3日，累跌15%。其他其他零售股亦普遍向下，六福(00590)跌2.91%報18.02元，周生生(00116)跌2.95%報8.23元，佐丹奴(00709)跌2.04%報1.92元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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