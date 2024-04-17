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遭惠譽降級兼受制美債息抽升，阿里騰訊四連跌，博反彈可以點部署？

17/04/2024

　　美國早前公布的通脹數據高於預期，聯儲局主席鮑威爾暗示或推遲減息，刺激10年期債息進一步升至近4.7厘，令美股及港股持續受壓，對科技股尤其不利，其中阿里巴巴(09988)騰訊(00700)昨日(16日)更遭惠譽調低評級展望至「負面」，兩股都已連跌4日，阿里今早(17日)跌至67元水平，騰訊則險守300元。雖然市場對阿里及騰訊快將公布的上季業績期望不大，有大行預計其上季收入均按年只升5%，但作為重磅股，往後或可跟隨港股回升，應如何部署？

 

  （阿里巴巴官網媒體資料庫

 

惠譽降阿里騰訊評級展望至負面　惟確認「A+」評級

 

　　評級機構惠譽表示，確認阿里巴巴及騰訊長期發行人違約評級為「A+」，但兩家公司評級展望均從「穩定」調整至「負面」。此次評級展望調整均為跟隨此前中國主權評級展望的調整。惠譽於上周二(9日)維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違約評級仍然保持「A+」級別。


　　惠譽稱，將阿里及騰訊評級展望調整至「負面」，是由於兩企主要從事內地業務，且在其所在行業中存在著政府的監管、監督和干預，故阿里及騰訊的基礎信用質量不應超過其主權國家的水平。不過，阿里信用狀況優於大多數中國和全球互聯網同行，例如百度(09888)、美團(03690)及唯品會(美：VIPS)，但鑑於亞馬遜(美：AMZN)規模更大、地理多元化，阿里信用狀況差過亞馬遜。騰訊與阿里相似，騰訊信用狀況強於中國和全球網路同行，其現金生成能力強於百度，但較亞馬遜弱。


鮑威爾暗示或推遲減息　10年期債息升至近4.7厘

 

　　另方面，美國聯儲局主席鮑威爾表示，最新數據表明，通脹回落至局方2%目標的路徑缺乏進一步進展，美國經濟在過去一年表現非常強勁；儲局可能需要更長時間，才能對通脹進程展現信心，讓高利率政策在更長時間內發揮作用，可能是適當的做法。市場解讀為暗示頑固通脹可能令儲局在更長時間內維持高利率政策。美元昨再創5個月高位，美匯指數升0.15%，報106.36。債息亦受刺激進一步向上， 10年期債息高見4.698厘， 2年期債息升穿5厘大關。

 

高盛料騰訊阿里上季收入升5%　目標價分別降至408元及99元

 

　　高盛近日發表研報，分別對騰訊及阿里季績作預測。該行料騰訊首季收入按年升5%，其中網上遊戲收入按年跌3%，受《元夢之星》收入增長遜預期拖累，亦受去年首季高基數影響。季度廣告收入料按年升19%，受惠於去年同期低基數。金融科技收入及雲服務收入料按年升9%及12%，經調整EBIT及淨利潤分別為524億及405.4億元人民幣，有關差別基於預留稅款高企，維持「買入」評級，目標價由416元降至408元。


　　該行料阿里季度收入按年升5%，集團經調整EBITA按年跌8%，受推動核心業務增長的投資影響。平台交易總額料按年升6%，客戶管理收入增長則為2%，受淘寶增長較快導致佣金率下降影響。下調公司今年至2026年收入及淨利潤預測最多約2%，反映對雲業務投資增加、尋求推動公共雲增長及菜鳥盈利能力下降，基於預期阿里將對物流體驗及服務加大投資，將目標價由102元降至99元，維持「買入」評級。

 

大摩料騰訊首季遊戲業務增長放慢　惟次季將迎來拐點

 


(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料) 

 

　　另摩根士丹利預期騰訊今年首季收入按年增長5%，低於市場預期的6%，主要由於遊戲業務增長放緩，金融科技及企業服務(FBS)增長緩慢，而廣告增長持續穩健；季度毛利料按年增長18%，純利料增25%。預期騰訊首季遊戲業務增速將降至按年4%，主要受國內市場增長疲軟影響，但預計第二季將迎來拐點，原因包括長青遊戲的變現改革、如《黃金鏟子之戰》和《英雄聯盟》等遊戲收入勢頭持續，及《地下城與勇士》手遊版將於第二季上線。

 

　　大摩又指，騰訊公布今年計劃回購至少130億美元，規模較2023年度倍增，第一季已回購超過5100萬股，多於大股東Prosus同期約4100萬股的減持規劃。騰訊每日回購金額超過1.28億美元，年初至今回購金額已達去年全年的一半。維持騰訊2024至2025年收入以及非國際財務報告準則淨利潤的預測，目標價對應2025年預估市盈率為15倍，維持「增持」評級和400元的目標價。

 

交銀國際：阿里電商業務仍恢復中　升目標價至107元


　　交銀國際指，阿里的電商業務仍在恢復當中，至於海外體量仍領先行業。預計阿里2024財年第四季總收入將按年增長5%；經調整EBITA將按年下降2%；利潤率按年下跌1個百分點，主要考慮到淘寶天貓集團的持續投入，以重獲市場份額及國際跨境業務的行業機會。


　　該行表示，阿里電商的商品交易總額(GMV)從12月季度恢復正增長，預計公司3月的季度增速將與行業增速差異繼續縮小，GMV按年將增加6%。另外淘寶GMV佔比提升，推動廣告營銷相關收入繼續增長，綜合估算客戶管理收入(CMR)將按年上升4%。至於其他業務，預計國際業務收入按年增64%，本地生活業務收入增16%，菜鳥業務收入增23%，雲業務收入增5%，利潤率約5%。雖然淘寶天貓集團投入初見成效，不過仍需持續觀察電商GMV及CMR正增長的持續性，將目標價由104元上調至107元，維持「買入」評級。

 

何啟俊：阿里65元以下才值博　騰訊料於280至320元上落

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，阿里近期受多個負面消息困擾，包括阿里雲降價、加大國際數字商業集團(AIDC)投入，以及旗下菜鳥擱置上市等。市場亦料其上季利潤表現不會太好，加上分拆業務憧憬落空，就算大市回升，料阿里於一眾科技股中反彈力度最弱，暫維持於65至75元區間上落，跌至65元以下才值博。

 

　　至於騰訊，何啟俊指，受去年首季高基數影響，料其上季遊戲業務增長放慢至低單位數，廣告業務料表現較佳，在季績好壞參半下，股價料於280至320元上落，現價正處該區間中間較尷尬，而港股在內地近日公布的經濟數據有好有壞，以及美股見調整下，或會試穿16000點此一關鍵支持位，想買可再等等。

 

　　阿里半日跌1.02%收報67.75元，連跌4日，累跌8.69%，成交13.8億元。騰訊跌0.33%報300.8元，連跌4日，累跌4.76%，成交20.02億元。其他科技股亦普遍向下，京東(09618)跌0.67%報98.2元，美團跌1.01%報97.7元，百度跌1.43%報92.8元，網易(09999)跌2.25%報139.1元，快手(01024)跌2.65%報45.85元，惟小米(01810)升2.01%報16.24元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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