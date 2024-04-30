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五一 | 李家超：會再向中央爭取更多惠港措施，包括增加自由行城市

30/04/2024

．行政長官李家超出席行會前記者會表示，感謝中央推出多項挺港惠港措施，包括改良「往來港澳商務簽注」和「往來港澳人才簽注」安排，估計可惠及全國1億多個個體工商戶

．全國通辦商務簽注可大量刺激人才更多來港，相關商業活動可增加一倍，帶來的經濟效益會以乘數複式增長。

 

行政長官李家超出席行會前見記者表示，對於五一黃金周政府已全面部署，業界亦做了不同措施，確保旅客訪港的服務和體驗，亦希望利用相關機會增加經濟活動。

　　行政長官李家超出席行會前記者會表示，感謝中央推出多項挺港惠港措施，包括改良「往來港澳商務簽注」和「往來港澳人才簽注」安排，估計可惠及全國1億多個個體工商戶；全國通辦商務簽注可大量刺激人才更多來港，相關商業活動可增加一倍，帶來的經濟效益會以乘數複式增長。

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　　李家超指，會繼續和中央緊密匯報香港的情況，商討和積極爭取更多挺港惠港措施，尤其爭取開放更多自由行來港城市，讓更多高消費群內地旅客來港。



*料高才通計劃每年帶來約340億直接經濟貢獻*


　　李家超表示，截至上月底，已有約11萬名人才經各項計劃來港，其中高才通收到共7.7萬宗申請，近6.2萬宗獲批。當中，高才通人才收入中位數達5萬元，約四分之一收入達10萬元或以上。不少人均帶同配偶來港，單以去年計，配偶人數超過2.1萬人，超過一半是40歲以下，部分開始投身職場，當中大多從事較高技術的工作，月入中位數約3萬元，約一成達到10萬元或以上。


　　他表示，高才通計劃每年可帶來約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。他又提到，政府下周將首次辦「香港全球人才高峰會」，高峰會分三部分，包括國際人才論壇、粵港澳大灣區人才高質量發展大會及機遇匯人才博覽展，料將吸引超過7000人參與。

 

*五一活動受天氣影響市民應可理解，冀以積極態度看待問題*

　　對於五一黃金周政府已全面部署，業界亦做了不同措施，確保旅客訪港的服務和體驗，亦希望利用相關機會增加經濟活動。


　　本港明日天氣不穩定，未知會否影響旅發局舉辦的煙火匯演，他指出，如果本港的活動受天氣影響，相信所有人都會明白天氣是不能控制，其他城市都會發生類似情況。他希望社會以積極進取態度看待問題，不應誇大處理日常生活中經常見到的變化。



*更替是經濟轉型期內必然會發生*

　　被問到月內有兩間戲院倒閉，市面上亦有很多吉舖，李家超回應指，有行業因為經營情況改變，亦有新的行業誕生。他見到有新的企業來港，包括大型外國機構，在香港熱鬧的地方開展業務。


　　他表示，世界一直都在轉變，不同行業需要適應，有些經營得不太成功，亦有一些新來的經營者參與市場；更替是經濟轉型期內必然會發生的。他見到香港人有新的想法，懂得求變和創新，見到香港各個經濟活動在不同領域中都活起來。他勉勵社會要對自己有信心，才可以將香港發揚光大。

 

*檢討最低工資會盡快作決定並公布，確保取得平衡*

 

　　李家超預祝五一勞動節快樂。他指，政府提出多項勞工政策，包括推出再就業津貼試行計劃，提供津貼予中高齡人士，僱員再培訓局亦在2月提高津貼；當局亦放寬了俗稱「418」連續性合約的工作規定。


　　對於最低工資檢討，李家超指政府會仔細考慮最低工資委員會的報告，會盡快作決定並公布；他強調確保取得平衡，既要保障勞工，又要讓經濟發展，決定有幾個目標，要有清楚的目標。


　　職業安全方面，他表示，僱主要提供安全空間、充足裝備，僱員要遵守安全守則，遇到安全問題時要與僱主商討，企業要多利用科技，減低職業安全風險，將職業安全文化植根每一位持份者中。

 

*推行走塑平穩有序，會繼續向公眾做好解說*


　　被問到社會「走塑」的市況，李家超認為推行走塑平穩有序，市民已逐步適應新的餐具，亦見到很多市民不論是外賣或用餐時都不需要即棄餐具，購買可重用餐具的人增加；他樂意見到市民改變了生活習慣。他相信經營者和餐具供應商都有優化空間，會不斷強化餐具替代品。

 

　　他又指，環境及生態局會繼續進行解說，政府亦密切留意有關情況，再決定下一步做法。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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