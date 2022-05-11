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摩通「報告出錯」轉軚力撐　科技股齊反彈美團表現佳後市值博嗎?

11/05/2022

　　近日科技股受中美中概股審計談判未有進展、美股跌跌不休及內地監管未放鬆等多項因素夾擊，連日下挫，今日(11日)隨大市回升普遍反彈，摩通承認3月時指科技股不可投資屬編輯失誤，料至少10隻年底會上漲或亦利好投資氣氛，其中於昨日(10日)北水淨流入達14.66億元的美團(03690)半日升逾8%，表現尤其突出。

 

(資料圖片)

 

3月指科技股不可投資大削目標價　現料至少10隻年底上漲

 

      摩根大通在3月14日發表研究報告指，中國網際網路股6至12個月為「不可投資」，認為在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續，下調28隻在美國及香港上市的中資科技股目標價及評級，其中騰訊(00700)、阿里(09988)、美團、京東(09618)、網易(09999)及百度(09888)等均遭大削目標價50%以上，評級由「增持」降至「減持」。這份研報一下子在華爾街研究圈引起很大震盪，亦令科技股遭拋售。

 

      時隔近兩個月，外電引述知情人士出面解畫，透露這份報告本來應該「不見天日」。在報告發布前，負責審核的編輯人員曾要求技術分析師Alex Yao及其團隊執筆的28份報告刪除「不可投資」一詞；雖然大部分報告刪掉了，或用「不具吸引力」取代，但最終還是出現在4份報告的發布版本中。摩通經調查得出結論，指是因為編輯方面的錯誤。雖然Alex Yao及其團隊對中國科網股變得更謹慎，但預計其中至少10家公司的股價到年底會上漲。

 

華爾街大行陷兩難　摩通降金山雲目標價失IPO主承銷商位置


　　科技監管整頓和防疫動態清零正打擊中國經濟，這件事凸顯了華爾街圍繞中國資產吸引力的激烈爭論，也凸顯了摩通等全球銀行的小心翼翼，一方面希望拓展中國業務，另一方面也希望客戶可以看到有關中國動盪金融市場的坦率研究。

 

      另據知情人士透露，在摩通團隊將金山軟件(03888)旗下美上市的金山雲目標股價下調一半後，該行失去了金山雲在香港首次IPO主承銷商的角色。雖然摩通仍是此次IPO的保薦人，但目前排名落後於瑞銀和中金。

 
淡馬錫：中國監管漸見清晰　部分科企具投資價值

 

　　此外，早前《彭博》報道，新加坡主權投資基金淡馬錫指，中國對科企監管漸見清晰，部分企業極具吸引力。雖然現時中國經濟正處低谷；但隨著政府刺激措施，預料經濟將在下半年反彈。同時，不少中資科技企業均因為過去的監管風暴而受到重創，相信在當局公布平台經濟實施常態化監管後，未來數月會對相關政策有更清晰的理解，部分企業變得具投資價值。


　　淡馬錫自去年第三季以來先後沽清百度ADR、騰訊音樂、好未來，減持阿里巴巴ADR等，指看不透中國監管，或待科網板塊的監管行動明朗化後，再作進一步資金部署。

 

熊麗萍：事件料對科技股影響不大　美團可博短線反彈

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，摩通報告出錯事件疑點很多，3月中的報告到近5月中才指「出錯」，且屬頗低級錯誤，兩個月後才解釋反令人覺得其報告不可信，料對科技股實際影響不大；反而令人懷疑摩通將來發布的報告可信性有多高。另現時科技股動力仍不太強，似乎逐步下試之前低位。之前中央指會出台一些政策支持平台經濟，惟至今未見，市況差下投資者就更沒耐性；中概股方面，雖然再有多隻被美國列入預摘名單影響不大，但料中美審計談判有進展才可令科技股走勢好轉。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　熊麗萍又預料，美團在科技股中股價反彈力較大，因監管政策對其相對影響輕微，集團就政策作反應亦較快，最近就騎手接單選擇權，以及給騎手更合理寬鬆的配送時間的規則作改革，料更容易走出監管陰霾；惟內地清零政策頗嚴，美團可待跌至140元以下才可博短線反彈。如看長線，因恐美股調整幅度大，暫不宜急於入市。至於京東則最多升至220多元便應沽出，跌至190元就要止蝕。另料騰訊反彈幅度小，短線值博率低，宜候其股價再跌才作中長線部署。

 

      科技股今日全線反彈，除美團外，快手(01024)半日亦升逾8%，惟阿里走勢仍弱，只升約1%。

 

 

 撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此



 


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