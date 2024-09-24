恒指 | 滙豐研究下調恒指今年底目標，明年料見21860點

滙豐環球研究發表亞洲股市研究報告，對香港股市持「中性」看法，將2024年底恒指目標由19810點下調至19060點，2025年底恒指目標為21860點。另外，將國企指數2024年底目標由7200點，下調至6840點，2025年底國企指數目標為7860點。

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報告指出，作為香港經濟最重要的支柱之一，房地產一直給市場帶來壓力，部分原因是與美國掛勾的利率環境推高了有意置業者的借貸成本。考慮到美聯儲局持續減息的預期，房地產板塊自7月以來一直跑贏大市，預計未來數月將看到更多積極因素。由於港元與美元掛勾，美元兌人民幣走強導致香港居民跨境消費，美聯儲局減息可使香港本地消費更具吸引力。

香港仍面臨結構性挑戰

滙豐研究表示，對香港銀行來說，減息的結果好壞參半。儘管較低的利率確實會令銀行利潤受壓，但同時卻加了資產質素改善的機會，貸款需求和相應的手續費收入亦將好轉，減息也會支持香港公用股業績，後者往往因其高股息收益率而受益。

該行亦指，香港仍面臨結構性挑戰，地緣政治緊張局勢引發的宏觀因素持續影響商業活動，房地產行業復甦需時，內地經濟增長低於預期也阻礙了香港的增長，因為兩者高度相關，對香港保持「中性」看法。

日股上漲空間有限，韓股評級降至「減持」

該行對北亞股市持較謹慎態度，認為日本股市目前的上漲空間有限，因此維持「減持」觀點，又將韓國股市評級下調至「減持」，但仍然對內地持「增持」看法，而在銀行和其他國有企業的推動下，恒生中國企業指數（HSCEI）的淨現金收益率今年可能會超過5%。在房地產領域，看到內地部分地區出現正利差，這也可能逐漸成為一個正面因素，惟市場信心仍然不足。

撰文：經濟通採訪組

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