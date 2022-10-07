看淡前景摩通接力大摩狠踩 中遠海控東方海外股價連日受壓

全球經濟增長放緩及通脹壓力加大，航運需求開始下降，主要海運航線的運價在傳統旺季第三季也照跌，有大行亦看淡行業前景，近日摩通就接力大摩，大削中遠海控(01919)及東方海外(00316)的目標價甚至下調評級，縱使近期反映全球航運價格的波羅的海乾散貨指數(BDI)持續上漲，但兩隻遭大行連環狠踩的航運股股價連日受壓。

(截自中遠海控網頁)

大摩：現貨運費有持續下行風險 籲減持東方海外中遠海控

摩根士丹利發表報告指，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)在今年7月29日至9月30日夏季旺季期間下跌了50%，目前仍未看到現貨市場有見底訊號。由於全球貿易需求疲弱，加上港口堵塞問題緩和，現貨運費有持續惡化的風險，而新船交付或在明年及2024年為供應方造成壓力，除非全球貿易強勁反彈，否則預期行業周期性低迷或會持續。

大摩料東方海外明年純利按年跌47%，後年跌35%，雖料其至明年底止市值將大致相當於其淨現金持有量，但應不可支持估值，除非現金獲分派予股東，予「減持」評級，目標價116.5元，假設現貨運費繼續下降及市場情緒惡化，預期股價或會進一步下行。另將中遠海控評級由「持有」降至「減持」，預計明年盈利將按年跌50%，2024年將再跌40%，目標價由13.3元降41.4%至7.8元。

摩通下調現貨海運費預測 大削東方海外中遠海控目標價

摩通則指，在集裝箱海運方面，其現貨運費比率已連續16周下跌，最新運費率水平已低於2000美元，被視為行業低谷，將今年、明年及2024年的平均現貨海運費預測分別下調35%、40%及15%，而平均合同運費則升70%、降35%及降15%，將東方海外目標價由340元降至180元，中遠海控目標價由19元降至12元，惟兩股均維持「增持」評級，因料現貨或合約運費率將於明年底全面恢復正常，而正常化的運費率或回報率會更高。

全球集裝箱海運價急跌 通脹壓力加大需求疲軟



事實上，三季度本是全球海上集裝箱運輸的傳統旺季，惟多項數據顯示，今年三季度的全球航運市場表現疲軟，波羅的海航運交易所發布的FBX指數顯示，截至9月26日，FBX集裝箱海運價格平均為4029美元，較去年9月的歷史高點下跌63.8%。中國/遠東-北美西海岸航線運價較去年最高運價水平下跌85.7%。航運公司馬士基表示，由於通脹壓力和能源成本上升，歐美經濟前景日益悲觀，經濟數據顯示，5至7月區域集裝箱貿易增長進一步下降，大多數主要地區出現負增長，集裝箱運價有所下滑。

業內人士表示，由於疫情導致供應鏈斷裂，多個國家在去年發生了「囤貨潮」，導致去年海運費用出現大漲，但今年由於全球經濟通脹壓力加大，需求開始下降，再加上大批新船下水，加劇了供需之間的落差。全球海運巨頭達飛也在9月發布的二季報中表示，最近幾周通脹壓力導致消費者支出放緩，因此對海運的需求疲軟，在一些地區導致現貨運費下降。此外，隨著疫情封控影響生產、東南亞諸國的競爭，以及全球需求轉弱，出口在中國經濟的拉動作用正在減弱，外電引述行業數據顯示，由上海到洛杉磯的40呎貨櫃運費自2020年9月以來首次跌破4000美元，是3個月前運費的一半，接下來幾周預計還要下跌。

BDI指數創兩年來最大月漲幅 惟WTO料明年全球貿易增長放緩

不過，波羅的海乾散貨運價指數(BDI)9月按月漲幅達82.4%，創下2020年6月以來最大單月漲幅，前日(5日)再大漲7.02%，昨日(6日)則微跌0.2%。研究員表示，今年下半年中國努力拉動經濟和穩定房地產均有利散運市場，另外歐洲能源短缺拉高了煤炭需求，也明顯提振了散運市場。不過，世界貿易組織(WTO)預測，明年全球貿易增長將大幅放緩，理由是能源和食品價格大幅上漲以及利率上升，並警告如果烏克蘭戰爭惡化，貿易可能會收縮。

中遠海控入股中遠海運供應鏈 林嘉麒：料有更多改革前景值憧憬

雖然行業前景被看淡，但中遠海控仍擴展業務，集團最近就公布以自有資金約12.17億元人民幣向控股股東中遠海運集運收購中遠海運供應鏈約13.46%股權。摩通指，這是中遠海控首步嘗試成為類似全球最大航運公司馬士基般的端對端物流服務供應商，而集團計劃購買15艘混能大型船舶亦標誌著向綠色轉型發力。此外，集團首次宣派中期息，同時預告2022至24年派息比例將介乎30至50%，帶來正面驚喜。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，中遠海控是次收購，目標是持續優化航線結構和全球網絡布局，打造穩定可靠的全球集裝箱運輸服務供應鏈。中遠海運供應鏈是全程物流鏈與供應鏈服務平台，以平台結合物流產品達到全方位布局和全覆蓋的網路優勢，為客戶提供業務諮詢、金融服務、資訊支援、冷庫倉配等多環節、全過程的冷鏈綜合服務，相信中遠海控入股後可得到更多協同效應。集團又計劃購買15艘混能大型船舶，估計未來會有更多改革動作，前景值得憧憬。



東方海外今日(7日)收市跌1.55%報133元，連跌兩日，累積跌幅4.32%；中遠海控亦跌1.49%報9.26元，連跌兩日，累積跌幅2.94%。部分航運股卻造好，海豐國際(01308)升2.3%報15.14元，太平洋航運(02343)升1.53%報2.66元，中遠海能(01138)微跌0.48%報6.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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