內地疫情復熾黃金周旅遊消費淡靜 體品餐飲旅遊股急挫李寧插近一成

內地國慶長假期間多地疫情再度升溫，旅遊和消費表現不濟，出遊人次同比減18%，旅遊收入跌26%，大摩指國慶假期旅客人數跌幅較中秋假期更大，中金則指受累疫情反彈及樓市下行，內地消費表現偏弱。體育用品、餐飲、航空及旅遊股今日(10日)大多急挫，其中李寧(02331)半日跌9%，為表現最差藍籌，海底撈(06862)則跌近半成。

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國慶內地出遊人次同比減18% 旅遊收入跌26%

由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期間旅遊和消費急劇下降。文化和旅遊部數據中心測算，2022年國慶節假期7天，全國國內旅遊出遊4.22億人次，同比減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%；實現國內旅遊收入2872.1億元(人民幣．下同)，同比減少26.2%。中國國家鐵路集團則公布，自9月28日至10月8日，全國鐵路預計發送旅客6850萬人次，據《彭博》基於此數據計算，這比去年同期的1.1億人次下降約38%。

電影票房方面，據燈塔專業版數據，2022年國慶檔總票房達14.96億元。另貓眼娛樂公布，截至7日下午1時，國慶檔票房收入僅達14億元，不到去年國慶黃金周票房收入的三分之一，也遠不及2020年近40億元的票房收入。

境內航線機票價格創5年新低 惟本地遊產品搜尋量猛增

此外，上周末旅遊平台去哪兒數據顯示，今年「十一」境內航線機票平均支付價格為650元，同比跌12%，創5年來同期最低，其中10月3日至4日低至500元。

不過，據內媒《36氪》報道，本地遊相關旅行產品的搜尋量從10月2日起持續猛增，「十一不出城玩法」關注人數達百萬，騎行、徒步、划船、滑雪和騎馬等運動遊玩攻略搜尋量月增200%。另旅遊平台飛豬上周四(6日)公布的「十一」旅遊消費觀察數據顯示，「十一」周邊遊訂單量較上一個時長7天的春節假期增超80%，租車自駕遊需求較為活躍，飛豬平台上租車類產品的預訂人次較春節增長超50%。住宿方面，多地星級飯店和近郊親子飯店較為熱門，飛豬平台「十一」星級飯店訂單量較春節翻倍增長，恢復至去年「十一」的九成以上。

內地昨增1939宗本土新冠 上海病例急增收緊防疫措施

國慶長假未能帶旺旅遊之餘，卻令新冠疫情升溫。內地新增新冠病例從10月1日的548宗升至7日的1748宗，連續6天大幅上漲，波及31個省份，昨日(9日)更進一步增至1939宗，包括373宗本土確診及1566宗無症狀感染。其中上海衞健委通報，昨日上海新增本土確診3例和無症狀感染31例，較上日增逾六成，並創7月14日以來新高；其中2例確診病例為社會面病例，社會面病例已連續4日有新增。上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，10月1日至7日上海共報告陽性感染者70例，絕大多數與外省疫情溢入關聯，疫情涉及人數多、涉及場所敏感，如大型商業體、機場、酒吧等，而所感染病毒仍是奧密克戎變異株，存在傳播速度快、隱匿性強特點，給疫情防控帶來極大挑戰。



在疫情反彈下，上海市繼松江、普陀兩區部分區域核酸篩查後，閔行、徐匯等9區昨日展開全員核酸篩查，是自今年6月封城結束後最大規模的一次全員核酸篩查。當局亦收緊防疫措施，市內多間學校暫停到校上課，上海迪士尼暫停唐老鴨萬聖夜反派巡遊等演出。

另北京再新增16宗本土個案，自上月29日以來累計逾40宗本土感染。北京市衞健委指，境外輸入、京外輸入仍是北京疫情防控的最大風險，呼籲返北京民眾要嚴格執行「三天兩檢」，7日內不聚餐、不聚會和不前往人員密集場所。山西省汾陽市核酸採集點在對全員核酸檢測中發現一人初篩陽性，從10月10日零時起對全市實施臨時靜默管理。內蒙古新增個案佔全國總數近三分一，首府呼和浩特市明日(11日)起禁止該市以外車輛進入。廣東韶關錄得Omicron變異株BA.5.1.7進化分支輸入個案，是內地首次檢出該序列。

大摩：國慶假旅客跌幅較中秋更大 料11月才有望復甦



摩根士丹利發表報告指，今年國慶假期旅客人數除按年下跌18%，按跌幅計亦大於今年9月中秋假期旅客按年跌17%。國慶假期旅客遜預期，相信與10月3日起多地新冠疫情重燃，及當局更嚴格旅行控制有關，估計在中共舉行「二十大」會議後內地旅客於11月才會恢復復甦。而在短途旅行推動下，酒店板塊表現優於交通板塊，佔攜程(09961)總訂單量的65%。根據交通運輸部數據，鐵路和航空旅客數量則分別按年下降42%和49%。

中金：國慶假消費溫和增長 受制疫情反彈樓市下行

另外，中金發表國慶假期消費報告指，國慶假期消費溫和增長，內地樣本省份增速中位數約在5%左右，線上消費顯著好於線下消費、商品消費好於餐飲消費。國慶假期旅遊出行下滑較為明顯，按年下降18.2%，降幅較中秋節擴大1.5個百分點，是2020年下半年以來數據表現最弱的一個假期。而據攜程數據顯示，國慶7天假期本地、周邊旅遊訂單佔比達65%，消費半徑的縮短意味更多人留在大城市，出行或返鄉的人更少。另10月初以來全國新增感染病例數量上行，受影響的省份數量也有所增加。



中金指內地消費表現偏弱，還有房地產下行等對就業和收入的影響，2021年下半年以來受一些產業政策及房地產下行壓力加大的影響，居民收入和消費支出有所走弱。

體品、餐飲、航空及旅遊股今日均下挫，李寧半日跌9.06%報60.75元，安踏(02020)跌5.12%報86.1元；海底撈跌4.63%報15.64元，九毛九(09922)跌2.09%報14.98元；國航(00753)跌3.18%收報6.4元，南航(01055)跌3.95%報4.38元，東航(00670)跌2.75%報2.83元；攜程跌5.84%報216.2元，同程旅行(00780)跌5.77%報15.34元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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