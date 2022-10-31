  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減 外資難流入港股或試萬三

31/10/2022

　　港股10月試完一底再一底，但沒有最低只有更低，月內連15000都失守！月初港股憧憬進一步放寬入境檢疫至「0+0」，曾一度於北水缺席下大升逾千點，但美國將31間中企列入未經核實清單，加上二十大前不明朗因素累積，恒指上半月已失守17000。隨後恒指於該位嘗試反撲，惜在外圍通脹高、加息快的不利氣氛下，二十大完結後，恒指單日急瀉千點，失守16000兼再逼近15000大關，但期結因素等令15000大關一觸即破，31日再創恒指逾13年半新低至14597。

 

(資料圖片)


連敬涵：預期美國通脹見頂


　　恒指10月接連跌穿幾個整數心理關口，國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，目前市況是否已在15000點見底仍然未知，早前恒指的反彈是跟隨美股憧憬加息壓力減輕回升，加上人民幣升值才略為反彈。不過他提到，目前外圍對美國通脹見頂較為樂觀，但美夢能否成真仍要觀望多項數據，若繼續支持通脹見頂的預期，則證明聯儲局加息奏效，12月才有可能降低加息幅度至半厘，對股市才會更有幫助。


　　至於內地因素方面，連敬涵指二十大過後市場希望變失望，經濟以至防疫措施都未如市場預期，而早前港股大跌亦已反映相關因素。未來觀望內地防疫措施能否進一步鬆手，以及經濟數據改善，才有望對市場產生更大上升動力。


連敬涵：憂李強維持強硬管治手段


　　二十大完結後，港股曾大跌千點，連敬涵預期此後一段時間都未必會有進一步穩經濟措施，因商討需時，最快亦要到11月的中央工作會議後才可能有措施出台，但他預期中央需公布有關放寬防疫措施才能支持大市。他指出，目前的確缺乏誘因令外資重返港股，因臨近年尾，除非有重大利好消息，否則外資起碼要到明年才會部署港股。


　　連敬涵補充，二十大後外資看法偏淡，其中一大原因是原職上海市委書記的李強勢將接任國務院總理，市場擔心李強掌管上海時的強硬封城政策，有機會在他擔任總理後進一步擴展至全國，加劇對中國經濟影響，削弱外資信心。連敬涵表示，現時港股跌幅難以估計。

 

恒指10月大跌2535點，並失守15000點關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

林嘉麒：11月議息或較鴿派


　　美國11月將舉行國會中期選舉，市場較關注聯儲局在中期選舉前的加息取態。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，根據經驗，聯儲局在中期選舉前在貨幣政策上會略為寬鬆，近期聯儲局官員的口風都較鴿派，相信當局在中期選舉前不會有太大加息幅度。他續指，近幾個月美國CPI按年漲幅逐步回落，意味聯儲局加息開始在遏制通脹上起了些少作用，投資者未來宜再留意聯儲局議息後，如何就通脹數據調整加息政策。


　　另外，他指民主黨的選情對美股走勢重要，因為現任美國總統拜登代表的民主黨，過往在參眾兩院都有較多議席，若然今次民主黨在中期選舉議席流失過多，將令拜登政府往後的施政變得更加困難，屆時可能會為市場帶來引憂，從而令美股出現震盪。


英鎊強勢接近尾聲


　　除了美國中期選舉之外，英國首相的更換亦成為今個月焦點之一。上任英國首相卓慧思請辭僅數天，保守黨內部迅速解決新任首相問題，辛偉誠成為首位英籍印裔首相，英鎊匯率曾反彈。


　　林嘉麒表示，現階段市場似乎已將英倫銀行加息及政局轉趨穩定的兩大因素消化，英鎊走勢已沒有之前那麼強。他認為，英國目前的通脹及經濟增長差的問題頗為嚴重，經濟數據對英鎊影響較大，相信早前的強勢已去到尾聲，兌美元的價格未來有機會回落。


　　他續指，滙控(00005)在歐洲及英國業務的佔比較多，今年10月尾公布的季績尚未反映英鎊急跌、英國通脹問題等因素。由於英國經濟前景較暗淡，英鎊更有可能出現新一輪下跌趨勢，屆時對滙控的影響較大。他又提到，另一隻國際銀行股渣打(02888)的焦點在於美元稍為轉弱，以及新興市場的業務表現，受英鎊的拖累較少，前景相對較滙控樂觀。


港股估值料續被調低


　　林嘉麒表示，隨著重磅科技股即將公布業績，市場較關注這些在恒指權重佔比甚多的股票表現，並為公司未來盈利作出預測，對港股走勢非常關鍵。他又指，早前美股因鷹派加息預期降溫而有所反彈，但港股沒有跟隨，走勢反而一天比一天弱，而現時恒指市盈率仍未到最低水平，疊加資金流走、人民幣走勢等不明朗因素，估計恒指的估值會繼續被調低。


　　他估計，11月港股料會繼續弱勢，反彈力度亦不會太強，回落到13000點或有較大支持。

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

10.000

異動股

00700

騰訊控股

205.600

異動股

02269

藥明生物

35.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 10.000
  • 00700 騰訊控股
  • 205.600
  • 02269 藥明生物
  • 35.500
  • 00688 中國海外發展
  • 14.980
  • 01211 比亞迪股份
  • 175.700
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.360
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 4.950
  • 目標︰$7.00
  • 01839 中集車輛
  • 4.960
  • 目標︰$6.00
  • 06055 中煙香港
  • 7.560
  • 目標︰$9.14
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.650
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 205.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 61.450
  • 02800 盈富基金
  • 14.820
  • 00005 滙豐控股
  • 40.250
  • 00388 香港交易所
  • 209.000
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 8.840
  • 目標︰$10.00
  • 00598 中國外運
  • 1.910
  • 目標︰$2.45
  • 00753 中國國航
  • 5.460
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2022 14:34  【大國博弈】王毅:美方出台管制新規損害中方權益，必須予以糾正

31/10/2022 12:10  《神州民企》吉利汽車向聯交所提交分拆「極氪」上市建議

31/10/2022 10:30  【金融科技周】陳茂波視像演講，指對虛擬資產在港發展持開放態度

31/10/2022 09:43  《異動股》龍湖(960)跌幅擴大，曾瀉逾44%創5年半新低

31/10/2022 09:36  【聚焦數據】10月官方製造業PMI跌至49.2%，大幅低預期

31/10/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒１５億元，買騰訊沽中海油

31/10/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗劈小鵬８８％目標至１２﹒４２，評級降至賣出

31/10/2022 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４９５，美元兌人幣漲報７﹒２９７５

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》製造業PMI又萎縮　中美高官通電話　滬指失二千九
人氣文章

新聞>摩根資產管理特約 我不只是運動員

二十三歲挑戰奧運 憑自律規劃游出人生藍圖
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減 外資難流入港股或試萬三
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

簡約公屋交還時須還原 倡輕巧材料分間
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

新店點心，兒時味道
人氣文章

著數速遞

【著數｜SOGO感謝祭掃貨攻略】半價買床褥、美妝！名牌廚具低至2折！指定日子仲有額外折扣優惠！一文睇晒SOGO Thankful Week銅鑼灣店筍貨
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

秋冬皮膚痕癢、敏感？想不到最能紓緩痕癢的，是平凡的蘆薈！兩款止痕好物推介
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

點向伴侶發出性邀請？點匿稱男伴那話兒？每對伴侶都要有一個性事密碼！哪一方做主動雙方都有性滿足？
人氣文章

Beauty

SOGO感謝祭10月底開催！貴婦級護膚品、人氣美妝限定套裝大減價，網店都有份！低至4折，必搶購物清單公開！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿幾歲出老人斑？與臟腑氣血失調有關！形成黑色素有4大原因！中醫針灸治標又治本
人氣文章
核酸檢測｜自費檢測今日起設「標準」及「特快」兩級制收費！須持安心出行「檢測登記碼」方可免費做檢測？邊類人可獲豁免？（附預約連結）
人氣文章
秋冬皮膚痕癢大發！甚麼是「季節性搔癢症」？中醫推介潤燥護膚湯水、美顏茶，由內潤到外
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 18:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2022
《神州經脈》製造業PMI又萎縮　中美高官通電話　滬指失二千九
人氣文章摩根資產管理特約 我不只是運動員31/10/2022
二十三歲挑戰奧運 憑自律規劃游出人生藍圖
人氣文章財經熱話31/10/2022
【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減 外資難流入港股或試萬三
人氣文章財經熱話31/10/2022
《月結─跌市拆局》中央堅持動態清零 內需股難炒疫苗股可短線
人氣文章財經熱話31/10/2022
比亞迪季績符預期　無懼大行看法分歧急彈逾半成
人氣文章FOCUS31/10/2022
【FOCUS】左翼盧拉險勝　投資巴西或大熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金