香港於《全球金融中心指數》排名升至第三位，在亞太區居首

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（24日）聯合發布第36期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第三位，較今年3月上升一位，僅次於紐約及倫敦，並超越新加坡，在亞太區居首；整體評分為749分，上升8分，是前五位金融中心提升最多。

躋身十大金融科技中心之列

政府發言人表示，報告明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。香港的評分在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」，以及「聲譽及綜合」方面的競爭力均名列前茅。香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括「投資管理」、「保險業」、「銀行業」、「專業服務」等，其中在「投資管理」方面的排名躍升為全球第一位。此外，報告評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位至第九，躋身十大金融科技中心之列。

去年底在管資產按年升約2%

本港的資產及財富管理業務蓬勃，在2023年年底管理的資產規模較之前一年增長約2%至超過31萬億港元，淨資金流入接近3900億港元，按年大增超過3.4倍。香港的家族辦公室業務發展勢頭持續良好；「新資本投資者入境計劃」自3月推出後持續反應熱烈，至今接獲申請逾550宗，預計可為香港帶來的投資金額超過165億港元。

促進香港Web3生態圈可持續發展

發言人稱，政府會繼續積極識變、應變、求變，促進金融業的高質量發展。在股票市場方面，本港積極拓展其廣度和深度，提升市場的效率和競爭力，包括設立特專科技公司上市制度、改革GEM、實施在惡劣天氣下維持交易、便利回購和推出新庫存股份機制、進一步拓展企業上市等。香港亦積極深化內地與香港的金融互聯互通，以進一步增強香港連通中外資本市場的角色，擴展滬深港通交易所買賣基金（ETF）合資格範圍，並推進一系列互換通機制安排的優化措施。在綠色金融方面，香港正準備全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）。香港亦為虛擬資產的發展締造穩健有利的條件，致力完善相關規管框架，建議就法幣穩定幣發行人以及虛擬資產場外交易服務提供者建立發牌制度，促進香港Web3生態圈的可持續發展。本港並透過提供一系列的實習和培訓計劃，加強培育不同金融領域的人才，為香港金融業建立可持續的人才庫。

香港位列全球金融中心三甲，許正宇：香港擁有制度優勢底子厚

財政事務及庫務局局長許正宇於社交媒體表示，最新公布的結果反映香港擁有制度優勢根基好、底子厚。

繼續發揮香港獨特優勢

（資料圖片）

許正宇指，今屆政府先後推出多項政策措施改革股票市場、促進綠色金融、建立虛擬資產規管框架在創新金融服務方面力求突破引領巿場革新這些努力皆獲國際認可。港府會繼續發揮香港獨特的優勢，結合「有為政府」和「高效市場」提升香港國際金融中心的地位至新台階。

許正宇提到，報告列出香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」以及「聲譽及綜合」各方面競爭力均名列前茅。主要金融行業領域，包括投資管理、保險業、銀行業、專業服務等排名全面提升。

許正宇稱，令人鼓舞的是報告評估了金融中心的金融科技水平香港的排名上升五位躋身十大金融科技中心之列。

市場對人行撐經濟措施反應正面

另外，許正宇回應人行多項支持經濟的措施，指內容涵蓋包括信貸市場、證券市場、資本場市場，也有短中長期的措施，市場反應很正面。他又說，國家好，香港自然會好，內地和香港的資本市場關係密切，新措施對香港的發展和未來走向都有積極的意義。

撰文：經濟通採訪組

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