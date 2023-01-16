南航東航擬自美退市國航同受壓 大行對復甦看法分歧應如何部署？

近年中美角力加劇，繼去年8月有5家國企宣布從美股退市後，南方航空(01055)及東方航空(00670)亦宣布擬申請將其存託股(ADS)從紐約證券交易所退市。知道會退市，美股投資者會提早沽貨，股價短期難免受壓，連帶國航(00753)，三隻中資航空股今日(16日)都逆市下跌。雖然內地本月8日起逐步通關，並恢復辦理多項出入境簽證，春運期間旅客人數亦急升，但大行對三隻航空股看法分歧，其中大摩料其今年盈利難重回疫情前水平籲減持，匯證卻籲買入，航空股應如何部署呢？

(Shutterstock)

南航東航擬申ADS從紐交所退市 指交易量有限成本較高

南方航空公布申請自願將其存託股(ADS)從紐約證券交易所退市，並撤銷有關存託股和對應H股的註冊。集團指，綜合考慮美國存託股份交易量與其H股全球交易量相比有限，同時在紐交所上市以來從未作後續融資，且香港聯交所和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足其籌融資需求，以及維持存託股在紐交所上市相關成本較高，已向紐交所發出有關申請退市通知，擬於下周一(23日)或之後向美國證交會提交表格，退市預計在表格提交10日後生效，最後交易日期為2月2日或之後。東方航空亦已於上周五(13日)通知紐交所擬申請將其存託股退市，預計交易最後日期同為2月2日或其前後，退市原因與南航相若。

南航東航並非首兩間國企申請從美股退市，去年8月在中美審計爭議下，中國人壽(02628)、中石化(00386)、中石油(00857)、中國鋁業(02600)及上海石化(00338)已率先宣布自願退市。

春運第6天發送旅客按年增41% 東航單日客流見半年高

另方面，今年春運是新冠疫情以來首個放開出行限制的春運，國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月12日(春運第6天)全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客3823.7萬人次，環比增長0.9%，比2022年同期增長40.9%，比2019年同期下降50.2%。北京首都機場(00694)表示，今年春運期間首都機場預計進出港旅客482.2萬人次，日均12.1萬人次，預計起降航班3.9萬架次，日均970架次；客流量整體呈上升趨勢，預計1月20日將迎來節前客流小高峰。民航局副局長呂爾學則指，今年春運放開出行限制，將給行業恢復發展帶來利好，但染疫風險也使部分旅客對出行存在一定觀望心態，民航春運態勢仍存在較大不確定性。

春運期間國航加大運力投放力度，計劃安排航班58633班次，同比增長75.9%，其中國內航線投入增長明顯，日均安排航班1445班次，同比2022年增加620班次。東航則表示，今年春運計劃投入飛機753架，日均班次超2900班，計劃執行加班航班6000餘班，計劃投入的客運座公里已恢復到2019年春運水平的87%。東航又公布1月12日執行航班2030班、承運旅客逾21萬人次，為近半年來單日客流新高；1月13日計劃執行的航班量、客流量繼續攀升，達2281班、23.76萬人次。





民航局每周收700中外航班復航申請 最快1月下旬恢復運營

此外，中國民航局運輸司司長梁楠日前表示，民航局1月8日起已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請；已經有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計劃申請，其中大部分航班計劃於1月下旬至2月期間恢復運營，民航局正在按照程序抓緊審核辦理，同時已恢復受理國際客運包機及公務機申請。不過，梁楠表示，考慮到航空公司恢復運營，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調等多重因素影響，需要較長準備時間。另歷經3年疫情衝擊，旅客跨國出行意願仍需一段時間逐步恢復。總體來看，國際航空市場的恢復進度將慢於國內航空市場。

東航計劃於1月8日至31日期間執行國際航線43條，按年增加22條；計劃執行國際航班400班次，按年增加220%；新增和加密航線主要涉及上海出發至東南亞、澳洲及歐洲等地區。

大摩料今年盈利難回疫前水平籲減持 匯證籲買入偏好國航

摩根士丹利近日發表2023年香港及中國運輸業展望，指中國重啟將改善需求前景，惟料三大中資航空股今年盈利難以回到疫情前水平，均予「減持」評級，東航目標價2.5元，南航目標價4.1元，國航目標價5.7元。航空股中，大摩薦買國泰(00293)，予「增持」評級，目標價10.7元，指今年香港航空市埸仍將供不應求，以及料國泰的資產利用率將比疫情前水平高，均能支持其盈利追過疫前水平。

不過，匯證早前發表研報指，內地近期幾乎取消所有防疫限制，刺激海外旅遊的預訂，國際運力的回升速度快於預期，應緩解國內航班的價格壓力並帶動相關航線的收益率，分別予國航、東航及南航8.5元、4元及6.2元目標價，重申「買入」評級，偏好擁有較多國際航線的國航。高盛亦予國航「買入」評級，目標價7.8元，指內地航空客運量大幅恢復至2019年水平的80%，機票價格不包括燃油附加費高出6%。由於只有2%的飛機停飛，及大多數員工已從疫情中康復，國航或能將生產力提高到2019年的水平。國航管理層對國內和國際航空持樂觀態度，因線下展覽和會議將拉動業務發展，加上清明和勞動節假期的影響，預料3月後進一步復甦。

另值得一提，國航公布去年12月乘客人數約297萬人次，同比下降30.3%，環比升35.3%；去年乘客人數約3860.7萬人次，同比下降約44%。國航半日跌2.77%收報7.38元，南航跌1.75%報5.63元，東航跌1.17%報3.39元，國泰則升1.08%報8.46元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情