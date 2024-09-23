分析指滙控香港商業房產貸款風險敞口可控，減息助支持樓市

英國《金融時報》最新重提滙控(00005)中期業績披露，截止至今年6月30日，香港商業房地產貸款被列為「信貸減值（credit impaired）」有32.24億美元，而在去年底僅為5.76億美元，急增約4.6倍。滙豐回應指，許多貸款者仍在支付利息，但未有提供相關數據。

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溫傑：滙控本港商業房產貸款風險敞口可控

凱基投資策略部主管溫傑向《經濟通通訊社》表示，滙豐在香港銀行的規模為最大，故相關的本港商業房地產貸款風險敞口「如無意外」也會是最多，但滙豐的業務遍布全球，包含不同地區，故上述數字按比重來計算，只佔很少比重，認為現時相關情況可控。

他指出，現時香港進入減息周期，本港樓市大幅下滑的空間應該不是太大，而商業房地產的問題則早已人所共知，市場早已預計相關數據，留意到今日匯控的股價反應不是太大，又指按照過去數月的股價表現來看，市場似乎對其他香港銀行會有更大憂慮，例如恒生(00011)等，相反滙豐的大部分貸款等則比較國際化，認為現時毋需太過恐慌。

惠譽：內地房產風險已近底部，香港方面仍未確定

惠譽北亞銀行評級主管黃智仁指，銀行業多年來一直因為對中國房地產市場的風險敞口而飽受壓力，現在焦點已轉向香港，可以更有信心地說，銀行業對中國商用不動產的風險已接近底部，但對於香港的還不知道。

滙控上半年香港房地產業敞口為356億美元

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滙控新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在8月初的分析師電話會議上表示，儘管大部分貸款被歸類為信貸減值，但「全部都在正常還款」。不過，該行在7月31日發布的財務報告中承認「部分借款人已尋求延期付款以應對債務償還困難」。

據滙控中期業績資料顯示，上半年集團的香港房地產業敞口為356億美元，較去年全年368億美元降3.3%。該等敞口當中60%為有抵押，40%為無抵押。資料指，所有被列為次級或信用減值的敞口都有良好的抵押品擔保，有20億美元敞口被列為次級，平均貸款價值比為50%；有32億美元敞口被列為信用減值，平均貸款價值比為55%。



撰文：經濟通採訪組

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