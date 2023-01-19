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【復常炒D乜】隔離令將取消　跨境交通逐步恢復　領展港鐵仲有力上

19/01/2023

　　本港繼續放寬防疫措施，行政長官李家超今日(19日)出席答問大會時就宣布農曆新年後取消新冠確診者隔離令，近日又有傳3至4月將撤銷口罩令，而自與內地恢復通關，兩地跨境交通運輸亦逐步重回正軌。壟斷香港鐵路客運市場的港鐵(00066)自然成為大贏家，擁有龐大本地商場組合的領展(00823)亦可望受惠通關後內地訪客重臨，本地零售復甦。領展近日股價反覆走高，今日(19日)再升逾1%，港鐵亦於高位徘徊，但兩者股價相較近日部分大行所予目標價仍有一段距離，可能稍為抖一抖又再升過。

 

(領展網頁截圖)

 

本月30日起取消新冠確診者隔離令　傳3至4月撤口罩令

 

　　李家超指，本地疫苗第二針及第三針的接種率分別達93%及84%，大部分市民因感染而達到保護屏障，加上自從與內地通關以來，本地確診數字由3萬宗下跌至昨日(18日)3000多宗，市民對疫情的防護意識及處理方式有所提升，故決定取消新冠確診者的隔離令，本月30日起實施，而新冠病毒將視為上呼吸道病管理。

 

　　李家超日前又表示，香港與內地通關後市民期待全面復常，目標今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，期望今年第一季解決所有問題。另有本地傳媒引述消息人士指，政府擬在農曆新年前取消內地入境人士來港核酸檢測要求，並將於3至4月撤銷口罩令。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華認為，目前確診者隔離令對控制疫情幫助已不大，但不建議短期內取消口罩令；若能提高兒童疫苗接種比率，以及維持重症比例在低水平，可逐步取消。

 

羅湖皇崗口岸有望下月初通關　高鐵每日車票增至2萬張

 

　　香港與內地通關逾10日，北上者眾，南下客則暫未踴躍。不過，消息指內地自恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注，至今已收到逾百萬人申請，料農曆新年開始，內地旅客會陸續湧港，為本地市場增添動力。另有消息指，羅湖及皇崗口岸有望下月初通關，蓮塘/香園圍口岸可同時啟用作客運用途。

 

　　另外，運輸及物流局同意調升高鐵每日可供發售車票的數量。本周三(18日)開始，每日雙向車票由目前1.4萬張增加至2萬張。運輸及物流局局長林世雄表示，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，他已指示港鐵為上升的乘客量做好準備。

 

(資料圖片)

 

通關將帶動港鐵業務快速復甦　彭博預估今年每股多賺46%

 

　　香港與內地自恢復通關以來，跨境交通運輸逐步重回正軌，相信港鐵最受惠。事實上，自內地疫情爆發兩地封關，高鐵停駛近3年，東鐵往來羅湖、落馬洲口岸的班次大幅萎縮，機場快線乘客也大減，原本佔疫前收入近三分一的跨境客運業務大跌，兩地通關可以預期跨境業務將快速復甦，而內地旅客入境後，利用港鐵其他路線出行，也會利好整體鐵路運輸收入。另港鐵在深圳經營4號線，隨著港人恢復北上，深圳鐵路收入亦可望受惠。再者，港鐵在香港及深圳均有物業項目收租，隨著兩地人流往來恢復，連帶商舖消費市道也可回升，直接帶動港鐵租金收入。


　　彭博綜合券商預估港鐵2022年每股少賺16%，然而2023年及2024年可分別按年升46%及37%，其中2023年每股盈利將接近2019年的1.94元水平，而今後3年相信會維持股息率在3厘以上水平。

 

高盛：港鐵直接受惠本地消費復甦　予目標價51.3元


　　另高盛上周發表報告指，港鐵在電話會議上表示，香港逐漸放寬社交距離措施推動公司去年下半年的業務表現持續改善。去年7月至11月，本地乘客量按年微跌1%，至2018年水平的90%，而機場快線乘客量按年增加68%，為2018年水平的21%。去年首11個月港鐵旗下租戶銷售表現優於整體市場，而不包括圓方在內的購物中心表現與市場一致。高盛認為港鐵是本地消費復甦的直接受惠者，在新的票價機制下，今年6月或7月可能實施票價上調，相信有能力轉嫁通脹壓力，維持「買入」評級，目標價由52.8元略為下調至51.3元。

 

　　英皇證券研究部表示，港鐵去年股價微跌約2%，跑贏大市。若中港通關運作較預期好，港鐵各項核心業務將有明顯改善，憧憬盈收復甦，可推動其股價延續升勢。此外，香港重新開放，商業及經濟活動也轉趨活躍，站內廣告等車站商務將轉趨強勁。因此，撇除地產發展的港鐵核心業務，2023將是全面復甦的一年。至於地產業務，港鐵剛對小蠔灣項目進行招標，首階段推出1200至1600個住宅單位，中標財團最快可於2027至28年推售樓花，可保障其未來地產發展利潤。而香港正加快發展，未來繼續有新鐵路建設，港鐵可受惠，中線目標48元。

 

法巴：領展購新加坡商場增防守性　受惠重開合理價83元

 

　　至於領展，除受惠通關復常外，集團早前公布購入新加坡西部大型商場裕廊坊(Jurong Point)及東部商場Thomson Plaza，總代價約21.6億坡元(折合約124.85億港元)，較上月28日估值折讓約6.1%。行政總裁王國龍形容今次是領展歷來最大收購。法巴對該交易看法積極，指兩處商場物業是具有良好基本面的優質資產，可加強領展防守性資源。交易符合領展的多元化發展戰略，收購完成後預期投資組合總值將增至2460億元，其中新加坡資產佔5%，香港仍為核心市場，佔總資產組合價值70%以上。憧憬領展可受惠於香港重新開放，合理價值由82元上調至83元，予「買入」評級。

 

　　美銀證券亦維持領展「買入」評級，相信其在今年全球經濟放緩大環境下仍處於有利地位，目標價67元。公司以近125億港元收購新加坡兩處商場物業，相信收購不會令投資者感到意外，在利率上升的環境下作價合理。此外，公司管理層透露香港到期的租約租金調升的比例增加，而內地購物中心受疫情影響，銷售及客流量可能不會迅速恢復，但相信近期政策因素在中期而言會有所幫助。

 

　　富瑞指，內地今年1月起恢復免檢疫通關，香港也已結束大部分疫情限制措施，因跨境需求溢出至必需消費，故看好領展前景，將評級由「持有」升至「買入」，目標價由56元上調23%至69元。

　　領展今日收市升1.36%報63.4元，成交2.59億元；港鐵升0.47%報42.4元，成交8331萬元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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