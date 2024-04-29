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歐舒丹 | 歐舒丹主席傳提私有化建議，溢價一成估值約546億元

29/04/2024

．據《彭博》引述知情人士報道，歐舒丹(00973)控股股東最快今日公布私有化計劃，連同債務在內，估值約為70億美元

．知情人士透露，歐舒丹主席Reinold GeigerGeiger正考慮最快周一提出以每股33-34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股票

 

歐舒丹 | 歐舒丹主席傳提私有化建議，溢價一成估值約546億元

　　據《彭博》引述知情人士報道，歐舒丹(00973)控股股東最快今日公布私有化計劃，連同債務在內，估值約為70億美元(約546億港元)。

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　　知情人士透露，歐舒丹主席Reinold GeigerGeiger正考慮最快周一提出以每股33-34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股票，較歐舒丹停牌前收市價29.5元，溢價11.9%至15.3%。私募股權公司百仕通集團(Blackstone)和高盛資產管理可能提供總計約16億歐元的融資。


　　此前有報道引述消息指，百仕通正考慮競購歐舒丹，指百仕通一直考慮對歐舒丹進行初步盡職調查，評估潛在收購要約，同時也考慮與Reinold Geiger聯手合作收購歐舒丹。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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