歐舒丹 | 歐舒丹主席傳提私有化建議，溢價一成估值約546億元

．據《彭博》引述知情人士報道，歐舒丹(00973)控股股東最快今日公布私有化計劃，連同債務在內，估值約為70億美元

．知情人士透露，歐舒丹主席Reinold GeigerGeiger正考慮最快周一提出以每股33-34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股票

據《彭博》引述知情人士報道，歐舒丹(00973)控股股東最快今日公布私有化計劃，連同債務在內，估值約為70億美元(約546億港元)。

推薦閱讀：

啟德體育園地盤有工人拉起橫額追討欠薪，涉款合共約500萬元，警員一度到場了解.......

保監局與廉政公署早前採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為.......

知情人士透露，歐舒丹主席Reinold GeigerGeiger正考慮最快周一提出以每股33-34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股票，較歐舒丹停牌前收市價29.5元，溢價11.9%至15.3%。私募股權公司百仕通集團(Blackstone)和高盛資產管理可能提供總計約16億歐元的融資。



此前有報道引述消息指，百仕通正考慮競購歐舒丹，指百仕通一直考慮對歐舒丹進行初步盡職調查，評估潛在收購要約，同時也考慮與Reinold Geiger聯手合作收購歐舒丹。

撰文:經濟通採訪組

2024-04-29｜美國滯脹風險增 | 日圓曾失守160 央行干預機會大？ | 歐央行最快幾時減息？｜#李振豪 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情