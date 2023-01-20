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《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署

20/01/2023

　　恒生指數半日收報21868，升217點或1%，主板成交432.19億元。恒生中國企業指數報7421，升109點或1.49%。恒生科技指數報4520，升70點或1.59%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報115.2元，升3元或2.67%，成交32.16億元；騰訊控股收報388.6元，升5.8元或1.52%，成交25.72億元；美團收報166.6元，升6.4元或4%，成交22.96億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(美團網頁截圖)

 

李偉傑：過年後憧憬試破22000


　　恒指農曆年前維持橫行走勢，成交疏落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，節日前夕成交淡靜，但近日美股弱勢，港股未有跟隨，出現明顯抗跌力。他指，美國加息預期減弱，人民幣有支持，即使近期恒指調整期亦未有出現深跌，看好過年後憧憬內地經濟復甦，恒指有望挑戰22000至22400。


美團基本面改善惟沽壓重


　　美團(03690)連跌10日後暫時止跌回升，半日升逾4%重返100天線水平。李偉傑指騰訊(00700)1月初起除權，造成美團近日沽壓，未來將要面對騰訊南非大股東獲派美團後進一步的減持壓力，但近期美團已由190元回落超過15%，市場戒心減輕下引發目前的技術反彈。


　　李偉傑看好美團有望受惠內地經濟復甦帶動，但市場操作令美團沽壓較重，建議有意入手的長線投資者可待回落至150至155元部署分注吸納。他同時提醒，美團分派股份將於3月中下旬寄發，屆時大有機會出現新一輪沽壓。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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