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走塑 | 環保署：超市貨架預先包裝食物屬外賣，可用膠杯膠盒

26/04/2024

．環保署昨晚發稿澄清，如果超市將預先包裝食物，放在貨架上供顧客選購，將視作外賣，可使用膠杯和膠盒，顧客在甚麼地方進食，並無關係

．不過如果超市內的熟食部，在顧客下單後即時製作食物，例如炒粉麵，並設有用餐區供進食，則與一般餐廳無異，須遵守堂食的餐具管制規定，即不能提供即棄膠餐具。

 

管制即棄塑膠餐具實施，連日來引起不少混亂。環保署昨晚發稿澄清，如果超市將預先包裝食物，放在貨架上供顧客選購，將視作外賣，可使用膠杯和膠盒，顧客在甚麼地方進食，並無關係。不過如果超市內的熟食部，在顧客下單後即時製作食物，例如炒粉麵，並設有用餐區供進食，則與一般餐廳無異，須遵守堂食的餐具管制規定，即不能提供即棄膠餐具。

 

　　管制即棄塑膠餐具實施，連日來引起不少混亂。環保署昨晚發稿澄清，如果超市將預先包裝食物，放在貨架上供顧客選購，將視作外賣，可使用膠杯和膠盒，顧客在甚麼地方進食，並無關係。不過如果超市內的熟食部，在顧客下單後即時製作食物，例如炒粉麵，並設有用餐區供進食，則與一般餐廳無異，須遵守堂食的餐具管制規定，即不能提供即棄膠餐具。

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　　署方重申，顧客在任何情況下，都不會因為購買或使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例。　


　　近日有日式超市以紙盒裝壽司，做法引起關注。坊間有聲音認為管制即棄塑膠餐具規定模糊，環保署列舉多個情境解釋。超級市場及百貨公司銷售盒裝壽司、三文治等食物視作外賣，可以使用膠杯及膠食物盒，而商場或百貨公司的美食廣場業務模式與餐廳無異，堂食不可使用膠杯和膠食物盒。


　　至於美食廣場在貨架上銷售預先包裝的壽司、三文治等則視作外賣，可以使用膠食物盒包裝，但若超市在店內的熟食部提供即時製備的食物，例如炒粉麵，並有堂食的用餐區，即不可使用膠杯和膠食物盒。


　　署方強調，上述情況與早前的說法內容一致。有立法會議員認為當局一早應該清楚說明。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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