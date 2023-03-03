《午市前瞻》觀望兩會提升人民收入措施 嗶哩嗶哩仍蝕錢不宜入手

恒生指數半日收報20575，升145點或0.71%，主板成交550.84億元。恒生中國企業指數報6927，升70點或1.03%。恒生科技指數報4191，升65點或1.58%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報367.8元，升5元或1.38%，成交37.89億元;阿里巴巴-SW收報88.15元，升0.55元或0.63%，成交22.87億元;美團收報142.9元，升1.6元或1.13%，成交16.15億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

連敬涵：短期須消化早前逾800點升幅

恒指昨日回調於10天線有一定支持力度，今早維持窄幅區間整固。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日於10天線約20400見支持後，向上於20天線及50天線都有阻力，需要再有進一步利好消息才能突破，譬如兩會消息，此前將要逐步消化早前逾800點升幅。他預期，兩會主要圍繞刺激消費為主，但刺激消費亦須人民的消費力提升，關注會否出現有關提升國民收入的消息。

嗶哩嗶哩去年全年虧損擴大至逾７４億人民幣。(網上截圖)

文心一言推出後或有機會令市場失去熱情

嗶哩嗶哩(09626)公布去年第四季及全年業績，全年虧損擴大至74.97億人民幣，而2021年同期虧損67.89億人民幣，但第四季虧損由2021年同期20.88億人民幣，收窄至14.95億人民幣。連敬涵坦言嗶哩嗶哩並非值得部署的股份，單看今日雖然有一定升幅，但昨日績前先跌，今日僅是回補跌幅。他指，此份業績有改善，但整體表現並非突出，仍然未錄得盈利，前景亦非亮麗，暫時難有吸納因素。

近期內地恢復每月審批遊戲版號，嗶哩嗶哩亦有遊戲業務，但連敬涵指，嗶哩嗶哩遊戲業務並非其主要收入來源，即使有旗下遊戲獲發版號，對其業務帶動亦未必夠大。至於能否受惠ChatGPT概念熱潮，他指ChatGPT概念當然是市場繼續密切留意的主題，但嗶哩嗶哩公司規模較細，除了較難受惠外，亦關注百度(09888)文心一言推出後，市場有出現散水風險，故不應過份憧憬嗶哩嗶哩。

嗶哩嗶哩股價今日錄得一定升幅。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組