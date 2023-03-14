矽銀爆雷憧憬美停加息金價創5周高 金礦股逆市受捧紫金招金曾飆逾半成

包括矽谷銀行接二連三有美國銀行倒閉，市場憧憬美國聯儲局將停止加息，美元回落，刺激避險資金流入金市，紐約期金連升3日，昨日(13日)再升逾2%，收報每盎司1916.5美元，是自今年2月2日以來逾5周最高收市價。另全球央行繼續囤積黃金、地緣政治緊張及美國經濟衰退預期等亦有利金價表現，有分析料金價或漲至2400美元。今日(14日)港股一眾金礦股在大市急跌下繼續造好，其中紫金礦業(02899)曾飆逾半成，上試13.26元逾一個月高位，招金礦業(01818)曾漲7%至9.85元超過兩年高位。

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儲局或停加息美元美債齊下挫 紐約期金升2.6%

美國最近一周內有矽谷銀行、虛擬貨幣銀行Silvergate和紐約地區銀行Signature Bank等3間銀行接連倒閉，市場憂慮將演變成全面性金融風暴，還會有更多地區銀行倒閉，芝加哥VIX恐慌指數昨晚(13日)最高升至30.81，觸及5個月高點。而在美國當局採取行動包括為存戶「包底」後，市場估計聯儲局將放緩甚至停止加息。美元指數昨在紐約尾市跌0.9%，在103.6附近。兩年期美債孳息率亦急跌57.2個基點至4.016厘，創1987年黑色星期一股市崩盤以來最大單日跌幅，也削弱美元近期走強主要動力。



另邊廂，矽谷銀行倒閉刺激市場對黃金的避險需求，紐約期金收報每盎司1916.5美元，升49.3美元或2.6%；紐約現貨金亦升2.4%，報每盎司1921.06美元。

瑞銀：黃金能抗市場不確定性 盛寶銀行：利率預期見頂支撐金價



瑞銀分析師史托納瓦(Giovanni Staunovo)指，近來事件凸顯黃金仍是避險資產，因為它能對抗市場不確定性。丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管漢森(Ole Hansen)則表示，矽谷銀行倒閉可能成為美國利率政策的轉捩點，在當前環境下，聯儲局可能難以再將利率繼續提高至6%，而美國十年公債以及兩年公債的殖利率重挫，則是反映市場對利率的預期已經觸頂，這也將會支撐金價。另外匯經紀商萬達公司(Oanda)資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，對於金融市場不穩定的擔憂將會提振黃金的避險需求，至少在短期內都會有利金價，因流動性風險的顧慮並不會很快獲得解決。



班諾克本全球外匯公司(Bannockburn Global Forex)執行董事錢德勒(Marc Chandler)表示，在矽谷銀行破產風暴後，市場預期聯儲局利率政策將不會太過激進，不過今晚美國將公布的消費者物價指數(CPI)仍會是貴金屬市場一項重大變數，如果通膨數據高於預期，金價可能將會承壓，但對於系統性風險的擔憂仍將提振黃金的避險需求。

全球央行繼續囤積黃金 人行3個月增持248萬盎司

另外，不少央行繼續囤積黃金，以減少資產組合中波動性，以及對沖通脹風險。世界黃金協會3月2日發表報告表示，今年1月全球央行黃金儲備淨增加31公噸，較前月增加16%，已經連續10個月出現淨增長，每個月約淨增加20至60公噸。其中中國人民銀行公布數據顯示，1月中國黃金儲備較前月增加48萬盎司，達到創新高的6512萬盎司，亦是繼去年11月增持103萬盎司，及12月增持97萬盎司後，連續第3個月增加。分析師認為，中國央行時隔3年之後重新增加黃金儲備，主要受全球地緣政治風險升高影響。



獨立ETF發行商HANetf的調查報告顯示，受訪的100位歐洲與英國基金經理當中，有高達89%表示將會在今年增加黃金的持有比重。基金經理認為，各國央行競相提高黃金儲備是支撐金價上漲最主要因素，有83%受訪基金經理預期今年全球央行仍將繼續提高黃金儲備。

地緣政治緊張疊加經濟衰退 分析料金價或漲至2400美元



Fireside Investments首席執行官Pierre Lassonde表示，隨著俄烏戰爭爆發，全球地緣政治緊張局勢升級，俄羅斯、中國等國家努力降低對美元的依賴，到2028年全球貨幣體系可能出現分裂，削弱美元主導地位，黃金將因此受益，而新興市場國家央行也在大幅增加黃金準備，去年央行黃金購買量創下1950年以來新高，將會進一步推升金價，預估金價可能未來5年上漲到每盎司2300至2400美元。



Lassonde又預期，經濟衰退和股市崩盤將在今年發生，金價也將因此受益。美國經濟將在接下來兩個季度陷入衰退，並且將是一場相當嚴重的衰退，隨之而來的是標準普爾指數可能下跌約30%。美國聯儲局將通過降息來應對經濟衰退，美元將因此下跌，並推升金價，而金礦商股價表現也將表現良好。Bloomberg Intelligence高級宏觀策略師Mike McGlone也表示，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司2000美元以上的主要催化劑，可能市場認為聯儲局最終將因經濟衰退而轉向，在這種情況下，黃金將在今年持續跑贏其他金屬。

高盛：紫金受益產量增長及商品價漲 予目標價15元



金礦股今日普遍上升，其中紫金礦業較受大行看好。高盛早前發表研究報告稱，紫金礦業是為數不多能夠受益於產量增長及商品價格上漲的礦業公司之一。在銅價上漲的情況下，預計經常性淨利潤將從2021年160億元人民幣增至2025年436億元人民幣，複合年增長率為29%，維持「買入」評級，目標價15元。花旗則指，紫金礦業宣布3年發展規劃和2030年戰略發展規劃，今年礦產銅、金及鉬產量指引分別按年增加10%、29%和50%，目標今年鋰產量3000噸；集團目標在2025年礦產銅礦、金礦產量全球排名第三至五位，鋰礦產量全球排名前十位。預計集團未來3年產量增長將保持強勁，將其納入首選股名單，維持「買入」評級，目標價14.7元。

另華鑫證券上周發表行業周報稱，美國利率距離頂點不遠成為普遍共識，持續利好黃金，維持黃金行業「推薦」投資評級。





紫金礦業今日收市升0.16%收報12.62元，最多升5.24%高見13.26元，連升兩日，累升7.31%。另招金礦業升3.7%報9.54元，中國黃金(02099)升2.88%報26.8元，靈寶黃金(03330)升2.56%報1.2元，山東黃金(01787)升0.41%報14.72元，SPDR金ETF(02840)升1.9%報1394元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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