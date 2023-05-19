阿里上季收入遜預期大行紛降目標 分拆業務有進展難阻股價急挫

重磅科技股陸續放榜，阿里巴巴(09988)上季虧轉賺235億人民幣好過市場預期，但收入僅增2%遜預期，其中核心業務中國商務收入跌3%，雲業務收入亦跌2%，令市場失望，績後遭多間大行下調目標價。雖然分拆業務獨立上市有進展，集團擬派雲智能作股息分拆上市，菜鳥及盒馬亦部署IPO，但今日(19日)股價仍插逾半成。

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

上季虧轉賺235億人幣 中國商務收入跌3%雲業務跌2%



阿里巴巴截至3月31日止年度純利725.09億人民幣，按年升17%；經調整純利為1413.79億人民幣，按年增4%。全年收入8686.87億人民幣，升2%，經營利潤1003億人民幣，同比增長44%，經調整EBITA升13%，因本地生活服務、國際商業和數字媒體及娛樂分部經調整EBITA虧損收窄，以及中國商業分部經調整EBITA增加所帶動。而截至3月31日止第四季純利為235.16億人民幣，去年同期蝕162.41億人民幣，好過預期的賺150.08億人民幣；經調整純利273.75億人民幣，按年增39%，好過預期的賺253.83億人民幣，但期內收入2082億人民幣，按年增2%，略遜預期的2091.89億人民幣。

上季中國商務收入錄1360.73億人民幣，按年跌3%，差過預期的1422.37億人民幣。淘寶和天貓線上GMV(實物商品交易總額)錄得按年中單位數下降，但集團稱中國消費逐漸恢復，3月份GMV增長已轉正。國際商業收入185.41億人民幣，按年增29.3%。本地生活服務訂單增長超過20%，收入增17.3%至125.49億人民幣，但分部經營虧損維持在65.99億人民幣。阿里雲業務收入185.82億人民幣，按年跌2.1%。



分派雲智能謀獨立上市 分拆盒馬及菜烏上市



阿里公布業績同時正式宣布分拆旗下業務上市，包括早前曾數度傳出有機會率先分拆的盒馬和菜烏，阿里亦計劃在未來12個月內以實物分派形式分派雲智能集團股份予股東並完成分拆上市。集團指啟動執行盒馬的上市流程，預計在未來6至12個月內完成上市。持有67%股權的菜鳥亦探索上市，目標在未來12至18個月完成上市。另阿里國際數字商業集團啟動探索對外融資，助力進一步發展，包括拓展新的地域市場，投資新技術，擴大消費者和供應商基礎等。





主席兼首席執行官張勇表示，鑑於雲智能集團的商業模式、客戶特徵和發展階段與集團大多數消費互聯網業務有巨大差異性，認為雲智能可以完全獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化運營和組織。而盒馬和菜鳥經過多年發展，已形成差異化的客戶價值，穩定清晰的商業模式，以及較為明確的盈利前景，因此決定讓這兩家公司更快地走向資本市場，完成IPO。而對於近期阿里雲的價格調整，張勇表示主要基於讓算力更普惠的目標，獲得了客戶很好的反響。





高盛：市場低估網購業務回升 滙證：雲收入較低降美股目標價

高盛發表研報指，阿里上季業績表現勝預期，同時公布完全分拆雲智能集團，及重新專注於淘寶及天貓集團的重組計劃。市場低估了淘寶及天貓集團增長回升，伴隨著其他業務集團的虧損快速收窄。由於上季中國零售商業客戶管理(CMR)收入偏軟，以及管理層公布來年更進取的核心投資計劃，預料阿里股價表現將較負面，予「買入」評級，目標價133元。





滙證則下調阿里美股目標價2%，由143美元降至140美元，評級維持「買入」。滙證預計，阿里截至6月底止首財季中國商業分部收入(CMR)回復正增長，國際商業業務亦料升逾20%，不過同時下調阿里2024財年收入預測0.3%，因雲收入較低，集團策略性地關注雲端業務質素多於質量，或令雲業務收入面對更長時間影響。雖然預期重組或釋放部分業務價值，但對雲業務分拆有疑問，由於雲端及電商業務同屬集團長期增長引擎，因此預測阿里股價短期波動。

大和指雲業務復甦慢目標降至158元 富瑞降目標至176元

大和指，阿里上季業績符合預期，業務重組和資本管理成為業績會議的重點，管理層承諾將監督資本使用情況，以最大化股東價值。阿里重組步伐較預期快，集團擬通過股東分配股息的方式實現雲智能集團分拆的做法屬正面發展。不過，調低阿里2024至2025財年的收入預測1%，以反映雲業務復甦緩慢，重申「買入」評級，目標價由162元下調約2.5%至158元。

富瑞指，阿里上季收入大致符合預期，受惠中國商貿業務EBITA表現較預期佳，期內經調整盈利勝預期。中國零售商業客戶管理(CMR)則符預期。管理層指，在競爭激烈的網購市場中將專注於高質用戶的獲取和保留、滿足消費者不同需求的差異化產品供應及通過供應方創新產生新需求，預期阿里將長期投資於用戶體驗上，目標向消費者提供「一站式」的購物體驗，維持「買入」評級，惟將目標價由214元下調至176元。

中金下調阿里收入預測 瑞銀料市場對客戶服務收入失望

中金稱，阿里上季收入略低於預期，利潤超預期，下調其24/25財年收入預測1%/2%至9465/10306億人民幣，主因直營業務不及預期，同期經調整淨利潤均降2%至1553/1746億人民幣，考慮到核心電商持續投入但部分被新業務減虧所抵銷。惟各業務啟動上市和融資計劃可幫助市場看到公司更積極的一面，釋放估值潛力，維持「跑贏行業」評級，目標價137元。





瑞銀對於阿里重組表示樂觀，並相信管理層願意透過放棄控制權和分拆六大業務等，較內地同業走得更前，但阿里CMR收入跌5%差於預期，料市場對客戶服務收入遜預期反應負面，予「買入」評級及128元目標價。另瑞信維持阿里147元目標價及 「跑贏大市」評級，摩通維持135元目標價及「增持」評級。

伍禮賢：分項業務表現令人失望 股價或下試78至80元

今日《開市Good Morning》請來光大證券國際證券策略師伍禮賢，他指阿里上季整體業績符合市場預期，但部分分項業務表現令人失望，特別是佔比較重的中國商務表現較差，反映內地消費復甦未如理想，連主要業務都未有太大增長動力下，相信市場對阿里未來復甦動力有多強會有疑問。雲業務表現亦較失色，市場擔心雲業務競爭大及內地規管情況，隨著收費下降毛利亦會受壓，下季收入跌幅可能更大。值得留意，雖然雲業務收入佔比不算大，但市場關注度高。

伍禮賢又指，阿里績前股價已較強勢，在業績令人失望下，料股價有機會繼續尋底，可能下試78至80元。另外，阿里如將核心業務全部分拆，未必能完全體現其價值，集團會由實質經營公司變成間接投資控股公司，投資公司價值往往比實際業務有折讓，分拆對阿里股價有多大支持力度令人懷疑。

阿里今日收市跌6.04%報82.45元，成交77.1億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊(00700)跌1.25%報333.2元，京東(09618)跌4.72%報137.2元，美團(03690)跌3.67%報128.6元，百度(09888)跌4.46%報120元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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