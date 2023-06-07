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【虛幣世界】幣安Coinbase齊遭控告，加密貨幣逆流而上

07/06/2023

　　消息指，美國證券交易委員會(SEC)早前控告加密貨幣交易所幣安，涉嫌廣泛的違規行為，隔晚再起訴美國最大加密貨幣公司Coinbase，違反美國證券法規。但控告消息未有對加密貨幣市場有太大影響，比特弊反彈至27000美元附近，周一時後曾跌至25400美元。


　　另外，智能合約平台Cardano 和 Solana的代幣ADA和SOL在分別暴跌超過8%和10%後，最近每天上漲超過1%；幣安的BNB原生代幣也處於上漲區域，而Polygon的MATIC則下跌 1%；追踪一籃子代幣價格的Coindesk市場指數(CMI)最近上漲了4.5%。


　　加密貨幣研究公司K33 Research的高級分析師Vetle Lunde，認為比特弊在幣安訴訟後最初的急劇下跌反應過度，而比特幣被歸類為商品，美國人可以通過大量交易所、交易所交易基金、支付應用程序等購買比特幣，雖然流動性可能會進一步整合到Coinbase或Kraken，但市場不應因這些發展而暴跌5%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27321.45元，升0.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報1893.35，升0.46%；艾達幣報0.3518元，跌0.34%；瑞波幣報0.5311元，升0.21%。
　
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