家電股 | 內地以舊換新補貼，叠加美的國際配售傳火熱，家電股可以炒一轉？邊隻最值博?

內地家電巨頭美的集團(00300)招股臨近完結前突升溫，市傳國際配售火熱提早截飛，並擬以招股價上限定價，集資額增至逾310億元，有望成為本港近3年最大型IPO，帶動一眾家電股今日(13日)普遍造好，其中海爾智家(06690)最多升逾4%。值得一提，商務部等四部門早前發布關於進一步做好家電以舊換新工作的通知，每件家電產品最高補貼2000元人民幣，獲各地積極響應，瑞銀指有關補貼計劃效果勝預期。除美的外，相信其他家電股也可吼。

（美的集團網頁截圖）



美的傳獲高瓴GIC購117億擬上限定價 公開發售超購逾兩倍

已在A股上市多年的美的集團，計劃在香港發行4.92億股H股，5%作香港公開發售，國際發售佔約95%，9月9日至12日在香港公開招股，每股招股價介乎52元至54.8元，較美的A股上周五(6日)收市價63.02元人民幣(折算約69.3港元)折讓約21%至25%，集資額介乎255.84億至269.62億元，預計9月17日在主板掛牌。

而美的昨日截止公開招股前夕，《彭博》引述消息指，高瓴投資(Hillhouse Investment)和新加坡政府投資公司(GIC)分別考慮認購逾10億美元(約78億港元)及約5億美元(約39億港元)的美的H股，而其國際配售在強勁的認購需求下，已提早一日結束，並擬以招股價上限定價，兼悉數行使發售量調整權，令其集資額增至逾310億元，將是本地3年半以來最大的新股。在國際配售需求殷切的好消息傳出後，散戶趕在孖展截飛前「入飛」，據報公開發售部分孖展44億元，超購2.3倍。

四部門：進一步做好家電以舊換新工作 每件最高補貼二千元人幣

商務部等四部門辦公廳早前發布關於進一步做好家電以舊換新工作的通知。通知提到，各地要統籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產品給予以舊換新補貼，補貼標準為產品最終銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效的產品，額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元人民幣。鼓勵地方結合當地居民消費習慣、消費市場實際情況、產業特點等，對其他家電品種予以補貼並明確相關補貼標準。鼓勵有條件的地區因地制宜將酒店電視終端納入消費品以舊換新補貼範圍。

這是今年啟動消費品以舊換新行動以來，關於家電領域以舊換新的又一次加力支持。此前，商務部會同相關部門於3月底印發《推動消費品以舊換新行動方案》，提出推動汽車換「能」、家電換「智」、家裝廚衛「煥新」等一系列政策舉措。到了7月，國家發改委、財政部發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。此次發布的通知便是對《若干措施》的具體落實。

廣東力爭家電銷量201萬台 分析師：家電消費有望持續增長

通知發布後，多地積極響應，北京、湖北、青海等地相繼發布家電以舊換新實施細則，對補貼品類及幅度等作具體規定，部分地區已開始執行補貼政策，廣東省政府在全省(不含深圳市)開展新一輪家電以舊換新活動，家電銷售量力爭201萬台。上海市家電以舊換新政策也已落地，新增掃地機等品類。有業內人士表示，隨著愈來愈多的地區陸續落地家電以舊換新政策，有望充分刺激家電換新需求，帶動家電消費規模的增長。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅表示，即將到來的「金九銀十」是家電行業傳統銷售旺季，在新一輪家電行業以舊換新政策的加持下，家電市場消費有望持續增長，政策通過補貼方式鼓勵消費者更換舊家電，從而激發潛在的消費需求，可以提高家電市場的銷售量。同時，政策傾向於補貼更高能效等級的産品，可以促使消費者選擇更加節能環保的新家電，推動家電產品結構的優化和升級。

瑞銀：以舊換新補貼計劃效果勝預期 海爾海信是主要受益者

瑞銀近日發表報告指，自內地於7月25日宣布「真金白銀」重磅加碼以舊換新計劃以來，更加看好白色家電。正在進行的以舊換新補貼計劃效果好於該行預期。該行之前預計最早會在9月產生效果，零售銷售會反彈，因為地方政府通常需要至少一至兩個月的時間來公布補貼細節。

此外，瑞銀預期補貼計劃將延長至2025年，因此認為2025年的潛在需求上行空間大於今年的餘下時間。預期國內業務敞口較大及產業領導者(1級能源效益產品百分比較高)的企業將受惠較多，海爾智家、海信家電(00921)、格力電器(深:000651)和老板電器(深:002508)是主要受益者。

另值得一提，家電股上半年業績表現大多不錯，其中海爾智家中期盈利104.2億元人民幣，按年升16.3%；收入1356億元人民幣，升3%；毛利407.8億元人民幣，升4%；毛利率達30.1%，升0.3個百分點。海信家電中期純利20.16億元人民幣，按年升34.6%；營業額486.42億元人民幣，升13.3%。TCL電子(01070)中期純利6.5億元，按年升1.46倍；收入454.94億元，升30.3%。

溫鋼城：家電股宜低買高沽 海爾可於22.5至24.5元炒波幅

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，美的在內地屬於知名老品牌，而家電股在港股也不算太多，若有資金部署要買該板塊，美的自然是其中一個選項，公司亦以售賣白色家電為主，正迎合市場喜好，若抽到有貨升10至20%可食胡。

溫鋼城續指，以往家電股偶爾會炒一轉，但某程度上家電股屬內需板塊，對其會有戒心。事實上，家電股與電動車股有些相似，逢低可買一些，升至高位就要減持，其中海爾智家主要於區間炒賣，回至22.5元可趁低吸納，而近期往往於200天線約24.5元受阻，可於該區間炒波幅。

家電股今日普遍上升，海爾智家升3.44%收報24.05元，海信家電升0.98%報20.7元，TCL電子升3.14%報4.93元，創維集團(00751)升0.38%報2.62元，JS環球生活(01691)升2.74%報1.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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