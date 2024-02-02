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《嚟緊炒D乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價31銀

02/02/2024

　　金沙中國(01928)於澳門發展、擁有及經營綜合度假村及娛樂場，集團綜合度假村設有博彩區及會議區，並提供會展大堂、購物中心、餐區及文娛場所。金沙中國擁有澳門威尼斯人、金沙城中心、澳門巴黎人、澳門金沙及澳門百利沙等。

 

（金沙中國網頁截圖）


　　金沙中國控股股東Las Vegas Sands公布截至2023年12月底止第四季及年度業績，當中包括金沙中國財務表現。根據美國公認會計原則，金沙中國第四季度淨收益總額按年增323%至18.6億美元，淨利潤2.88億美元，而2022年同期錄得淨虧損3.48億美元。金沙中國2023年度淨收益總額65.3億美元，按年增307%，淨利潤6.96億美元，而2022年同期則錄得淨虧損15.8億美元。


　　金沙中國截至2023年12月底止第四季經調整物業EBITDA為6.54億美元，而2022年同期經調整物業EBITDA錄得虧損5100萬美元。金沙中國全年經調整物業EBITDA為22.2億美元，而2022年同期經調整物業EBITDA錄得虧損3.24億美元。Las Vegas Sands總裁兼營運總裁Patrick Dumont在業績報告指出，季度澳門錄得6.54億美元的經調整物業EBITDA，屬十分強勁的經營業績。


澳門1月賭收增長理想


　　另外，金沙中國截至2023年6月30日止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利1.75億美元；期內，營業額增長2.2倍至28.95億美元；娛樂場收益淨額增長2.8倍至21.61億美元，客房收益淨額上升2.4倍至3.38億美元，購物中心收益淨額增加16.1%至2.24億美元，餐飲收益淨額增長1.8倍至1.04億美元，會議、渡輪、零售及其他收益淨額上升2.6倍至6800萬美元。


　　於2023年6月30日，金沙中國之現金及現金等價物為12.28億美元，借貸總額為90.37億美元。資本負債比率(債項淨額除以資本總額)為107.4%。


　　澳門博彩監察協調局公布，2024年1月份幸運博彩毛收入193.4億澳門元，按月增4.1%，按年則升67%，高於市場預期。


　　踏入2月份，港股似乎一洗頹風，執筆時恒指升約200點，加上澳門1月份賭收增長理想，金沙中國值得睇高一線，摩通亦出報告，維持金沙中國增加權重評級，目標價29元。


　　技術走勢方面，金沙中國今日高開後走勢向上，目前企穩100天線之上，20天線與50天線幾近重疊，10天線調頭回升，短期內有望升越20及50天線，錢駿建議現價22.2銀買入，首站28銀，中線上望31銀，跌穿18銀止蝕。

 

　（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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