內銀首季盈利倒退，惟擬派中期息獲大行讚好，想穩陣收息揀買邊隻？

大部分內銀股昨日(29日)齊公布今年首季業績，其中四大行盈利出現約1%至3%倒退，淨息差均收窄，當中中行(03988)盈利倒退近3%，為四大行中最多，股價今日(30日)最多跌逾4%。不過，中行、建行(00939)、工行(01398)、農行(01288)及交行(03328)均擬首度派發中期息，有大行指內銀股息吸引力再獲確認。內銀是否仍為收息佳選？可揀買哪一隻？

（Shutterstock）



工中建農四大行首季純利按年跌1至3% 淨息差均收窄

建行首季純利約868.2億元人民幣，按年跌2.2%。營業收入1953億元人民幣，跌2.8%；淨利息收入1497億元人民幣，下降2.19%，淨息差從2023年底的1.7%收窄至1.57%，主要受到LPR下調以及市場利率低位運行的影響；手續費及佣金淨收入392.78億元人民幣，下降8.69%。農行首季純利703.86億元人民幣，按年跌1.63%。營業收入1861.47億元人民幣，下降1.7%；淨利息收入1445.35億元人民幣，下降0.74%，淨息差從2023年底的1.6%收窄至1.44%；手續費及佣金淨收入290.37億元人民幣，下降10.79%。

工行首季純利為876.53億元人民幣，按年跌2.78%。營業收入2101.65億元人民幣，跌3.8%；淨利息收入1614.01億元人民幣，下降4.16%，淨息差從2023年底的1.61%收窄至1.48%；非利息收入487.64億元人民幣，下降2.57%，其中手續費及佣金淨收入393.42億元人民幣，下降2.83%。中行首季純利約559.9億元人民幣，按年跌2.9%。營業收入1610億元人民幣，跌3.1%；淨利息收入1127億元人民幣，減少3.94%，淨息差從2023年底的1.59%收窄至1.44%；非利息收入483.26億元人民幣，下降1.14%。

另交行上周五(26日)已公布首季業績，純利249.88億元人民幣，按年升1.44%。期內淨經營收入672.01億元人民幣，升0.05%；淨利息收入415.58億元人民幣，升2.24%，淨利息收益率降6個基點至1.27%。手續費及佣金淨收入118.79億元人民幣，跌6.35%。

工中建農交五大行擬首度派中期息 交行：擬今年實施有待批准

另方面，建行、工行、中行、農行及交行均宣布，考慮首度派發中期息。其中交行表示，擬於今年實施中期分紅，後續將根據公司章程規定及今年半年度淨利潤水平，制定具體的中期分紅方案，提交董事會審議批准。集團指，已連續12年現金分紅率超過30%，為進一步貫徹落實監管政策導向，使投資者及時分享本行發展紅利，增強投資者獲得感而擬作中期分紅。

工行指，根據經審閱的2024年上半年財務報告，合理考慮當期業績情況，2024半年度具有可供分配利潤的條件下，實施2024年度中期分紅派息，股息總額佔集團實現的歸屬於母公司股東淨利潤的比例不高於30%。後續制定2024年度利潤分配方案時，將扣除已派發的中期利潤分配金額。2024年中期利潤分配方案將根據相關法律法規及公司章程有關規定，履行公司治理程序後實施。

招行首季純利按年跌1.96% 淨息差跌至2.02%

另外，招行(03968)公布，首季純利為380.77億元人民幣，按年下降1.96%，營業淨收入864.2億元人民幣，下降4.64%。期內淨利息收入520億元人民幣，下降6.15%；非利息淨收入344.2億元人民幣，下降2.26%。集團淨利差1.9%，淨利息收益率2.02%，按年分別下降28個基點和27個基點，按季下降3個基點和2個基點。

郵儲行(01658)公布，首季純利259.26億元人民幣，按年跌1.35%。期內營業收入894.94億元人民幣，升1.42%。實現利息淨收入715.73億元人民幣，增長3.13%，淨利息收益率1.92%，淨利差1.9%；手續費及佣金淨收入94.76億元人民幣，下降18.21%。

滙證：內銀股息吸引力再獲確認 收息偏好工行建行

滙證發表研報指，首季內地大型銀行每股盈利下降低單位數，略低於市場預期，但考慮到內銀3.2至5.5倍的低市盈率，市場將更加關注每股盈利可持續性多過季度數據。而四大內銀及交行考慮2024年度首度派發中期股息，股息吸引力再次得到確認。預計細節將在中期業績中公布。與此同時，四大內銀、交行和招行的一級資本比率(CET1)改善幅度超過預期，按季升5至96個基點，部分歸功於新的資本框架和資產負債表組合調整。至於首季內銀淨息差表現輕微好過預期。



滙證認為，中資銀行有兩個投資主題，一是收息偏好工行和建行，二是看好招行的風險胃納改善和可持續的業務模式。

瑞銀：內銀首季基本面仍疲弱 惟淨息差降幅明顯收窄

瑞銀表示，內銀首季基本面仍疲弱，大多數國有銀行和招行的盈利按年下降1%至3%，其他銀行的盈利增長放緩，雖然是負面的消息，但市場可能對此不感意外。考慮到手續費收入的不利因素和淨息差的下降，大多數銀行的收入和撥備前利潤(PPOP)增長仍為負值。惟預計隨著未來幾季基數較低，大多數銀行2024財年的盈利將恢復正增長。而淨息差連續下降的幅度已明顯收窄，且好於預期，隨著新資本規則的實施，大多數銀行的CET-1比率都有所提高。與此同時，部分國有銀行確認計劃於上半年開始派發中期股息，年度派息比率不高於30%。



野村指，中資銀行股首季盈利基本符合預期，所覆蓋的內銀平均淨利潤按年跌2%，主要由於期內淨息差收窄，以及手續費收入增長放緩所致。惟各家銀行的盈利增長差異較大，建行、農行和工行的PPOP勝市場預期，而郵儲行和招行的業績表現相對令人失望，特別是手續費收入表現。

林嘉麒：內銀派中期息吸引力再現 交行業績較好可再留意

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，大部分內銀首季收入及純利都下跌，但近期股價表現強勁，其中建行今日創過近期新高。事實上，首季受累息差收窄，內銀淨利潤收益率一定表現差，而大家都知內地經濟動力未完全恢復，收入及純利不可能比去年第四季有明顯改善，市場似已一早消化。而內銀一旦宣布派中期息，股份價值可能會提升，儘管全年息率看似一樣，惟以資本市場定義來看，一年派兩次或四次息，價值上的優勢會更明顯，亦可避免短期一些「好息」資金流入或流出，股價波動性會減低，故增加分紅次數其實對於任何一隻股份都已可增加溢價。因此，內銀今次業績雖比市場預期失望，但吸引力已再出現，半年派息一次算是不錯。

（《hot talk 1點鐘》節目截圖）

林嘉麒又指，交行於一眾內銀中業績較好，息差回落幅度小，唯獨其淨利息收入有明顯增長。交行之前被看淡，現在看來可重新留意，若第二季持續改善，往後走勢可能最好。

黃瑋傑：中行非利息收入佔比較高 回至5元以下可買入

（黃瑋傑）





另輝立證券董事黃瑋傑於《開市Good Morning》節目指，利率仍然下行，受減息影響，四大行息差都受壓，其中中行首季盈利跌2.9%，跌幅於四大行中最大，但其非利息收入佔比較其他三大行高，在低息環境，淨息差有進一步下行壓力下，哪家銀行非利息收入佔比較高，利潤穩定性應會較高，可待中行股價回到3.48至3.5元買入，3.35元止蝕。

內銀股今日表現各異，中行跌2.76%收報3.53元，建行升0.59%報5.1元，工行升0.71%報4.23元，農行跌1.68%報3.51元，交行升1.43%報5.66元，招行跌1.72%報34.35元，郵儲行升1.24%報4.09元。另中信銀行(00998)首季純利按年升0.25%至約192億元人民幣，營業收入升4.5%至536億元人民幣，股價升2.91%報4.6元。民生銀行(01988)首季純利跌5.6%至約134.3億元人民幣，營業收入跌6.8%至343億元人民幣，股價跌0.69%報2.87元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內銀股及港股大市，立即重溫







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