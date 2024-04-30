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比特幣 | 首批比特幣和以太幣現貨ETF上市，一文看清發行資料

30/04/2024

．證監會批准的6隻比特幣及以太幣現貨ETF今日正式於港交所掛牌上市，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行，為亞洲市場上首次推出此類產品

．本港更領先美國，批准以太幣現貨ETF。所有ETF均追蹤芝商所CF比特幣指數及芝商所CF以太幣指數

 

比特幣 | 首批比特幣和以太幣現貨ETF上市，一文看清發行資料

　　虛擬貨幣今年贏盡全球市場目光，比特幣(Bitcoin)價格在3月升破73777美元的歷史新高，而「減半」(Halving)概念下近期價格更趨波動，年初至今已累升超過4成。證監會批准的6隻比特幣及以太幣現貨ETF今日正式於港交所掛牌上市，分別由華夏基金(香港)、嘉實國際、博時國際發行，為亞洲市場上首次推出此類產品，本港更領先美國，批准以太幣現貨ETF。所有ETF均追蹤芝商所CF比特幣指數及芝商所CF以太幣指數。

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表列比特幣及以太幣現貨ETF的資料:

ETF 每手股數 管理費 估計全年開支比率 交易平台
華夏比特幣(03042)
(83042)人民幣櫃台
(09042)美元櫃台		 100 0.99% 1.99% OSL
華夏以太幣(03046)
(83046)人民幣櫃台
(09046)美元櫃台		 100 0.99% 1.99% OSL
嘉實比特幣(03439)
(09439)美元櫃台		 100 0.3% 1.0% OSL
嘉實以太幣(03179)
(09179)美元櫃台		 100 0.3% 1.0% OSL
博時比特幣(03008)
(09008)美元櫃台		 10 0.6% 0.85% HashKey 
博時比特幣(03009)
(09009)美元櫃台		 10 0.6% 0.85% HashKey

 

*現貨ETF vs 期貨ETF vs 直接購買虛幣*


　　現時有比特幣、以太幣期貨ETF在港上市，主要投資於芝商所的比特幣、以太幣期貨，由於每次轉倉均有滾動成本，費用高於傳統股票ETF，表現會往往跑輸該幣現貨。截至上周五(26日)，芝商所比特幣指數年初至今累計升51.3%，同期FA南方比特幣(03066)和三星比特幣(03135)分別僅升44%和45.8%。


　　與股票一樣，投資者當然可以選擇直接購買加密貨幣現貨。不過，早前的FTX、JPEX事件令幣圈仍猶有餘悸，本港目前分別有Hashkey和OSL兩間持牌零售虛擬資產交易所，受證監會所規管，相信會較使用海外虛幣交易所更有保障。現時香港投資者可以在交易所上開戶，或經獲批提供虛擬資產服務的券商進行交易，好處當然是可24小時靈活買賣，交投亦會較頻繁，總交易成本也相對地低，但出金時或會收取一定提現費，以Hashkey為例，客戶的交易費率介乎0.15%至0.015%，提現費為10美元或5港元。


*港現貨ETF可用現金或實物申購和贖回*


　　而現貨ETF優勢主要在於緊貼比特幣表現之餘，同時交易便利，投資港股的散戶無需額外開立虛幣戶口，投資門檻較低，但只可於港股交易時段內交易。另外，證監會允許參與證券商通過現金或實物的形式進行申購和贖回。即投資者可以用比特幣、以太幣經參與證券商，換取ETF單位，亦可從ETF換取比特幣、以太幣。


　　華夏基金(香港)數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康指出，由於期貨ETF受滾動成本影響，令期貨ETF在價格跟蹤存在誤差。2023年全年至2024年的第一季度，比特幣期貨ETF的跟蹤偏離度迅速擴大，期內在港上市的比特幣期貨ETF出現近60%的跟蹤偏離，即持有期貨ETF的投資者較持有比特幣現貨少賺近60%。他相信，現貨ETF上市後，會吸引不少現有期貨ETF的投資者轉投。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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