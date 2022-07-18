  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】拜登中東行空手而返　普京黃雀在後訪伊朗

18/07/2022

　　美國總統拜登風塵僕僕的中東之行，兩大任務－－施壓沙特增產石油、鞏固阿拉伯聯盟遏制伊朗，實質成果雙雙欠奉，更因一張與沙特王儲MBS的「碰拳」合照，招來劣評如潮。所謂「螳螂捕蟬，黃雀在後」，拜登放言「不會讓中國、俄羅斯或伊朗填補真空」之際，「北極熊」普京周二(19日)就將前往德黑蘭，鞏固與伊朗以及土耳其的關係。



碰拳合照僅換來增加「產能」

 


　　 自全美汽油均價上月初歷史性突破每加侖5美元，支持率跌破40%大關(38.5%)的拜登，上周奔波逾萬公里前往中東，先後到訪以色列、約旦河西岸，以及他2020年競逐總統時稱之為「被唾棄國家(pariah)」的沙特。

 


　　重申美國在中東影響力、合作對抗伊朗以及中俄戰略競爭－－拜登此行的既定焦點，不經意間遭一張相片搶去。事緣大權在握的沙特王儲MBS，被指是沙特籍美國記者卡舒吉2018年遭謀殺的幕後黑手，拜登接掌白宮後頻頻對沙特出招(簽證禁令、解密911文件、停止出售攻擊性武器等)以示跟MBS劃清界線，但就在周五(15日)，他卻跟MBS握拳互碰致意，被解讀為重拾與沙特親密。

 

 

 

(沙特官方 Twitter)

 

 


　　「碰拳」合照獲沙特國營媒體高調宣傳，但MBS卻沒給出拜登想要的增加產量(Production)承諾，而只是重申在2027年前將產能(Production Capacity)提升至每日1300萬桶。沙特外交大臣Adel Jubeir更稱，石油不是政治武器、不是坦克，是否推出更多將根據市場需求。



沙特拒選邊站，伊核威脅升溫



　　此外，被拜登視作外交勝利的沙特與以色列關係正常化的第一步，即前者向後者的航空公司開放領空，也遭沙特潑冷水指，在以色列與「巴勒斯坦國」達成和平協議前，沙特不會與以色列關係正常化。

 


　　對於拜登聲稱，「我們不會離開(中東)，留下一個真空讓中國、俄羅斯或伊朗來填補」「我們將尋求在此刻的基礎上，建立一個積極有原則的美國領導地位」，Adel Jubeir則稱，沙特與美國和中國打交道互不排斥，「中國是我們最大的貿易夥伴，是沙特的大投資者。」

 


　　最為「打臉」的是，拜登信誓旦旦稱，「美國致力於確保伊朗永遠不會擁有核武器」話音剛落，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問就稱，「伊朗能幾天內輕鬆生產純度90%的濃縮鈾……在技術上已具備製造核彈的能力。」而隨著普京明日將啟程前往德黑蘭會見伊朗總統賴西和土耳其總統埃爾多安，加上普京跟MBS交情非淺，美國在中東的影響力正如同拜登脆弱的民望，搖搖欲墜。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

7月鬼門關大開！鬼節燒街衣原意唔係怕鬼？有咩大事唔做得？除了7月，仲有邊兩個農曆月份諸事不宜？
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
人氣文章

玩樂 What’s On

夏天常有「怪客」入屋拜訪？行山遇毒草？用App影張相即知生物品種！昆蟲、鳥類、動植物都check到！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
人氣文章

Art & Living

Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味
人氣文章

Art & Living

在24小時都受到文化轟炸的年代，我們算是被文化氣息縈繞著？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
罐頭沙甸魚健康嗎？營養師：可改善骨骼健康、保護心臟！但有一類人忌食
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 20:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金