【FOCUS】今年無意降息 市場不信鮑公

如果要用一句話評論FOMC(聯儲公開市場委員會)2023年首次議息,那就是--「市場不信鮑威爾」。盡管他堅稱「持續加息將是適當」、「宣布勝利為時過早」、「今年降息不合適」,但債息跳水、納指狂升、交易員加大下半年減息押注,都如同新債王岡拉克對投資者的建議錦囊,「關注市場,而不是美聯儲。」





首認商品領域現通縮





聯邦基金終端利率會否達到12月點陣圖預期的5%-5.25%水平?FOMC接下來3月、5月會否如鮑威爾暗示的再加息「兩次」?Who cares?皆因聯儲此輪自1980年代以來最激進的加息行動,在市場看來已成過去式。



最直接的證據,首推議息聲明措辭改變,將俄烏戰爭影響從12月的「給通脹帶來上行壓力」改為「助推已處高位的全球不確定性」;對通脹的表述從12月的「仍然高企」該為「已有所放緩但仍然高企」;對利率目標區間的考慮從12月的「上調幅度」改為「上調程度」。



更令市場振奮的,是鮑威爾在議息後記者會首認,看到商品領域的「通貨緊縮」;以及一改12月議息時「對金融環境無端寬鬆」的警告,對實際升至一年最寬鬆水平的金融狀況,以一句「重點不是短期走勢」輕輕帶過。





一旦降息或意味衰退





鑒於此,盡管他重申「歷史記錄強烈警告勿過早放鬆政策」,但2年、5年、10年期美債孳息急挫,納指年初至今漲幅擴大至近13%,歐元大漲,期貨市場甚至預期今年底前將累計降息50基點。



但鮑威爾認為利率將維持在目標水平多久?他提出三個考慮因素,增長適度放緩、就業略微疲軟、通脹穩步下降,倘若經濟表現大致符合此預測,那麼今年不適合降息。



但反向思考,若下半年真的觸發降息,將意味經濟增長急劇放緩、就業市場失業率急升、通脹快速下行;換言之,聯儲一旦真正轉向政策寬鬆,實際恐意味衰退逼近,此對股市並非好消息,Be careful what you wish for。

