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樓市 | 中原按揭︰滙豐推全新低息定按計劃，增加買家信心

24/09/2024

樓市 | 中原按揭︰滙豐推全新低息定按計劃，增加買家信心

 

　　滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息3.25%，或首五年3.15%；其後按息為P-1.25%(P現為5.625%)。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次銀行推出鎖定三年3.25%或五年3.15%定息按揭，有利借款人在現階段及往後三至五年便鎖定低於現時市場按息3.875%之低息按揭，按息即時較現時降低0.625厘至0.725厘，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。

 

料明年按息或仍處於3厘附近水平

 

　　她表示，大型銀行推出全新定息按揭，相信可為銀行及客戶造就雙嬴效果；對於借款人方面，儘管本港踏入減息周期，預期減息步伐溫和，未來拆息雖回落但仍較長時間令H按需以P為基準之封頂息率計算，而基於P在對上加息周期加幅僅0.875厘遂是次減息周期下降幅度有限，預料明年市場按息進一步回落後或仍處於3厘附近水平。


　　
反映銀行對樓市正面支持，有利增加買家信心

 

　　王美鳳指出，是次大型銀行推出全新低息定按計劃反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，為買家增添低息定按有利先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，相信有利提昇買家入市信心。


　　對於銀行方面，推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力有利吸納較長線選用三年或五年定息期之按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。

 

新定按結合低息及定息保障期，料定按使用率將上升

 

　　王美鳳表示，是次銀行推出全新低息定按計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，而是預先享有減息及鎖定息率效果，料可吸引用家選用，現時市場定按使用率為0%，預料新低息定按計劃可推升市場定按使用率。


　　參考過往數字，滙豐銀行曾於2022年推出定按計劃，年內定按使用率曾升至10%，此外，銀行亦曾相繼於2017年至2018年推出首年至首三年之定息按揭計劃，結合低息及定息保障，推升定按使用率於2018年4月曾高達49.3%。

 

撰文：經濟通採訪組

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