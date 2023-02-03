  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字

03/02/2023

　　當暮色降臨，再鼎沸的笙歌都終將沉寂。三大科技巨擘蘋果(Apple)、谷歌(Alphabet)、亞馬遜(Amazon)周四(2日)揭盅去年第四季業績，全數光環隕落。業績會上的關鍵字有二，「成本」和「AI」。



蘋果營收6年首縮水，谷歌廣告跌



　　音樂結束了嗎？在這一刻，恐怕是的。全球市值一哥蘋果公布，第四季營收1171.5億美元，按年降5.5%，為2016年以來首次見負；受強勢美元、中國供應鏈中斷、整體宏觀經濟環境三因素拖累，iPhone收入別按年跌逾8%，同為過去兩年來首見。

 

 

蘋果第四季營收按年降5.5%，為2016年以來首次見負。

 


　　再看近日遭ChatGPT狙擊的谷歌母公司Alphabet，第四季營收760.5億美元，按年升1%，為公司史上第三慢；其中，「現金牛」廣告收入按年降3.6%，跌幅僅次2020年第二季的8%，YouTube收入更連續兩季縮水，按年跌7.8%。

 


　　至於市值排名全球第五的亞馬遜，第四季營收1492億美元，按年升9%，亦為公司史上第三慢；更顯寒意的是2022年虧損27億美元，為2014年以來首次。


　
回歸關注成本，矽谷勢變「腦谷」



　　大流行初期推動的需求海嘯不再，疊加廉價資金環境徹底逆轉，以光鮮、慷慨著稱的科技巨無霸們，回歸關注成本。就在上個月，亞馬遜、Alphabet相繼宣布擬裁員　1.8萬、1.2萬人，分別約佔員工總數5%、6%。即使是將裁員稱為最後手段的蘋果，首席執行官庫克亦稱，將非常嚴格管理成本，減少某些領域的招聘。

 

 

 

ChatGPT崛起勢不可擋。

 


　　去年11月即宣布裁員1.1萬人的Meta，首席執行官扎克伯格繼呼籲員工「回歸鬥志昂揚的文化」後，周三再喊出讓2023年成為「效率年」、「實施更嚴格成本控制」。

 


　　科技巨頭面對的勁敵，除了經濟放緩、利息高企、競爭者眾，更有一個愈來愈具威脅的無形對手－－AI。深知其苦的首推谷歌，首席執行官Sundar Pichai昨日於業績會就透露，計劃很快推出帶有搜索功能的LaMDA聊天機器人語言模型。庫克同日指，AI是蘋果的主要關注點，其最終將影響人們擁有的「每一種產品和服務」。

 


　　當矽谷人紛紛將「Silicon Valley」改稱為「Cerebral Valley(Cerebral有關大腦)」、「Bayes Valley(Bayes有關條件機率)」，舊黃金時代結束，更美好新世界在前？

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

385.600

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

145.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.870

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 384.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.840
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.600
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 13.920
股份推介
  • 00179 德昌電機控股
  • 11.060
  • 目標︰$13.00
  • 00302 中手游
  • 2.280
  • 目標︰$2.795
  • 00823 領展房產基金
  • 64.500
  • 目標︰$69.00
  • 06680 金力永磁
  • 26.800
  • 目標︰$30.30
  • 00777 網龍
  • 19.000
  • 目標︰$19.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 384.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 106.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.840
  • 00388 香港交易所
  • 351.200
  • 00005 滙豐控股
  • 55.800
報章貼士
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 50.550
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.030
  • 目標︰$8.20
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.710
  • 目標︰$5.30
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2023 12:07  恒指半日低收400點，碧服挫逾6%，恒隆地產逆市升2.7%

03/02/2023 11:17  【通關復常】陳國基:下周三起分階段恢復跨境學生回港參與面授課

03/02/2023 11:05  【通關復常】李家超:下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸

03/02/2023 09:55  【外圍經濟】經濟不景氣兼通脹未解決，英國及歐盟分別再加息半厘

03/02/2023 09:37  國務院：下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸

03/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒３１億元，買理想沽建行

03/02/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】野村升友邦目標價，長汽績後獲大行維持正面評級

03/02/2023 11:55  《財資快訊》美電升報７﹒８４５８，三個月及以下拆息回落

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

迪士尼開放日聘600人 過百人排隊 應屆DSE生粉絲應徵
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

加息、高息、新窮人
人氣文章

行政人員

守護神不易做！長和執行董事兼公司秘書：須具備兩大條件！除了勤奮，還要甚麼？
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

來一點溫度！愈來愈多調酒師提倡飲用室溫雞尾酒？飲雞尾酒，冰溫好還是室溫好？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

古董有真有假，古董機械錶一樣！如何避免收入假錶或「百鳥歸巢錶」？勞力士的「綠水鬼」Submariner仿真度有多高？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

知識本就不該高高在上！與書店創辦人談經營之道，在封存「味道」的寶庫中，重拾讀書的樂趣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
告別當年的Party animal！身邊有個知冷暖的人、感受安穩的生活和感情，才是最自在的人生？
人氣文章
由內到外全面關心顧客健康需要 ASANA 360以優質產品塑造優雅生活
人氣文章
政府5,000元確診津貼Last Call！幾時截止？需符合邊啲條件？申請被拒有3大原因！ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 15:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 15:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 15:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2023 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章FOCUS03/02/2023
【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
人氣文章財經熱話03/02/2023
【受惠政策？】港府力撐旅遊業　收租股值博嗎？吼實呢個價位買領展！
人氣文章香港要聞03/02/2023
【通關復常】李家超：下周一全面通關　所有口岸不設限額　免核酸
人氣文章財經熱話03/02/2023
《午市前瞻》恒指若未重上廿天線則短期升浪完結 濠賭股首選銀娛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金