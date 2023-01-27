溫鋼城料港股強勢有望延至下周初 惟22500點阻力大

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

港股近期維持強勢，上日更以全日最高位收市，缺乏北水下成交亦回升至逾千億水平，恒指回調只屬時間問題？回吐過去五周全數升幅風險有多大？上日表現最好藍籌小米(01810)旗下首款車型的設計圖外洩，意外帶動股價大升一逾一成二，市場有沒有炒錯憧憬？要投資電動車股﹑小米難成首選？航運運費及指數跌跌不休，業界人士最樂觀預計今年三月貨量會明顯恢復，今年第四季則有望迎接海運價量齊升，溫總又有否如業界人士看得這麼樂觀？





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