  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大

27/01/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

 

　　港股近期維持強勢，上日更以全日最高位收市，缺乏北水下成交亦回升至逾千億水平，恒指回調只屬時間問題？回吐過去五周全數升幅風險有多大？上日表現最好藍籌小米(01810)旗下首款車型的設計圖外洩，意外帶動股價大升一逾一成二，市場有沒有炒錯憧憬？要投資電動車股﹑小米難成首選？航運運費及指數跌跌不休，業界人士最樂觀預計今年三月貨量會明顯恢復，今年第四季則有望迎接海運價量齊升，溫總又有否如業界人士看得這麼樂觀？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

411.000

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.360

異動股

01299

友邦保險

88.700

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 411.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.360
  • 01299 友邦保險
  • 88.700
  • 00810 中國互聯網投資
  • 2.050
  • 02013 微盟集團
  • 6.570
股份推介
  • 00831 利亞零售
  • 0.850
  • 目標︰$1.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.900
  • 目標︰$5.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.580
  • 目標︰$13.48
  • 00083 信和置業
  • 10.400
  • 目標︰$13.00
  • 00590 六福集團
  • 27.800
  • 目標︰$28.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 411.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 116.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 173.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.540
  • 00388 香港交易所
  • 373.400
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.500
  • 目標︰$174.00
  • 00631 三一國際
  • 8.290
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2023 10:29  《本港樓市》本港上月樓價指數按月跌2%，去年樓價跌近16%

27/01/2023 09:21  【大國博弈】美荷傳今召開會議，商討對華出口芯片技術管制

27/01/2023 09:26  恒指高開48點報22614，金沙升逾2%暫領漲藍籌

27/01/2023 08:48  【大國博弈】美國延長在美合資格港人逗留期兩年

27/01/2023 08:59  【外圍經濟】東京1月核心CPI升幅4.3%，再創42年新高

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

27/01/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】三行調高金沙目標，富瑞下調平安好醫生逾七成目標

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

27/01/2023 11:52  《財資快訊》美電穩報７﹒８３０４，美元兌人幣穩報６﹒７８３５

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章

新聞>財經熱話

張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

犯太歲2023｜兔年邊5個生肖犯太歲？害太歲、破太歲、沖太歲、刑太歲分不清？麥玲玲師傅教4大化解方法！一文睇晒點拜太歲、戴咩生肖飾物
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

港跟外圍彈，何須拜通關
人氣文章

娛樂情報

賀歲片破千萬元票房 張敬軒跑逾50場謝票活動
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年後早餐健康選擇：燕麥！邊種燕麥升糖指數最低？一個步驟增加燕麥抗性澱粉，幫助穩定血糖！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

新春慢嘗：帶著微鹹和陳年風味的西班牙Amontillado Sherry雪梨酒，最適合偏愛蘿蔔糕的你你你！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Chanel 2023年必入手3款不敗經典手袋！黑金搭配、鏤空新美學，再過幾年也看不厭！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新年新食物：白色士多啤梨是否未熟？味道像菠蘿？有營養嗎？5個關於紅、白士多啤梨的迷思！
人氣文章
過節飯後甜品可吃多少粒湯丸？點煮最好？芝麻、紅豆、花生、紫薯餡有咩益處？
人氣文章
除了退燒藥大家仲搶甘草！中醫：甘草解毒最強！生炙甘草有何分別？教你煲「甘草雙花茶」增強體質防流感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 12:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 12:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2023 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
人氣文章財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
人氣文章財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上　宜於此水平食胡！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金