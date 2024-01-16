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李家超:下周亞洲金融論壇有三千名金融商界精英參與

16/01/2024

　　行政長官李家超出席行會前見記者表示，特區政府聯同貿發局舉辦的第17屆亞洲金融論壇將於本月24日及25日舉行，預計將有3000名來自全球各地金融及商界精英參與，包括各國的財金官員，中央銀行和監管機構代表、商界領袖等。



近70個商務團確認出席亞洲金融論壇

　　李家超指，目前近70個內地及海外商務團已經確認出席，包括東南亞、日韓、中東、澳洲及歐美等地區，反映香港舉辦今次論壇的吸引力。


　　他又表示，今年來自中東和東盟地區的演講嘉賓反應踴躍，來自中東的演講嘉賓由以往的1至2位，增加至今年的8位；來自東盟的嘉賓由以往的5位，增加至今年的14位，均增長約3倍，展示特區政府致力向這兩個地區推廣香港優勢的成果。

推動盛事經濟振興經濟活動

　　李家超指，特區政府會把握機會推廣會議經濟、城市經濟，安排會議以外的活動，包括安排與會嘉賓參觀香港故宮文化博物館、乘坐帆船及開篷巴士等。另外，亦會安排參觀金管局和港交所，讓與會人士認識香港穩健金融體系。


　　李家超指，會繼續推動香港盛事經濟，振興旅遊、娛樂等經濟活動，發揮盛事效益，加強發展機遇。


　　他又提到，香港根基穩固、韌性十足，香港首10個月的總存款額達到約16萬億元，按年增加4.1%；料全年總存款按年增長超過5%。去年全年有約2500億元資金，經南向通流入香港股票市場，可見資金繼續處於正流入狀態。

 

撰文:經濟通採訪組

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