預算案 | 陳茂波：推智慧綠色集體運輸系統，三跑目標年底運作

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，政府的願景是通過「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，構建一個宜居、具競爭力及可持續發展的香港。本港正有序推展《香港主要運輸基建發展藍圖》中的鐵路及主要幹道項目，以加強不同地區連繫，並釋放發展潛力。同時，政府計劃在東九龍、啟德和洪水橋/厦村推展智慧綠色集體運輸系統，今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書。

（Tony攝）

構建「軌道上的大灣區」

陳茂波指，為進一步促進大灣區基礎設施互聯互通，政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線兩個跨境項目，共同構建「軌道上的大灣區」。

今年內成立建築研發及測試中心

他指，為提升建造業生產力，發展局轄下的跨部門督導委員會將在短期內制訂多項措施，以加強「組裝合成」的應用。為了推動「組裝合成」作為大灣區的優勢產業之一，本港將與廣東省政府加強合作，促進「組裝合成」組件的生產、出入口便利和外銷能力；特區政府亦會研究投資「組裝合成」供應鏈的可能性。此外，發展局將於今年內成立建築研發及測試中心，推動整個行業加強創新應用。

陳茂波指，機管局全速推進機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作（資料圖片）

機管局按計劃推進三跑項目，目標年底投入運作

陳茂波又指，機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，政府會針對現時的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，加強與相關國家之間的航空服務聯繫，擴大航空網絡。

陳茂波指，香港國際機場目前共有約120家航空公司營運來往全球約180個目的地的航班。作為國際航空樞紐，政府願景是利用港珠澳大橋帶來的便利和機遇，將香港國際機場打造成一個「機場城市」，集結商業、會展、旅遊、生活和物流等元素，成為世界級的地標。

他又指，機管局會充分利用香港國際機場在處理高價值、溫控空運貨物的優勢。其中，正與東莞共同推展「海空貨物聯運」模式，並計劃在明年底前完成「香港國際機場物流園」永久設施的首階段建設，逐步達至每年處理100萬噸貨量，以更好地滿足大灣區的國際貨運需求。

機管局亦會積極擴展航空貨物服務，包括東莞物流園的冷鏈貨物服務、與珠海市共同開展國際貨運業務，以及吸引國際貨運公司及主要全球零售商以香港作為在亞洲的航空物流基地。

撰文：經濟通採訪組

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