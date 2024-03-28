紅麴 | 小林製藥在香港回收「紅麴」相關產品，消息指服用相關保健品後死亡的人數增至4人

．小林製藥在香港主動回收「紅麴」相關產品，呼籲市民停止服用。

．消息指服用相關保健品後死亡的人數增至4人

．小林製藥在官網發出重要通知，指近日有人服用公司在日本製造及銷售的「紅麴降膽固醇保健食品」後，出現腎病等情況

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵。小林製藥在香港主動回收「紅麴」相關產品，呼籲市民停止服用。消息指服用相關保健品後死亡的人數增至4人。

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小林製藥在官網發出重要通知，指近日有人服用公司在日本製造及銷售的「紅麴降膽固醇保健食品」後，出現腎病等情況。雖然小林製藥並無在港出售有關產品，但已於日本等地購買相關產品的顧客，亦可聯絡小林製藥安排退款。



據共同社、日本放送協會（NHK）等日本媒體報道，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑已造成兩人死亡。另據指住院人數增至106人。根據小林製藥此前公布，有消費者服用產品3年後死亡，至於第二宗尚未知具體情況，NHK指死者腎臟受損。

撰文：經濟通採訪組

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