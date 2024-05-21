假學歷 | 港大經管學院發現有入學申請涉交假文件，展開全面調查

．內地社交平台「小紅書」流傳香港大學經濟及工商管理學院，懷疑有研究生學歷造假，要求研究生補交學歷證明。

． 港大經管學院回應查詢時證實，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動，並展開全面調查，如果發現證據確鑿，將採取行動

內地社交平台「小紅書」流傳香港大學經濟及工商管理學院，懷疑有研究生學歷造假，要求研究生補交學歷證明。

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港大經管學院回應查詢時證實，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動，並展開全面調查，如果發現證據確鑿，將採取行動，包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作，追究涉事的中介。





＊教育局：處理入學申請評審程式嚴謹＊





教育局回覆表示，教資會資助大學在處理入學申請事宜上具備豐富經驗，設有嚴謹的程式評審不同學歷或背景的申請，以甄選最優秀的學生，並且絕不容許不誠實或不當行為。大學會根據既定機制就入學申請過程中出現的不當行為，採取紀律處分，並會向執法機構舉報涉嫌違法的行為。



網上流傳指，有碩士生懷疑抄襲功課，加上有違紀行為，引起校方懷疑，並要求相關學生提交成績單，但相關學生未能及時提交，校方決定展開調查，並將調查範圍擴大至整個學院。

撰文:經濟通採訪組

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