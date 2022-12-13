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【新冠肺炎】盧寵茂：疫苗通行證安排維持不變　可用手機截圖出示

13/12/2022

　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，取消規定使用安心出行，在抗疫過程發揮重要角色，幫助個案追蹤，但作為掃描功能可以撤銷，市民不再需要掃安心出行，場所負責人不需要張貼二維碼，但強調疫苗通行證仍然為重要措施，可以加速接種，保護未接種人士進入高風險地方，故此維持不變。

 

（資料圖片）

 
　　他續指，安心出行跟疫苗通行證非相等，市民可以使用智方便及醫健通展示疫苗紀錄，而旅客亦可以有一個紙本疫苗接種紀錄，可以以手機截圖出示疫苗通行證，以進入處所。


　　被問到市民是否可以移除「安心出行」，盧寵茂表示，「安心出行」自推出而後已更新了40多個版本，是次是取消強制掃瞄措施，不過「安心出行」仍然有不同的功能，故暫時不會取消「安心出行」程式。

 

撤銷對抵港人士黃碼限制 減少住宅大廈強檢

 

　　盧寵茂表示，為平衡經濟發展及便利對外開放，撤銷海外地區及台灣人士的黃碼機制，只要按要求做核酸要求，不再有活動限制，可以自由進出不同場所，包括餐廳及酒吧。　


取消往內地及澳門口岸離港檢測待行


　　他指出，取消前往內地及澳門人士在口岸要做離港前快速核酸檢測代行安排，港府在今年3月應內地要求，就前往內地及澳門人士需要48小時核酸檢測要求外，亦需要有快速檢測，而因應內地政策防疫20條要求，明日開始取消快速檢測要求，只要按當地入境要求有48小時核酸檢測。　


減少住宅大廈強檢 取消居家令電子手環要求

　
　　他提及，會減少向住宅大廈發出強制檢測通告，個別行業從業員強制檢測範圍收窄，只有醫管局員工及安老院舍員工會保留，其他將會取消，改由員工自行決定進行快測，亦會取消居家令人士電子手環的要求，以往紅碼在8月16日生效，有效限制確診者進入高風險處所，由7月開始的電子手環在病人感染數目上升下，欠缺成本效益；而學生的快測要求則維持不變。


　　他又指，政府人員會繼續向居家隔離的染疫人士及居家檢疫的密切接觸者派發物資包，及以隨機抽查取代。

 

積極爭取與內地通關 疫苗通行證無日落條款

 

　　盧寵茂表示，政府一直與內地保持密切溝通，會積極爭取與內地通關，希望能盡快推動通關。


　　他表示，安心出行對抗疫相當重要，一直作出優化，「無所謂絕對理想的取消時間」，又指病毒經常發生演變，而疫苗通行證沒有日落條款。


　　他續指，口罩令為非常重要的要素，過去兩年季節性流感減少是由於口罩的功用，而且現時新冠疫情仍未過去，鼓勵更多市民接種流感疫苗，希望市民能繼續配合相關政策。


　　被問到政府取消「黃碼」安排是否變相實施「0+0」入境檢疫措施，盧寵茂回應指，不同人對「0」的定義不同，強調新安排下，入境人士抵港後再沒活動限制。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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