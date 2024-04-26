日圓 | 日央行議息後維持指標利率在0至0.1厘，百港元兌日圓勢穿5算

．日本央行(BOJ)經過兩天的議息會後，貨幣政策委員會以9票一致決定維持指標利率在0至0.1厘，符合市場預期

．議息結果公布後，美元兌日圓急劇波動，並升破156，高見156.19。100港元兌日圓則低見5.0129

日本央行(BOJ)經過兩天的議息會後，貨幣政策委員會以9票一致決定維持指標利率在0至0.1厘，符合市場預期。議息結果公布後，美元兌日圓急劇波動，並升破156，高見156.19。100港元兌日圓則低見5.0129。

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BOJ在議息聲明中刪除了購買與之前同樣債券數量的措辭，另指經濟活動風險整體平衡，今年的價格風險傾向上升，並關注匯率對通脹的影響，預期寬鬆的金融環境仍會持續。



對於經濟前景方面，BOJ預期今年GDP增長中值為0.8%，低於1月份預測的1.2%；2025財年實際GDP增長預期中值為1%，與1月份的預測相同。

撰文:經濟通市場組

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