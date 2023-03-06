【專訪】陶冬：歐洲碳價破百 標誌碳交易新階段（有片）

歐洲的碳交易，升破每噸100歐元，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，這是歷史性的一刻，標誌碳交易市場在成交、價格等方面，都開始對碳污染方構成成本壓力，也可以吸引更多的公司為解決污染問題提供更大的財政誘惑。

他解釋，碳排放是歐盟設立的一項人為價格機制，ETS系統（EU Emissions Trading System）涵蓋了超過12000家電站和工業設施，通過設定碳排放限額，引誘企業減少溫室氣體排放。換言之，相當於少排獎勵（在市場上出售多餘配額），多排懲罰（購買足夠的碳排放許可證來彌補其排放量）。

他續指，碳交易屬於人類無中生有的一種交易方式，是為了達成某一目的人為製造出來的市場。碳交易推出初期，成交稀疏，價格基本上在每噸50歐元以下，對碳排放企業的阻嚇作用有限，對減碳企業的幫助也不夠大。但是這卻是最終實現低碳化必不可少的準備階段，也讓歐洲的碳市場逐步成長起來，成為全球規模最大、覆蓋最廣的碳交易市場。2021年，歐盟碳市場碳交易額達6830億歐元，佔全球碳市場份額的90%。陶博認為，歐洲在通過市場化平台，解決碳污染上作出了很有意義的一次嘗試。

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