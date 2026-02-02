  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 美股下跌金銀急挫，微軟估值吸引（有片）

02/02/2026

　　上周五（1月30日）至今多項資產價格急挫，市場認為原因是特朗普提名沃什(Kevin Warsh)為美國聯儲局下任主席，令部分投資者擔心其政策立場偏鷹，使局方未必如估計般大幅減息。憂慮流動性未必如預期寬鬆，令估值偏高的美股回吐，近期升勢誇張的金價銀價更大幅下挫；而對市場風險胃納甚為敏感的比特幣，亦進一步受壓。

 

簡單回顧市況

 

　　－上周五美股三大指數均下跌，道指及標指均溫和下跌0.4%，納指則跌0.9%。

　　－現貨金價盤中曾跌穿每盎司4700美元，收報約4880美元，跌9.3%，創1980年4月1日以來最大單日跌幅。作為參考，金價早前一度升至5598美元水平。

　　－現貨銀價上周五盤中一度暴跌35.9%，收跌逾26%，創1983年2月28日以來最大單日跌幅，報85.259美元，較1月29日創下的歷史最高位121.654美元低三成。

　　－比特幣價格曾跌至7.5萬美元，執筆時（周日，2月1日）報約7.8萬美元，自去年近12.5萬美元的高位，回落約40%。比特幣1月累計下跌近11%，連續4個月下挫，為2018年來最長跌勢。

 

沃什獲提名為聯儲局主席

 

　　筆者認為，針對近日的資產下挫而單單歸咎於沃什的提名，理據其實並不充分。以過去幾周計，沃什已取代哈塞特成為最大熱門，市場對其任命不應感到意外，投資者實有足夠時間了解沃什的貨幣政策主張。

 

　　雖然沃什曾以支持較高利率而聞名，但他近來在評論文章和媒體露面中卻努力擺脫這個名聲。因此，如果認為他是鷹派，過去幾周資產價格應該一早有所反應；而如果相信他會傾向支持特朗普，近日的沽壓就顯得反應過大。

 

　　有分析指出，早前黃金的相對強弱指數(RSI)觸及90的數十年以來高位，價格早應回調，沃什的提名只是成為了導火線。事實上，根據FedWatch，現時市場預測當局於年內減息1、2或3次的機會率分別為23.6%、32.8%及24.0%，與一周前比較，減1次的預期下跌了，減3次的預測則有所增加。由於未來幾個月仍會由鮑威爾帶領聯儲局，建議大家主力留意經濟數據（特別是勞動市場及通脹數據）。（篇幅關係，今次未能詳細講述沃什的政策主張－－「縮表換減息」，即以量化緊縮收緊流動性，換取名義利率可以下降。而作為美股專欄，以下專注分析美股個股，金銀及比特幣的投資前景則會於其他財經節目中與各位戰友分享。）

 

　　今周大家需要同時留意經濟數據及業績，前者計，勞動市場數據將是焦點，預期：一，非農職位增加8萬份；二：失業率為4.4%；三，平均工作時薪按月及按年分別增加0.3%及3.7%。

 

微軟股價單日下跌12%

 

　　今周會介紹微軟(Microsoft)(US.MSFT)，其股價於上周四（1月29日）公布業績後單日大跌12%（最低見421.02美元），上周五（1月30日）股價繼續回吐0.7%，盤後更曾進一步跌0.4%至每股428.77美元（去年10月底曾高見555美元）。

 

　　針對微軟的業績，市場普遍有以下擔心（為專注討論最後一點，首四點不加數字）：

 

　　－下季收入指引保守

　　－雲業務增長放緩

　　－銷售成本高企

　　－資本支出（AI基建）支出高企，自由現金流下跌。

　　－商業剩餘履約義務的平均存續期僅遠低於伺服器的資本化年限。

　　－今季累計未交付已簽合同訂單，雖然按年增長110%，至6250億美元，但當中有45%來自OpenAI（情況與Google類同，而後者股價早前已大跌）。

 

　　由於OpenAI持續虧損，部分投資者擔心客戶過於單一，以及相關的應收帳風險（即OpenAI的還款風險）。筆者所得出的兩個重點是：

 

　　－現時或不適合再單單用市盈率分析科技股（因為大型科技股有其他業務，總體盈利穩健，壓低了市盈率）

　　－不同科技股股價將出現顯著分歧，視乎現金流及盈利表現。

 

　　總括而言，集團基本因素仍然強勁，市場的憂慮是擔心情況進一步變差，若投資者看好科技股及雲業務發展，微軟估值吸引（2026年預測市盈率為26倍），值得分段留意。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 


筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

延伸閱讀

