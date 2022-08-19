  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國的通脹率是否開始見頂？

19/08/2022

上周美國的通脹率開始從高位下跌到達8.5%，市場會以此數據來判斷美聯儲未來加息的幅度，而此數據公佈之後，美聯儲9月加息75基點，從67.%下跌至33.5%，降低對美元的需求，並開始逐漸提振風險資產的上漲趨勢。從美國的消費者價格指數可顯示，汽油成本從59.9%下跌至44%， 燃料油也從98.5%下跌至75.6%，天然氣成本大幅放緩從38.4%下跌至30.5%。此信息可顯示，各國央行大幅的加息，開始有效的降低市場需求，而未來必定會降低市場的消費情緒 ，失業率也會逐漸的上漲。如果各國央行持續增加加息的幅度，可判斷未來經濟體系會陷入衰退週期，並判斷未來對黃金的需求會持續的上漲。

 

目前我認為通脹率並還沒見頂，並認為聯邦基金利率應該要超過市場預期3.75%， 才能逐漸的把通脹率推至2%。由於美國的就業需求持續的維持高位，並會漸漸的提高平均時薪，便會導致通脹持續維持高位。而從美國的非農數據可顯示就業變化增加了（528K），失業率降低了（3.5%），平均時薪也上漲了（0.5%）此證明未來通脹還會持續的上漲。此外，未來地緣政治事件可能會導致通脹進一步上漲。因此，我們認為美聯儲會持續的鷹派發言，並對美元持續提供支撐，而對風險資產會受壓。

 

基於我們認為美聯儲會持續鷹派加息，並會在未來再次降低市場的需求。因此，未來大宗商品會持續的受壓，而會對避險產品的需求會逐漸的上漲。因此，我們可持續關注貴金屬產品（黃金，白銀）從技術分析可顯示，黃金已經驗證了1700的支撐，價格也突破了1750的阻力，而EMA也顯示出金叉證明還有較大的上漲空間。目前，黃金面臨1800阻力，如此價位被突破，便可判斷黃金會引來一波上漲走勢。  

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 黃金

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場先機

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

315.000

異動股

01024

快手－Ｗ

74.000

異動股

02321

雙財莊

0.790

更多市場先機

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,651.74
    -347.30 (-1.021%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,221.15
    -62.59 (-1.461%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,681.21
    -284.13 (-2.191%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升19.803
變動率︰+2.685%
較港股︰+0.02%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.413
變動率︰+0.706%
較港股︰-0.50%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌74.321
變動率︰-0.980%
較港股︰-1.43%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌49.830
變動率︰-2.021%
較港股︰-1.03%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌84.300
變動率︰-2.102%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌45.710
變動率︰-2.392%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.559
變動率︰-2.973%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.615
變動率︰-3.083%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌34.300
變動率︰-6.945%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌34.705
變動率︰-8.503%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌17.580
變動率︰-8.866%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌74.120
變動率︰-11.202%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/08/2022 15:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/08/2022 15:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.000
  • 02321 雙財莊
  • 0.790
  • 03319 雅生活服務
  • 7.330
  • 00175 吉利汽車
  • 17.420
股份推介
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.880
  • 目標︰$7.28
  • 01910 新秀麗
  • 20.150
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.140
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 103.500
  • 目標︰$117.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 4.810
  • 目標︰$6.26
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.500
  • 00388 香港交易所
  • 334.200
  • 02333 長城汽車
  • 10.960
  • 03690 美團－Ｗ
  • 169.900
報章貼士
  • 01313 華潤水泥控股
  • 5.130
  • 目標︰$5.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 76.400
  • 目標︰$83.80
  • 00175 吉利汽車
  • 17.420
  • 目標︰$17.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2022 16:35  《盤後部署》電力股升得多不宜高追，專家講京東、小鵬最新部署！

19/08/2022 19:38  【恒指季檢】百度神華周大福翰森製藥染藍，成分股數目增至73隻

19/08/2022 17:49  盈富基金(2800):新增人民幣櫃台，下月19日起可雙幣買賣

19/08/2022 17:25  【小米業績】小米次季少賺83%，經調整淨利潤跌67%略勝預期

19/08/2022 16:28  金管局副總裁劉應彬提早退休辭職，11月1日離任

19/08/2022 17:56  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３２億元，買快手沽美團

19/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】大行維持網易正面評級，中金、海通狠削碧桂園目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【恒指季檢】百度神華周大福翰森製藥染藍　成分股數目增至73隻
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》限電累汽車生產　人行周收水2千億　人幣近兩年低
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》電力股升得多不宜高追 專家講京東 小鵬最新部署
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

為甚麼食完包裝食品會肚脹放屁？與食物添加劑有關！營養師：小心這兩大脹氣「慣犯」！
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

刺身並非日本專利！盤點六國生肉美食：牛肉他他、意式生肉片、檸汁醃魚生
人氣文章

Art & Living

延續法式經典：Dior Maison Blue Toile de Jouy collection，為餐桌增添一絲湛藍的神秘及優雅
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

在公式化的時代，電影《Bullet Train》的荒誕變奏簡直是一道清泉
健康好人生 Health Channel
人氣文章
復元／復原的過程（下）：「在那裏跌到，在那裏站起」談何容易？分階段克服恐懼，勇敢接近「事發現場」！
人氣文章
一個方法即知水果是寒涼定燥熱！榴槤殼煲水真係可清熱？西瓜皮點有益？中醫教煲時令水果湯，寒熱底對號入座！
人氣文章
消委會報告｜測試30款抗妊娠紋產品！14款妊娠霜／油或致皮膚過敏！COLLISTAR評分最低！邊11款獲5星評分安心使用？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/08/2022
【恒指季檢】百度神華周大福翰森製藥染藍　成分股數目增至73隻
人氣文章中國故事19/08/2022
《神州經脈》限電累汽車生產　人行周收水2千億　人幣近兩年低
人氣文章財經熱話19/08/2022
《盤後部署》電力股升得多不宜高追 專家講京東 小鵬最新部署
人氣文章FOCUS19/08/2022
【FOCUS】息魔殺到月供增　港樓4年跌兩成？
人氣文章財經熱話19/08/2022
《午市前瞻》專家料中石油分拆成事高 科技股仍有染藍機會
人氣文章財經熱話19/08/2022
【航運股】東方海外績前炒高　溫鋼城：水尾中的水尾！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金