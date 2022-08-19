美國的通脹率是否開始見頂？

上周美國的通脹率開始從高位下跌到達8.5%，市場會以此數據來判斷美聯儲未來加息的幅度，而此數據公佈之後，美聯儲9月加息75基點，從67.%下跌至33.5%，降低對美元的需求，並開始逐漸提振風險資產的上漲趨勢。從美國的消費者價格指數可顯示，汽油成本從59.9%下跌至44%， 燃料油也從98.5%下跌至75.6%，天然氣成本大幅放緩從38.4%下跌至30.5%。此信息可顯示，各國央行大幅的加息，開始有效的降低市場需求，而未來必定會降低市場的消費情緒 ，失業率也會逐漸的上漲。如果各國央行持續增加加息的幅度，可判斷未來經濟體系會陷入衰退週期，並判斷未來對黃金的需求會持續的上漲。

目前我認為通脹率並還沒見頂，並認為聯邦基金利率應該要超過市場預期3.75%， 才能逐漸的把通脹率推至2%。由於美國的就業需求持續的維持高位，並會漸漸的提高平均時薪，便會導致通脹持續維持高位。而從美國的非農數據可顯示就業變化增加了（528K），失業率降低了（3.5%），平均時薪也上漲了（0.5%）此證明未來通脹還會持續的上漲。此外，未來地緣政治事件可能會導致通脹進一步上漲。因此，我們認為美聯儲會持續的鷹派發言，並對美元持續提供支撐，而對風險資產會受壓。

基於我們認為美聯儲會持續鷹派加息，並會在未來再次降低市場的需求。因此，未來大宗商品會持續的受壓，而會對避險產品的需求會逐漸的上漲。因此，我們可持續關注貴金屬產品（黃金，白銀）從技術分析可顯示，黃金已經驗證了1700的支撐，價格也突破了1750的阻力，而EMA也顯示出金叉證明還有較大的上漲空間。目前，黃金面臨1800阻力，如此價位被突破，便可判斷黃金會引來一波上漲走勢。

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

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