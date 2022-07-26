《神州經脈》地產金融對接會召開 國產新冠口服藥首獲批 A場升

滬深股市周二早上（26日）窄幅高開，旅遊餐飲股帶頭上漲，地產板塊接力爆發，漲幅超過4%，資金流入，拉動滬綜指明確上漲，全日收升0.83%，報3277.44點，深成指升0.95%，創業板指午後一度倒跌，全日仍升0.31%。兩市全日成交僅8341億元(人民幣．下同)，按日跌3.3%，屬近來較低水平，惟外資循陸股通淨流入72.57億元。人行周二進行50億元7天期逆回購操作，當日實現淨回籠20億元。

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內地堅持動態清零防疫政策，法國外貿銀行周二發表報告稱，從中國二季度經濟數據可以看出，本輪疫情無疑對內地經濟帶來了負面影響，而中國作為全球重要的製造和出口中心，生產和經濟活動停滯將會為世界帶來溢出效應。



今日新聞精選



1. 確診感染新冠病毒、正在白宮隔離的美國總統拜登表示，期望與中國國家主席習近平的通話本周舉行，當確定後再公布。另一邊，美國聯邦眾議院議長佩洛西據報可能8月訪問台灣，知情人士透露佩洛西還沒有決定下個月的亞洲之行是否包括台灣，但如果真的要去，應該會在總統拜登和中國國家主席習近平通話的幾天後。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進25日連續在微博上發文說，如果台軍向隨佩洛西座機或單獨飛入台灣本島上空的解放軍戰機開火，必將遭到壓倒性的火力報復，那將意味著台海戰爭的提前到來。一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。



2. 美國政府近期通過外交途徑請求南韓政府在8月底以前告知是否加入「芯片四方聯盟」，該聯盟旨在加強美國、南韓、台灣和日本的半導體合作，轉移半導體供應鏈，以牽制中國的半導體崛起。南韓對參與該聯盟持慎重態度，並對美國設定答復時限表示無法認同。中國外交部發言人趙立堅周二主持例行記者會時就此回應，中方反對人為推動產業轉移脫勾，破壞國際貿易規則，割裂全球市場，中國和南韓互為重要合作夥伴，中方希望韓方從自身長遠利益和公平開放的市場原則出發，秉持客觀公正立場，多做有利於中韓關係發展，有利於全球產業鏈供應鏈穩定的事。



3. 斯里蘭卡經濟崩潰，並陷入債務違約。斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）表示，已向中國尋求在貿易、投資和旅遊方面的援助，幫助該國實現可持續的經濟增長。科霍納強調，中國是斯里蘭卡經濟復甦的關鍵。政府希望中國要求中企購買更多斯里蘭卡紅茶、藍寶石、香料和服裝，並提高進口相關規定的透明度和可操作性。北京還可以向中國支持的科倫坡和漢班托塔兩個大型港口項目投入更多資金，並希望更多中國遊客前往該國。



4. 據內媒報道，中房協與浙江房協在杭州聯合主辦的「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」周二如期召開，除數家房企，信達(01359)、中金(03908) (滬:601995)、浙商銀行(02016) (滬:601916)等金融機構參與了此次會議。外媒報道國務院已於上周批准設立房地產基金，規模最高可達3000億元，花旗有分析師發表報告，直指房地產基金不足以從根本上化解中資房地產企業的違約風險，因為成立基金的目的是為了促進預售屋交付，防止爛尾樓風險愈鬧愈大。報告認為基金亦有其局限，因基金首期規模較小，可能需要一段時間才能擴大，且融資支持對象僅限於被選定的開發商。另外，上海第二批集中供地周一（25日）拉開序幕，共成交15宗地塊，總成交價約355億元人民幣。其中有4宗地塊進入最後的「一次報價」階段，長寧地塊的溢價率最高，達到9.67%。國企、央企仍然為拿地的「主力軍」，15宗地塊中有14宗地塊由國企、央企摘得，只有一宗地塊由民企寶華摘得。



5. 中國首個國產新冠口服藥獲批，國家藥監局25日按照藥品特別審批程序，應急附條件批准河南真實生物科技有限公司抗艾滋病的藥物阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。該藥物是中國自主研發的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物，在發布三期臨床數據之後僅10天就獲批，在業內並不多見。國家藥監局要求上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。內地新冠疫情持續，深圳新冠「清零」沒成功再現疫情，周一新增19例新冠本土病例，包括4例確診病例和15例無症狀感染者，其中2例在社區篩查中發現。另外，上海周一新增19宗本土個案，其中3宗無症狀感染並非在隔離管控發現。上海市疫情防控組最新在全市劃出三個高風險區及七個中風險區。



6. 光大系再有高管受查，中國光大控股有限公司(00165)原黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。陳爽自2001年2月調入中國光大集團有限公司工作超過18年，2004年加入光大控股，被視為光大控股靈魂人物。光大控股於2019年5月宣布，陳爽因工作安排原因，辭任執行董事及首席執行官，亦不再擔任公司授權代表。去年以來，光大集團旗下兩家重要的子公司光大銀行和光大證券，一度深陷反腐漩渦。今年4月，光大證券經歷一場人事地震，包括董事長在內的六名高管均被問責；光大銀行亦有多名高管落馬，包括光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇。



7. 財政部周二公布，截至2022年6月末，全國地方政府債務餘額347503億元，控制在全國人大批准的限額之內。其中，一般債務144858億元，專項債務202645億元；政府債券345881億元，非政府債券形式存量政府債務1622億元。



8. 中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價周二報6.7483，較上個交易日升60點子，上個交易日報6.7543。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二早上高開後回落，全日在6.7454至6.7579之間波動，收盤報6.7557，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子。

撰文：經濟通中國組

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