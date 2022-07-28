《神州經脈》傳中央擬泵水1萬億救爛尾樓 滬綜指三千三得復失

市場傳出中國政府希望銀行提供高達1萬億元（人民幣．下同）的貸款，幫助開發商完成停工樓盤。滬綜指高開0.36%，盤中升幅擴大，指數一度突破三千三，但該位置見阻力，深成指午後漲幅明顯收窄，創業板指下行轉綠。兩市超2900股飄紅，地產股、光伏板塊再度走強，燃氣、煤炭等走勢活躍，滬綜指升0.21%收場，報3282.58點，深成指升0.23%，創業板指跌0.31%。

（資料圖片）



交投氣氛轉好，成交明顯放量，周四（28日）突破萬億關口。兩市全日成交10074億元，按日大增16%。外資淨流入27億元。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登與國家主席習近平近日將通電話，外媒指，兩人最快將於美國時間周四晚通話。美國國家安全委員會發言人柯比未有確認美中元首會談時間，只表示會在未來幾日發生，又指拜登希望與習近平保持暢通溝通渠道，形容美中關係是全球及區域最重要的關係之一，涉及眾多議題，雙方都有需要保持溝通。不過中方仍未證實習拜是否會通話，並繼續就美國眾議院議長佩洛西計劃訪台一事表達不滿。柯比表示，美中關係存在摩擦和緊張，但亦有合作空間，預料拜登會在通話中提出台海緊張局勢、中方在印太地區的侵略及脅迫行為，以及俄羅斯入侵烏克蘭等。柯比重申，美方關注台海緊張局勢升高，相信拜登會重申一中政策不變，不希望台海局勢以武力解決。此外，美國參議院周三（27日）以64對32票表決通過精簡版晶片法案。晶片法案若獲兩院通過，美國將為半導體產業提供逾520億美元的補貼和稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，而且法案禁止受補助企業於未來十年在中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。



2. 美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周三表示，為免在美上市中概股被摘牌，美國和中國官員必須「很快」就獲取中國公司審計底稿達成協議，又指美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間表可能由2024年提前到2023年。Gensler稱，除非達成了允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則不會派調查員前往中國內地和香港。他說，中國的防疫隔離要求及其他物流問題意味著必須儘早達成相關協議。阿里巴巴(09988)早前發公告指，尋求於香港聯交所主板改為主要上市，預期今年底前生效。官媒《中國證券報》引述分析人士表示，中概股回歸的模式日趨多元化，在優質資產的聚集效應下，港股市場的配置吸引力將獲得進一步提升。據內媒梳理，今年以來，已有名創優品(09896)、貝殼(02423)、知乎(02390)、金融壹賬通(06638)、塗鴉智能(02391)等多間中概股實現雙重主要上市。嗶哩嗶哩(09626)近期宣布雙重主要上市轉換建議獲股東周年大會通過，並將於10月份落地。



3. 據英國《金融時報》報道，中國政府希望銀行提供高達1萬億元的貸款，幫助開發商完成停工樓盤。報道引述參與討論的知情人士稱，中國人行首期將向國有商業銀行發放約2000億元的低息貸款，年利率約在1.75%。不過，銀行高管和分析師曾警告，鑒於銀行從爛尾樓盤很難得到回報，人行可能難以達到目標金額。內房爛尾樓斷供風波影響持續，標普最新發布報告指出，此次停工風波標誌著中國房地產市場下行周期出現嚴重惡化局面，將進一步拖低購房者信心，或波及其他評級較高的房企，致中國地產銷售大幅下降三分之一。並指監管機構喊話方式或難重建市場信心。標普預計，今年全國房地產銷售將下滑28%—33%，降幅幾乎是前次預測的兩倍。不過料房地產銷售將出現L型復甦，2022年的全國商品房銷售額在12萬億-13萬億元觸底，復甦可能要推遲到明年初。標普並認為，購房者對於房地產能否繼續升值也在失去信心，今年房價料將下跌6%-7%。



4. 內地新冠疫情持續，全國周三新增本土確診及無症狀感染合計521宗，連續第二日下降。上海衛健委公布，周三上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現，未發現社會面病例。隨著中國放寬部分防疫限制，北京兩年多來重新向國際入境客運開放直飛航班。中國國航網站顯示，國航重啟了每周一次的巴黎直飛航班；全日空將在8月恢復成田機場到北京的直飛航班。內媒本月初報道，在中國將入境旅客隔離時間減半至七天後，阿提哈德航空在6月底恢復了直飛中國首都的航班。此外，復星醫藥(02196)(滬:600196)與國藥控股(01099)簽署戰略協議，加速推進阿茲夫定片全國渠道網絡覆蓋。雙方將開展資源全面對接。國藥控股將利用遍及全國、「點強網通」的醫藥流通網絡，為國產新冠治療藥物阿茲夫定片提供供應鏈服務，全力支持抗疫工作。



5. 交通運輸部新聞發言人舒馳在例行記者會上介紹，交通運輸主要指標在經歷4月份短暫波動後逐步恢復，特別是貨運量基本恢復至去年的同期水平，港口外貿集裝箱吞吐量保持增長，交通投資、快遞業務量總體回歸到正常發展軌道。上半年，完成營業性貨運量242.7億噸，同比下降2.2%。分方式看，公路貨運量持續恢復，完成177億噸，同比下降4.6%；水路完成41億噸，同比增長4.5%。期內，完成交通固定資產投資超過1.6萬億元，同比增長6.7%。下半年，交通運輸經濟將延續恢復態勢。一是擴投資，積極做好擴大交通有效投資工作；二是保暢通，繼續發揮好國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室作用，堅持全國一盤棋，加強督辦轉辦，堅決防止不通不暢問題反彈；三是保市場主體，加大力度做好交通運輸助企紓困工作。交通運輸部綜合規劃司副司長王松波在發布會上表示，擬於9月份發布第一批支持的城市或城市群名單，將安排中央財政資金約50億元人民幣，支持約10個城市綜合貨運樞紐補鏈強鏈。資金方面，設立並加快投放1000億元人民幣交通物流專項再貸款。



6. 中國恒大(03333)上周五（22日）公布了對一家管理恒大建設的物業的境外子公司作為貸款抵押的失蹤資金的初步調查結果。據《華爾街日報》引述據知情人士報道，集團的一批境外債權人要求獲得有關當地銀行扣押該公司近20億美元的額外資訊，以解釋恒大如何在投資者不知情的情況下抵押這些資金。另據《香港經濟日報》引述知情人士報道，恒大正在標售的灣仔中國恒大中心全幢商廈，周四截標。項目估值約90億港元，低於去年越秀地產(00123)洽購作價約105億港元約14.28%，並低於2015年以125億港元向華人置業(00127)買入的價格約28%。另據浙江房協網站，中房協與浙江房協在杭州聯合主辦的「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」舉辦。會議討論政策解讀，房地產行業趨勢判斷，金融紓困政策落地，土地出讓金，重組併購，紓困標準，合作建議等熱點話題。新聞稿中指，會議了解企業在紓困方面的思路和導向，搭建起房企與金融機構的溝通橋梁，及提振行業信心。



7. 中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成日前與美軍參聯會主席米萊進行視頻通話。另據美國防部官員披露，米萊要求美軍搜集近5年來所有兩軍互動，以評估雙方在南海及其他地區不斷增加的整體互動情況。對此，中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙表示，視頻通話中，中美雙方就國際和地區形勢、中美兩國兩軍關係及台灣、海空軍事安全等問題深入交換了意見，就保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗達成重要共識。吳謙強調，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但我們對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。關於提到的海空軍事安全問題，其根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾和針對性極強的軍事演訓等侵權挑釁行動。中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。



8. 天相投顧數據顯示，截至6月30日，QDII（合格境內機構投資者）基金規模達到3070.26億元，較去年底增長了18.53%，也是首次突破3000億元。其中，截至二季度末，QDII基金的股票投資市值達到2369.97億元，佔比77.19%。從投資地來看，近七成QDII基金投資於港股市場。截至6月30日，超過100隻QDII投資中國香港，持倉市值合計達到1599.27億元，佔比所有股票投資市值的67.48%。其次是投資美國證券市場。據統計，86隻QDII基金在二季度末投資美國證券市場的股票及存托憑證，持倉市值合計達到508.38億元，佔比所有股票投資市值的21.45%。截至二季度末，QDII基金投資主要集中在三大行業，投資非日常生活消費品的市值達到748.91億元，佔比達到31.62%；通訊業務投資市值合計達到535.93億元，佔比22.62%；信息技術投資市值達到355.08億元，佔比14.99%。此外，中基協昨日披露二季度公募保有規模百強名單。其中，股票+混合公募基金保有規模排名中，招商銀行(03968)(滬:600036)、螞蟻基金、天天基金仍然位居前三，規模分別為7095億元、6500億元和5078億元，相比一季度都有明顯的增長。



9. 美國聯儲局公開市場委員會（FOMC）結束為期兩天的貨幣政策會議後，一如市場預期，宣布加息0.75厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至2.25至2.5厘，亦令到聯邦基金利率目標上限達到2019年7月的水平。另外，聯儲局將會繼續減持國債及按揭抵押證券。美匯指數回軟，並重返107以下。人民幣中間價大幅反彈320點，至兩周新高；即期匯率（CNY）周四早上則小幅高開35點子，全日漲119點，收報6.7450，止步兩連貶，創7月19日以來逾一周新高。交易員表示，美指暫時調整有利於人民幣企穩，但若避險需求重燃，美指仍可能回升；另外美聯儲加息落地，短期限的美元利率已經高於人民幣利率，這可能施壓人民幣表現，不過未來美聯儲加息步伐可能放緩，中美利差倒掛緩和預期或助升長端掉期。星展銀行高級外匯策略師Philip Wee在報告中稱，估計美指今年已見頂，接下來會在100—110之間盤整。

撰文：經濟通中國組

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