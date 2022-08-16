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【上海特寫】長三角一體化完成88項制度創新　打通區域資源共享

16/08/2022

　　長三角一體化發展上升為國家戰略已經過去了三年多。在這三年，江浙滬皖三省一市將交界處的江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善縣、上海市青浦區劃定為長三角一體化示範區，面積約為2413平方公里，再選取其中660平方公里的中心區域為先行啟動區，在更小的範圍內進行更大力度的探索，以制度創新帶動先行啟動區內的項目建設。

 

圖中是長三角示範區先行啟動區的規劃。江浙滬的交界處的位置將建設水鄉客廳，由一批生態綠色、交通互聯互通的項目組成，被認為是長三角一體化共商、共建、共治、共用、共贏的制度創新試驗田。（林雯婕摄）


　　長三角一體化示範區執委會副主任張忠偉日前在接受媒體採訪時表示，一體化示範區作為一個試驗點，不是通過行政區劃的調整來推進一體化，而是通過打破行政邊界，用制度、規則、標準來實現一體化。三年多來已經形成了88項制度創新，包括示範區跨區域政府性投資項目審批操作辦法、跨域土地聯動管理總控機制、示範區聯合辦賽指引、跨省域數據互聯共享機制等等。


　　在制度創新的同時，長三角示範區的建設還發掘和撬動市場和社會的力量，成立了開發者聯盟，由市場和社會專業機構為主體，帶著項目到示範區投資，賦能示範區建設。長三角開發者聯盟的創始成員有12家，包括中國長江三峽集團、阿裏巴巴、華為、中國國際金融股份有限公司、普華永道、復旦大學、上海交通大學醫學院等，現在已經擴容到53家企業和機構。

長三角互聯網醫院:打通長三角醫療資源共享

　　在具體項目方面，記者近日走訪的長三角(上海)智慧互聯網醫院就是其中之一。該醫院基於上海青浦區朱家角人民醫院而建，依託的是上海復旦大學附屬中山醫院的醫療資源，一期於2020年10月投入運行，項目投資1.19億元人民幣，提供遠程問診、線上開藥等互聯網診療服務，實現了長三角居民共享優質醫療資源的積極探索。接下來，長三角互聯網醫院還會繼續建設二期，預計明年6月30日前建成並投入使用。

 

 

在長三角互聯網醫院，醫生診室通過網絡視頻為患者看診，屏幕上會同步顯示患者的檢驗資料。（林雯婕摄）


　　長三角智慧互聯網醫院通過其設立的「雲診室」平台，將上海多家知名三甲醫院與長三角示範區內的醫療機構實現對接。示範區內吳江區、嘉善縣的居民只要前往本地衛生院就可以通過「雲診室」平台預約長三角互聯網醫院的醫生，或是上海市內知名的三甲醫院的醫生進行遠程連線問診，相關病例、影像和檢驗資料會同步傳送給醫生，患者不用再長途跋涉前往上海中心城區就能享受到同樣優質的醫療資源。在支付方面，長三角互聯網醫院還可以直接用醫保異地在線結算，患者無需再自行墊付就醫費用，也免去了繁瑣的本地報銷流程。

 

 

長三角互聯網醫院還匯集了長三角居民在互聯網醫院就醫的大數據。通過利用數據分析，醫院可以精準把控患者對上海醫療資源的需求，從而優化資源分配。（林雯婕攝）


　　此外，長三角智慧互聯網醫院在上海疫情封控期間也是功不可沒，其「線上開藥」功能於今年4月16日推出，涵蓋了市面上三千多種藥品。在封控期間，患者只需通過網絡開藥，藥商就會負責將藥品送到患者所在的街道，再由志願者送到患者手中，有效地緩解了上海市民配藥難的問題。據醫院統計，「線上開藥」推出三個多月來，累計預約與咨詢服務超80萬人次，將40萬單藥品送達居民家中。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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