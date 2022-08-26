《神州經脈》中概審計暖風又吹 滬指低收連跌兩周 成交額三周低

官媒出口術為股市和匯市維穩，加上中概股審計再有好消息釋放，滬深兩市周五（26日）早上窄幅高開後升幅一度擴大，惟臨近午盤突衝高回落，滬綜指半日僅升0.09%，頹勢延續至午後，全日收市倒跌0.31%，報3236.22點，本周人行下調LPR並釋放寬鬆預期，但引發了外資流出的擔憂，A場周三（24日）出現震盪格局不過翌日修補部分裂口，總結全周跌0.67%，連續兩周下跌。

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科技股領跌，深證成指收跌0.37%，創業板指挫1.01%。



人民銀行連續第23日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，完全對沖到期量，全周零投放零回籠。市場交投略低迷，兩市全日成交9292億元，按日跌6%，是逾三周以來新低。



麥格理證券在最新研究報告中指出，預計中共二十大之後，即政治面塵埃落定後，中國當局在調整宏觀刺激政策和動態清零防疫政策上，將有更多時間和自由度。麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊指出，當局推出的一系列政策寬鬆措施將帶動未來數月經濟和信貸數據反彈，但或許並不足以支撐經濟反彈持續到明年。



今日新聞精選



1. 中美兩國就中概股審計爭議談判有新進展。綜合《彭博》、《華爾街日報》等多家外媒報道，中美即將達成協議，允許美國會計監管機構代表到香港，檢視在美上市中資公司的審計文件和底稿，最快下個月開始實行，但美方仍然要確定，可完全取得審計底稿，才能達成最終協議。報道指，中證監正在安排美國上市的中國公司及其會計師事務所，將審計底稿和其他數據從內地轉移到香港。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）隨後將派員到香港對相關資料進行現場審查。知情人士稱，中證監近期向部分會計師事務所和公司通報計劃，稱美國會計檢查員最快可能在下個月抵達香港，一旦美方確定其完全可以訪問審計工作底稿，雙方將達成最終協議。此外，中國人壽(02628)(滬:601628)此前申請將ADR股份從美國紐交所退市，集團副總裁利明光在中期業績發布會上表示，是次ADR從美國紐交所退市並不涉及ADR回購，故不會改變公司股份結構，也不會影響公司H股的發行量。



2. 據《路透》引述業內人士指，龍湖集團(00960)在國有增信機構全額擔保下的15億元中期票據，上日完成簿記建檔，3年期中票利率確定為3.3厘，接近詢價區間3厘至4.3厘下限，認購倍數約2.86倍。另據業內人士透露，旭輝集團(00884)計劃9月發行的中票規模10至15億元，期限3年，詢價區間3厘至4.5厘。此外，據外電報道，中國一些國有金融機構不願響應政府要求，支持陷入財困的房地產行業，擔心此類風險敞口會影響自身資產負債表。消息人士表示，政府部門最近幾周多次舉行閉門會議，鼓勵包括銀行和證券公司在內的金融機構支持開發商融資。儘管人民銀行一直在鼓勵國有金融企業為實力較強的開發商融資提供支持，但人行迄今為止沒有發布具體指示。報道指，兩家國有銀行和三家國有資產管理公司的官員均表示，儘管監管機構曾數次通過「窗口指導」要求他們支持房地產行業，但今年年初以來一直在削減對地產債的敞口。



3. 全國周四（25日）新增本土陽性1501宗，按日再見回落。上海衛健委通報，周四上海新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者1例，其中1例確診病例在社會面發現。海南海口市中、高風險區清零，市疫情防控工作指揮部決定自2022年8月26日起，解除龍華區的海秀中路以北，濱貿路以東，金貿西路、金貿中路、金龍路以南，金秀街、金翠街以西的合圍區域（除秀英村區域外）中風險區管控措施。解除後，全市轉為常態化防控。本周召開的國務院常務會議提出要為商務人員出入境提供便利，海關總署25日即宣布放寬出入境檢疫申報要求，由下周三（31日）零時起，啟用新版本的出入境健康申明卡，當中取消出入境人員核酸檢測信息、以往感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求。海關總署口岸監管司負責人就健康申明卡改版事宜答記者問表示，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而是旨在提高申報效率。此外，美國政府周四表示，將暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的26個航班，以此回應中國政府因出現新冠感染病例而暫停部分美國航空公司航班的決定。



4. 國家發展改革委副秘書長楊蔭凱在國務院政策例行吹風會上表示，今年以來，在國際通脹居高不下的背景下，各地區、各部門持續加強重點商品產供儲銷體系建設，切實做好保供穩價工作，國內物價運行總體平穩。1-7月，居民消費價格指數（CPI）累計同比上漲1.8%，7月當月同比上漲2.7%，遠低於美歐等主要經濟體和多數新興市場國家水平。總體判斷，今年全年3%左右的CPI預期調控目標是可以實現的。但同時也要看到，受輸入性通脹壓力和豬肉價格季節性上漲等因素影響，疊加去年同期低基數效應，今年後幾個月到明年一季度國內物價水平可能比前幾個月略高一些。特別是受疫情、災情等影響，困難群眾數量有所增多，基本生活可能面臨較大壓力，即使國內物價漲幅不大，困難群眾的感受可能比較明顯。據統計，2020年以來各地累計發放價格臨時補貼約315億元，惠及困難群眾5.3億人次。



5. 超強熱浪席捲華中地區，四川嚴重缺水導致無電可發，限電措施至今已經持續到11天，並已顯著影響到民生用電。四川省綿陽市三台縣市民反映，當地近期頻繁停電。8月25日，縣發展和改革局回應稱，當前發電廠自發電量僅僅達到滿發的30%-40%，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，8月18日起，中午12點到2點，下午6點到第二天早上8點全縣所有機關全部停電來保民生。縣發改委介紹，8月7日以來三台縣最高氣溫達40℃以上，目前涪江水已經接近干枯狀態。極端高熱天氣又導致居民生活用電負荷飆升，較去年同期增長40%以上。所以受自發電和下網量的影響，同時也根據負荷調控要求，對用電負荷大超載的10千伏線路進行了輪流停運避險，避免因負荷過重導致縣域電網出現大面積停電事故。這是近期頻繁停電的主要原因。事實上，從8月15日0點開始，全縣除保民生、保安全需要，其餘企業全部暫停生產。



6. 據《央視》從國家稅務總局獲悉，截至8月15日，今年已累計有2.1萬多億元，留抵退稅款退到納稅人帳戶，大規模留抵退稅存量留抵稅額集中退還完成。據介紹，從4月1日大規模增值稅留抵退稅政策實施至8月15日，已有20131億元退稅款退到納稅人帳上，再加上一季度繼續實施此前出台的留抵退稅老政策1233億元，已累計有21364億元退稅款退到納稅人帳戶。稅務總局稱，今年留抵退稅規模超過前三年總和，政策落地不斷提速，原定全年退稅任務提前到二季度集中完成。此外，上海市財政局局長曹吉珍周四在上海市十五屆人大常委會議上作《關於上海市2021年市級決算及2022年上半年預算執行情況的報告》指出，今年上半年，上海一般公共預算收入3794.8億元，扣除留抵退稅因素後下降12.9%，按自然口徑計算下降19.8%，為預算的46.1%。上半年，上海留抵退稅規模達789.3億元，相應減少地方一般公共預算收入394.6億元。與此同時，在疫情嚴重衝擊下，上海大部分企業生產經營受限，導致財政收入明顯減收。從支出情況看，上半年，全市一般公共預算支出3812.7億元，增長0.6%，完成調整預算的41.4%。



7. 投資者等待聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，以判斷美國未來加息的步伐，美元續周四回落。人民幣中間價由兩年低位反彈，即期匯率（CNY）周五早上小幅高開15點子，全日貶118點，收報6.8685。交易員表示，近期美指維持高位運行，疊加市場購匯需求偏多，人民幣中間價偏強有利於穩定市場預期，接下來關注晚間美聯儲主席鮑威爾的講話。他們並表示，監管層釋放的維穩信號或是希望市場在關鍵事件前保持冷靜。據《新華社》引述國家外匯管理局負責人表示，8月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現了人民幣資產的長期投資價值。當前，中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。新加坡華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘稱，目前中國經濟最重要的還是預期，出現人民幣單邊貶值預期不利預期管控，「最好就是人民幣盡量少出現在頭條，可能是中國比較好的場景」。

撰文：經濟通中國組

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