《神州經脈》LPR如預期持穩 滬指止步四連跌 成交創近兩年低

滬深股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指周二（20日）早上高開0.39%後維持漲勢，盤中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見3140點，惟升勢力度不足，滬深市午後升幅再度收窄，最終全日收升0.22%，報3122.41點；深成指全日收升0.69%；創業板指數升0.7%。

（資料圖片）



兩市成交亦再縮減，全日成交6510億元人民幣，按日減2.1%，為2020年10月27日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出5.2億元人民幣。



人民銀行將9月一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.3%不變，基本符合市場預期。分析認為，從趨勢來看，LPR利率仍有調降空間。在經歷二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期LPR報價決定的最低值附近。接下來為推動房貸利率進一步下行，需要五年期LPR報價先行下調。



今日新聞精選



1. 結束中亞之行後，中國國務委員兼外長王毅轉赴美國。據中國外交部公布，王毅於當地時間周一（19日）在紐約會見美國前國務卿基辛格，祝賀其將迎來百歲誕辰。王毅表示，中國對美政策保持連續性和穩定性，但美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。王毅又強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。佩洛西眾議長竄訪台灣地區、美參議院審議《台灣政策法案》、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。他重申，實現和平統一是大陸方面最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，台獨越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。



2. 國務院總理李克強19日下午在中南海紫光閣應約同越南總理范明政通電話。李克強指出，當前世界經濟復甦乏力，各種不確定性和複雜因素交織。受超預期因素衝擊，中國經濟正頂住下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。李克強表示，中方願同越方加強各層級交往，深化各領域務實合作。中方樂見越南經濟穩健增長，這也有利於東亞產業鏈供應鏈穩定。中方願同越方發揮產業互補優勢，拓展經貿合作，確保邊境口岸通關暢通，擴大進口適銷對路的越南優質農產品，在做好防疫工作前提下歡迎越南留學生「願返盡返」，增加兩國直航航班。李克強強調，南海和平穩定符合各方共同利益。中方願同東盟國家以《南海各方行為宣言》簽署20周年為契機，力爭早日達成「南海行為準則」，發揮各方智慧，著眼大局，推進合作，管控分歧，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。



3. 海關總署周二公布的數據顯示，8月中國從俄羅斯的煤炭進口量上升至854萬噸，高於之前7月份的峰值742萬噸，比去年同期高出57%。該月數字是2017年開始進行可比統計以來的最高值，即創下至少五年來最高，因為電力公司尋求海外供應以滿足極端高溫天氣下飆升的需求。中國8月從俄羅斯進口的原油較上年同期激增28%，總量為834.2萬噸，包括通過東西伯利亞太平洋管道泵送的供應，以及來自俄羅斯歐洲和遠東港口的海運原油。8月總量相當於196萬桶/日，略低於5月創紀錄的近200萬桶／日。儘管如此，上個月來自沙特的進口量仍反彈至847.5萬噸，或199萬桶／日，同比增長5%。以年初至今來算，沙特仍然是最大的供應國，1月至8月石油出貨量為5831萬噸，同比下降0.3%；俄羅斯為5579萬噸，同比增長7.3%。海關總署亦公布，中國8月從俄羅斯進口67.1萬噸LNG，較上年同期增長36.7%，較7月增長63.8%，升至近兩年高位。



4. 由復星國際(00656)全資控股的復星高科發布關於債券交易價格異常波動的自查公告，稱截至2022年6月30日，公司總資產規模4266.62億元，淨資產規模1474.29億元；今年1-6月，公司實現營業收入536.25億元，實現淨利潤49.88億元。截至目前，公司的債務均如期償付，未來一年內到期的債務已有明確償債安排，不存在償付風險。復星高科強調，公司近期的減持和出售是公司堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合是公司持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而為之。複雜的外部環境加大了輿論對公司資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了公司資產優化的大原則，即長期動態優化。新華保險(01336)(滬:601336)公布，近日收到股東復星國際通知，在本月15日，通過大宗交易方式減持該集團約2615.95萬股H股，約佔總股份約0.8386%。豫園股份(滬:600655)亦公布，控股股東復星高科技減持公司股份3892.6萬股，佔公司總股本的1%，套現約2.95億元。



5. 內地多地調整樓策，有地方降首付比例救市。市場傳河南鄭州限購區內二套房貸款首付比例由60%降至40%。內媒隨後引述交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實，「剛剛調整，開始執行鄭州限購區內二套房貸款首付比例最低40%的標準，新房和二手房一致。」報道並指，有銀行稱尚未收到相關通知，目前仍執行60%的標準。還有銀行則表示，聽說這項政策，應該近期會落地執行。上海近日推出今年第五批次集中供應樓盤，涉及32個項目9093套房源，備案均價每平方米5.34萬元。上海中原地產數據顯示，上周（9月12日—18日）上海新房成交面積23.93萬平方米，環比增加11.79%。成交產品中，大量中低價位產品佔據主力，因此成交均價跌至每平方米5.23萬元人民幣，環比下跌2.24%，並且已經連續3周下跌。此外，貝殼研究院公布，2022年9月，貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.15%，二套利率為4.91%，分別較上月回落17個、15個基點。截止到9月19日，已有86城房貸主流利率低至首套4.1%，二套4.9%的下限水平。



6. 內地周一新增本土陽性繼續回落至629宗。上海衛健委通報，周一上海新增本土無症狀感染者1例，在隔離管控中發現。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，將在在機場、火車站、跨省高速公路服務區、收費站等「入城口」增設核酸採樣點，方便來滬返滬人員及時進行核酸檢測。「入城口」設置場所碼或數字哨兵，實現來滬返滬人員「應掃盡掃」等。對在機場、火車站、公路道口查驗中發現的紅碼人員，以及主動申報7天內有高中風險區、實施靜態管理措施區域、重點關注區域中部分區域旅居史等的人員，由屬地防控部門閉環處置。對非紅、黃碼的其他人員，倡導其抵滬後24小時內進行1次核酸檢測。在抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測的，隨申碼將有提示信息，暫緩展碼，檢測到核酸記錄後盡快解除暫緩展碼。此外，針對貴州18日凌晨發生重大交通事故，貴陽市3名負責幹部被停職檢查，他們包括雲岩區委書記朱剛，雲岩隔離轉運工作專班組長宋成強，市公安局雲岩分局政委肖凌雲。



7. 美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（22日）宣布最新利率決策。市場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一紐約盤中再破110關口，尾盤報109.55。美匯年內已升15%，有望創38年來最佳年度表現。人民幣中間價三連貶刷逾25個月低，即期匯率（CNY）周二早上低開21點子，全日漲48點，收報7.0131，止步五連貶，暫時脫離逾26個月低位。交易員稱，美聯儲即將再度大幅加息，美債收益率進一步攀升，短期美元強勢料繼續施壓人民幣。瑞銀中國首席經濟學家汪濤在最新報告中稱，預計人民幣兌美元在2022年底貶值到7.15左右，但人行不會將人民幣貶值作為穩增長的工具，預計2023年人民幣有望小幅回升至7左右。報告稱，中國仍有必要維持寬鬆的貨幣政策，未來幾個月中美利差可能進一步擴大。此外，中國出口同比增速已經放緩，預計將會進一步走弱，可能導致未來幾個月貿易順差收窄。

撰文：經濟通中國組

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