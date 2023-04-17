《神州經脈》MLF再超量續作 滬指十個月高 首季GDP明公布

內地周二（18日）公布首季國內生產總值（GDP）等重磅經濟數據，市場預期中國第一季GDP表現轉強，料按年增長4%，拉動滬深股市今早低開後集體翻紅，其中石油股、保險股表現強勁。滬綜指午後升幅加劇擴大，全日收升1.42%，報3385.61點，創去年7月以來近10個月新高；深成指升0.47%，創業板指升0.26%。兩市全日成交11209億元（人民幣．下同），連續第十個交易日突破1萬億元，較上個交易日（14日）微升0.5%。

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1. 正在美國出席國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行會議的中國人民銀行行長易綱表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，讓人民幣供需由市場決定。他又強調，他並未宣布「不干預匯市」，當市場動盪時人行仍保留進場干預的權利，但基本上可以稱之為有管理的浮動機制。他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定。

2. 人民銀行公布周一進行1700億元一年期MLF操作，利率持穩於2.75%，連續8個月「按兵不動」，對沖1500億元MLF到期，即人行連續5個月超額續作。不過，此次MLF淨投放量僅200億元，為5個月以來最低。分析認為，反映人行釋放保持流動性合理充裕信號，進一步加碼政策並不迫切。另外，人行周一進行200億元7天期逆回購，中標利率持平2%，周一有180億逆回購到期，計入MLF超額續作，全口徑計，人行周一放水220億元。

3. 國家統計局將於周二公布首季國內生產總值（GDP）數據，《路透》綜合逾20家機構預測的中位數，中國首季經濟料按年增長4%，第二季在低基數效應下加速至7.6%，第三季為5%，第四季為6%。至於明年中國經濟增速將向趨勢水平回歸，料小幅回落至5%；通脹率保持溫和、今明兩年均在2.3%，相關預測均與前次季度調查結果相符。受訪機構還預計，年內餘下時間LPR和存款準備金率料將持穩不變。

4. 3月工業增加值、投資和消費數據周二公布。《路透》綜合約28家機構預估中值顯示，3月工業生產動能依然較為穩健，規模以上工業增加值預計同比增長4%；一季度固定資產投資同比增速大致持穩在5.7%。同時，線下消費活動進一步恢復疊加低基數效應，料帶動社會消費品零售總額同比大幅升至7.4%，若按此預測將創近兩年高。

5. 中汽協周一公布數據並指出，3月內地汽車終端市場依然相對疲軟，有效需求尚未完全釋放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。數據顯示，3月汽車產銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，環比分別增長27.2%和24%，同比分別增長15.3%和9.7%。1-3月，汽車產銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。

6. 國務院國資委發布通知，要求做好2023年中央企業違規經營投資責任追究工作，重點任務包括強化責任追究工作領導機制，健全責任追究工作體系。各中央企業要把「查大案、盯高發、治頑疾」作為做好責任追究工作的主攻方向，堅決防止「破窗效應」，切實築牢維護國有資產安全防線。對違規「零報告」、追責「零查處」的子企業要倒查工作機制設計和落實執行，嚴肅追究漏報、瞞報或隱匿不查等責任。

7. 騰訊雲微信公眾號公布，去年3月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新揭曉的MSU硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的2個賽道8項評分中，全部獲得第一。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8717，較上個交易日4時30分收盤價跌222點子，止三連升。全日在6.8661至6.8817之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌59點子，報6.8755。今日人民幣兌一美元中間價報報6.8679，較上個交易日跌73點子，上個交易日報6.8606。

撰文：經濟通中國組

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