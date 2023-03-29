數碼港互動招聘博覽2023圓滿舉行 自「我」增值 開展創科夢之旅

為期兩日的《數碼港互動招聘博覽2023》早前圓滿舉行，今屆招聘博覽回歸實體，現場設80個科技企業及初創公司展位，匯聚超過150間企業，提供約1,500個創科職位空缺，期間更舉行超過50個職業論壇、招聘講座及免費履歷諮詢環節，讓求職者全面了解行業招聘趨勢。



招聘會上更邀得創新科技及工業局副局長張曼莉致辭：「去年底公布的《香港創新科技發展藍圖》以壯大創科人才庫、增強發展動能為目標，希望將香港建設成為國際人才高地。」她更呼籲年輕人才把握機會，加入香港創科行列。

在政府持續增加創新科技領域的資源下，投身創科行業及初創企業將成為新的求職趨勢。有見及此，數碼港今年以「Kickstart Your Tech Career」為主題，舉行《數碼港互動招聘博覽》，匯聚超過150間企業及初創公司，以及政府部門亦有參展，新興熱門科技範疇如：Web3、區塊鏈、NFT、教育科技以及數碼藝術等職位亦有空缺，供求職者申請。

從興趣入手 開展創科路

在論壇環節上，數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑，聯同業界不同代表分享業界於創新科技的人手需求及招聘貼士。蔡偉傑表示，人才是創科發展非常重要的推動力，政府近年大力推動STEAM教育及科普教育，而前者對智慧生活十分重要，STEAM教育講求跨學科教學，結合科學、技術、工程、藝術，以及數學，綜合數理科技等範疇，從而培養學生的好奇心及解決問題的能力，提升人才質量。



在論壇環節上，數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑與多個業界代表，一起分享業界對創科發展的人手需求及招聘條件。

AR、NFT、Web3等新興科技日新月異，蔡偉傑認為傳統智慧主張專注磨練一張利刀，但專門技能於現今世代，很可能會過時，反而「周身刀」更具優勢，只要求職者持續學習及進修，才是創科發展的長遠之計。他鼓勵有志投身創科界的求職者，不妨先從興趣入手，並且要自我增值，除了參與進修課程，亦可參加創科界相關的分享會，多了解產業需要，投身創科業才會無往而不利。



雖然AI的出現，的確令部分工種被取代，但蔡偉傑相信AI終究由人類運用智慧不斷訓練、更新和學習的，AI的出現會讓人類提升自我價值及進步。

從銀行職員轉行成設計師

隨著政府加強創科發展，創科人才需求甚殷，不少在職人士亦轉投創科界，當中包括於尖思科研擔任UI及UX設計師實習生Ruby So，過往從事銀行業發展的她，發現工作內容重複性高，而且易被取代，於是她選擇報讀UXUI短期課程，為的就是轉投 UI 和 UX 設計行當，為網站或手機應用程式用戶精心打造貼心設計。課程結束後，她隨即收到4家公司的面試邀請，透過參與「賽馬會專業創未來計劃」 （JC PROcruit C） ，正式擔任UI及UX設計師實習生。現在的她希望日後可晉升為高級設計師，能夠管理自己的團隊。



Ruby回想過去一邊工作，一邊兼顧短期課程，過程非常辛苦，慶幸自己最終能完成UXUI短期課程。

態度比經驗更重要



面對轉行的求職者，機構在招騁人手時又著重甚麼條件呢？尖思科研 Gense Technologies首席執行官兼聯合創始人Justin Chan認為，相信態度比經驗更為重要。他的機構過往曾騁請專業人才，但態度相較被動，相反轉職人士如Ruby，熱誠度較一般畢業生為佳。此外，從她作答的面試題目中，亦能看到她的學習能力，明顯是有備而來。他鼓勵有志轉行的人士，可以先報讀短期課程，從而了解行業是否適合自己。







（左）尖思科研 Gense Technologies首席執行官兼聯合創始人Justin Chan尖思科研獲政府及大學委託，追蹤新冠病毒康復者康復情況。機構自主研發便攜式醫學成像裝置，使用者只需佩戴一條檢測帶，連接專屬儀器，便可以自行掃描肺、肝、腎等內臟器官圖像，取代傳統的入侵式掃描，成本低而且效率高。



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